Кукольники

В ярославском Театре имени Федора Волкова началась прокурорская проверка.

Нынешний губернатор края Дмитрий Миронов, в прошлом опытный силовик, видимо, решил так отреагировать на предъявление проекта Первого национального театра, в котором Волковский и Александринский предполагали объединить свои художественные силы при поддержке Министерства культуры РФ, но без консультаций с краевым руководством.

Что, казалось бы, Миронову «Гекуба»? Зачем москвичу, еще недавно руководившему главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, вмешиваться в театральные события? Да еще так круто: с Валерием Фокиным обсуждать перспективы объединения отказался, а в отношении Евгения Марчелли, режиссера, заново создавшего театру репутацию, без всяких этических затруднений решил предпринять самое болезненное, что было в его силах: срочно (особым распоряжением) наслать прокуратуру. Допустим, усмотрел в защите Волковского один из козырей своей будущей кампании. Но при таких подходах этот «козырь» уже бит.

И дело даже не в симметричном ответе руководителя на театральную инициативу. Дело в том, что Год театра неожиданно заводит власть «под своды таких богаделен» на искреннем ейном пути, что прямо оторопь берет.

Перед тем поучаствовал в истории и сам глава правительства: приказ министра культуры о создании новой театральной институции, напоминаем, был приостановлен лично Дмитрием Медведевым, случай сколь беспрецедентный, столь и необъяснимый.

Но по какой логике премьер-министра, осторожного и взвешенного политика, занесло в третейские судьи ситуации? Так обеспокоил обоюдный договор двух театров, с которым не согласилась искусно взволнованная общественность? Или голос первой женщины-космонавта в трубке (Медведева можно понять: не всякий день «Чайка» выходит на связь, защищая театральное первородство)? Однако для государственных суждений документы готовят, экспертов спрашивают. Вот, например, мнение первого театрального историка страны Инны Соловьевой: «…анекдотично, на мой взгляд, воспринимать то, что было в середине XVIII века, и то, что есть сейчас, как один и тот же «театр Волкова». И мне совершенно не ясно, почему современный Волковский театр, здание которого было построено в 1911 году, следует считать старейшим или первым русским театром, ведущим родословную от труппы Федора Волкова. Этот театр просто был назван в его честь… Когда Театр им. Федора Волкова объявил себя старейшим русским театром, нам, историкам, нужно было протестовать, кричать, что это неправда, что это не так. Выходить на пикеты. Потому что, один раз фальсифицировав историю, мы вступаем на порочный путь». («Известия» от 6 мая 2019 г.)

И снова напомним: премьер поручил министру провести широкое общественное обсуждение данной инициативы. И единственное такое обсуждение состоялось — в СТД, его атмосфера переносила в эпоху партийных чисток советских времен: когда «общественность» могла себе позволить поучать художников, наставлять и указывать. На этой странной сходке «поглощение», «уничтожение» и прочие агрессивные ярлыки лепились с плеча, экспертами себя вообразили решительно все: и критические дамы, и артистические мужчины, и люди со стороны. В конечном итоге все сводилось к отточенной логике: «Вместе хотите быть? Здесь вам не ЗАГС!»

Первый национальный и Ярославль-Петербург, конечно, сюжет-премьер этой весны, говорящий, но далеко не единственный.

Только что, в начале мая в государственный Театр кукол имени Образцова назначен новый директор — Владимир Бакулев. Вот шершавый язык биографии:

родился 6 марта 1965 года в Москве, спорт­смен (теннис), спорторганизатор, театральный деятель. Мастер спорта (1985). Окончил ГЦОЛИФК и Военную спортивную академию. Выступал за ЦСКА (Москва). Чемпион РСФСР (1986, 1987 — зима) в одиночном и парном разрядах. Чемпион СССР среди юношей (1978, 1980) в миксте. Финалист Всесоюзных зимних соревнований (1985) в одиночном разряде. Чемпион Вооруженных Сил СССР (1985). Чемпион СКДА (1986) в парном разряде. Главный советник по теннису и спортивным играм председателя Комитета РФ по физической культуре и туризму — с 1997 года, советник администрации президента РФ по теннису — с 1998 года. Был президентом мини-футбольного клуба «Норильский никель» (Норильск). Директор театра «Современник» (Москва) — с февраля 2012 г. по август 2013 г.

Каким образом организатор отличных теннисных кортов, на которых играет, если хочет, весь вип-состав политической элиты, с полезным норильским шлейфом, стал театральным управленцем — еще один анекдот времени. Но вот полюбил же теннисист, пусть и без взаимности, волшебный мир театра. И сама Ольга Юрьевна Голодец, вице-премьер правительства, смогла понять его чувство. И тут власть, наоборот, категорически встала на сторону неразделенной любви! История с закулисным возвращением Бакулева в сферу театра, откуда его решительно (и по оценкам людей, знакомых с ситуацией, справедливо) почти шесть лет назад выдворил тогдашний начальник московской культуры Сергей Капков, продолжается почти полтора года. И куда только его не пытались устроить! Начали с «большевиков». МХАТ Горького? Ни за что! МХТ Чехова? Не прошел. РАМТ? Стеной встал.

А время идет. И уже неудобно. В конце концов, ни один министр не вправе отказать вице-премьеру в такой уютной просьбе. И вдруг открывается «слабое звено»: Театр кукол! У Ирины Корчевниковой, директора театра, закончился контракт. Вопрос был улажен в три дня. Корчевникова стала «жертвой необходимости кадрового решения». Между прочим, в канун праздников состоялось совещание у Голодец о развитии Театров кукол и Театров юного зрителя. Шла речь о посещаемости школьников, о компенсации педагогам, расходах на перевозки «дети–театр»; о конкурсе в области драматургии для детей и подростков. Но главное, было предложено «проработать вопрос по прогнозу потребности Театров кукол в квалифицированных кадрах и предоставить предложения по дополнению государственного задания государственных образовательных учреждений высшего образования в части подготовки специалистов театральных специальностей для театров кукол».

Что ж, для оценки квалификации кадра нельзя не отметить: кроме полутора бесславных лет в «Современнике» Бакулев никогда и ничем в театре не руководил. Но, видимо, где корт, там и сцена.

Вместо осмысленной стройной работы Год театра идет пока словно по тяжелым ухабам — со скандалами, пробуксовками, необъяснимыми назначениями.

Итак, сегодня губернатор инициирует прокурорские проверки театра, премьер рулит идеей Первого национального театра, а вице-премьер радеет о работе для директора Театра кукол. Поистине волнующая открывается перспектива. Какого следующего оценочно-кадрового жеста ожидать от власти в знаковый год? Может, первые лица теперь займутся артистами миманса? Или, что логичнее, — отбором в кордебалет? Руководство Большого будет, уверена, глубоко польщено.