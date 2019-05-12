Кризис старожилов

Последние несколько лет европейскую политику лихорадит. Повсеместно появляются партии-новички, отбирающие значительный процент избирателей у традиционных партий. Обычное европейское деление на умеренных консерваторов и умеренных социал-демократов замещается более сложным контекстом. Аналогичную картину можно наблюдать на примере недавних парламентских выборов в Испании.

28 апреля, по инициативе премьер-министра Педро Санчеса, прошли досрочные парламентские выборы. Поводом для них послужила нехватка голосов для принятия национального бюджета на следующий год. Испанскую социалистическую рабочую партию (ИСРП), возглавляемую самим Санчесом, не поддержала лево-популистская партия «Левых республиканцев Каталонии». Такой ход не стал неожиданностью, но серьезно подорвал позиции левоцентристской части испанского парламента. Исправить эту ситуацию Санчес решил при помощи нового голосования.

Итогом стали наиболее интересные выборы за всю историю испанской демократии. Традиционного противостояния социалистов (ИСРП) и правых (Народная партия) не состоялось. Вместо этого произошло практически равное разделение голосов между пятью партиями. По исследованиям, 30% испанцев решали, за кого отдать свой голос, уже взяв в руки избирательные бюллетени.

Кампания была сопряжена со значительными рисками для самого Санчеса. Лево-популистские союзники премьер-министра оказались не рады стабильно падающему рейтингу правительства. В то же время масштабную поддержку на недавних региональных выборах получили право-центристская партия «Граждане» (Ciudadanos) и ультраправая партия-новичок Vox. При этом партия Санчеса практически не имела шанса набрать парламентское большинство (176 депутатских мест), а значит, нужно было наперед продумывать варианты коалиции.

По итогам выборов ИСРП получила 123 места. Несмотря на то что это самый большой результат, для создания парламентского большинства социалистам необходимо еще 53 места. И тут начинаются сложности. Технически для создания коалиции у ИСРП есть два сценария.

Сценарий первый. Партия Санчеса вступает в коалицию с партией Podemos — партия левых популистов. Это была бы наиболее логическая связка, так как обе партии стоят на позициях евросоциализма. Но у Podemos только 42 места. За последние полгода они значительно потеряли в рейтингах, и их 42 места в парламенте не обеспечат создания левого большинства. Для добора мест ИСРП может объединиться с «Левыми республиканцами Каталонии» — также левой партией, набравшей 15 мест. И несмотря на то, что математически этого хватило бы для евросоциалистического большинства, этот сценарий чреват многими рисками.

Во-первых, «Левые республиканцы Каталонии» уже серьезно подставили Санчеса, не поддержав его при принятии национального бюджета (что в конечном итоге и инициировало проведение досрочных выборов). Но, даже если им удастся договориться на этот раз, на повестке оказывается еще более сложный вопрос Каталонии. После 2016 года Каталония стала едва ли не самым острым испанским вопросом. И если ИСПР, Podemos и «Левым республиканцам Каталонии» удастся совместно продвигать вопросы и повышения зарплат, и социальных выплат, то в вопросе Каталонии им не удастся прийти к согласию. 15 мест «Левых республиканцев Каталонии» светят Санчесу только при условии переговоров о дате проведения референдума о независимости региона. А это слишком дорогая цена для премьер-министра, пришедшего на пост в условиях «каталонского кризиса».

Сценарий второй. ИСПР объединяется с Ciudadanos — правоцентристскими обладателями 57 мест. Такая коалиция превращает левое правительство в правительство центристов. Но подъемная ли это цена для действующего премьера? Ciudadanos — партия, открыто выступающая против истеблишмента. И если в главных вопросах — Каталония, экономическое развитие, вопрос мигрантов и гендера — партии идеологически сходятся, то вот в видении своих избирателей их объединение невозможно. Педро Санчес и Альберт Ривера, лидер Ciudadanos, несколько раз сходились в довольно жестких дебатах во время предвыборной гонки, а избиратели обеих партий громко заявляли о категорическом отказе от сотрудничества с «противником». Такой союз станет слишком дорогим для Санчеса, а также серьезно расколет левое крыло испанского правительства.

Важным моментом в контексте политического вектора испанского парламента являются отношения с Евросоюзом. Испания остается страной с сильной поддержкой европейских ценностей. С одной стороны, значительная поддержка избирателями ИСПР является положительным знаком для Евросоюза, который не готов обрабатывать еще один Брексит или вести дела с еще одной Мари Ле Пен. Но вопрос возможной коалиции с правым крылом посылает в Брюссель красные сигналы.

Испанская политика переживает новый виток развития в условиях партийных рокировок в Европе.

Разочарование в евросоциалистическом курсе многих европейских избирателей мотивирует голосовать за правые силы.

После дискредитации «Народной партии» отдушиной стала Vox, которая объединила избирателей, в первую очередь заинтересованных в сохранении единства страны. Партия-дебютант с первого выстрела получила рекордные 24 места в парламенте. Это еще одно свидетельство сдвигов в европейском политическом ландшафте, когда, устав от традиционных дихотомий умеренного консерватизма и социал-демократизма, избиратели обращаются к партиям-новичкам.

Политические старожилы не справляются с запросами миграции, международной торговли и глобализации в целом. И это вызов не только для испанской парламентской коалиции.