Ржавый занавес

Помните, как все начиналось? «Интернет — ​это такая помойка, а туда дети ходят! Давайте убережем детей от нехорошей информации!» И «закон Мизулиной» стал предписывать, что детям в таком возрасте нельзя рассказывать, что зло, бывает, побеждает добро, а в таком — ​уже можно, а еще и про любовь, но с семейными ценностями. «Но закон же просто так работать не будет». И абстрактные запреты превратили в конкретные блокировки, приняв другой закон, который одно время звали «законом Железняка», пока про этого Железняка не забыли. Так семь лет назад в России появилась интернет-цензура.

Если посмотреть на растущий бюджет Роскомнадзора, то можно предположить, что на создание механизма блокировок потратили не одну сотню миллионов рублей. Работает он, однако, так себе. Любой пользователь с минимумом навыков, даже те самые дети, о которых до сих пор заботится Мизулина, вполне способен эти блокировки обойти и без всякого надзора со стороны взрослых узнать и о том, как именно зло побеждает добро, и какой любовь бывает без всяких семейных ценностей.

Да что любовь! Стараниями ФСБ о том, что блокировки не работают (или работают, но совсем не так, как кому-то хотелось бы), узнали миллионы пользователей, до того момента даже и не обращавших на это внимания, когда Роскомнадзор начал год назад блокировать «Телеграм». С тех пор популярность так и незаблокированного мессенджера только выросла. А если судить по популярности телеграм-каналов — ​даже среди тех, кто был совсем не против, чтобы потуги Роскомнадзора увенчались успехом. А потуги были решительные: ведомство без зазрения совести блокировало IP-адреса в интернете миллионами, вызывая сбои в работе самых разнообразных сервисов, которые не имели никакого отношения к опальному мессенджеру. Государство в лице Роскомнадзора облажалось по полной программе.

Вместо того чтобы как-то поучиться на своих ошибках и не прекратить хотеть невозможного, государство останавливаться не собирается. 1 мая президент России подписал «закон Клишаса», который предписывает к 1 ноября, когда закон вступит в силу, создать механизм уже не просто блокировок, а целого управления всем интернет-трафиком. Но и блокировки не забыты. Сейчас интернет-провайдеры должны как-то самостоятельно блокировать все, что нельзя, согласно списку, а Роскомнадзор, заставив поставить на линии связи свои «коробочки», проверяет, заблокировали они так-таки то, что нельзя, или нет. Если нет — ​приличный штраф. С 1 ноября штрафы отменят, если интернет-провайдеры поставят на каналы передачи другие «коробочки», которые по команде Роскомнадзора будут заниматься блокировками. А если что-то пойдет не так, то ответственности за это интернет-провайдер нести не будет. Как, впрочем, и Роскомнадзор.

А что может пойти не так? Например, могут перестать работать хитрые сложные медицинские приборы, требующие подключения к интернету. Или сломаются онлайн-банки. Или отключатся банкоматы и терминалы в супермаркетах. Эти примеры не выдуманные: и то, и другое, и третье уже случалось благодаря тщательно выстроенной, продуманной и технически грамотной системе блокировок, построенной Роскомнадзором. А ведь Роскомнадзор всего лишь пытался организовать блокаду «Телеграма». Что случится, когда весь конт­роль трафика и сами блокировки окажутся в руках Роскомнадзора, даже трудно себе представить. Точнее, представить-то можно, но очень не хочется, боязно.

Но даже если всего этого не случится, то можно ждать заметного замедления работы интернета. Уже никто не скрывает, что Роскомнадзор поставит всем операторам связи оборудование по DPI, то есть глубокому анализу пакетов, которая будет пытаться «на лету» фильтровать запросы пользователей. Ничего необычного в таком оборудовании нет, кроме одного, — ​чтобы оно справлялось со своей задачей, оно должно быть очень мощным. И очень дорогим: даже выделяемых на весь этот российский интернет-занавес десятков миллиардов рублей не хватит, чтобы обеспечить адекватную скорость его работы. А значит, он будет работать плохо и медленно, обрабатывая десятки и сотни миллиардов запросов ежедневно. Хотите в Facebook? Ок, подождите пару минут. В очередь, дети, в очередь.

К несчастью для Большого брата (или старцев из Совета безопасности), который, собственно, и стоит за всей этой дикой и безграмотной политикой регулирования интернета, что, даже несмотря на сбои и замедление, интернет все равно будет работать так, как задумывался. Конечно, пользователям придется научиться нажимать нужные кнопки, учиться находить тот способ обхода блокировок и фильтрации, который будет работать. Но оголтелая война Роскомнадзора с «Телеграм» сыграла с РКН злую шутку, заставив миллионы граждан научиться пользоваться прокси, VPN и прочими благами технологических инноваций.

Рано или поздно государство, конечно, догадается, что вложенные в интернет-цензуру миллиарды вылетели в трубу, пользователи все так же продолжают ходить в соцсети и читать телеграм-каналы; жизнь, хоть и не без проблем, но продолжается. Даже интересно, что государство придумает тогда? «Белые списки», когда доступ запрещен всюду, кроме ограниченного списка сайтов? Или доступ в интернет по лицензии на ограниченное количество времени с фиксированного IP-адреса? Представьте: идете вы в МФЦ, пишете заявление на получение IP-адреса для доступа в интернет, вам выдают флешку или симку с государственной программой контроля личного трафика… Ну что вы улыбаетесь? Когда Большого брата припирают к стене, он горазд на самые удивительные выдумки. Не стоит смеяться. Это же ваш собственный Большой брат.