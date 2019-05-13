«Ошеломляющий уровень военных преступлений»

Раненый подросток в госпитале Сирии. Фото: Reuters

Шесть сирийских неправительственных общественных организаций*, а также две крупнейшие международные правозащитные организации Amnesty International и Human Rights Watch обратились сегодня с открытым заявлением к государствам-членам Совета Безопасности ООН с призывом принять срочные меры к немедленному прекращению и расследованию фактов произвольных задержаний, похищений, пыток, внесудебных казней и других тяжких преступлений, жертвами которых стали сотни тысяч граждан Сирии и которые продолжают практиковаться сторонами сирийской войны, а именно: властями Сирии, антиправительственной вооруженной оппозицией и боевиками террористических организаций, таких как «Исламское государство» и «Хайет Тахрир аш-Шам» (обе запрещены в России).

В заявлении говорится о том, что с 2011 года, когда в Сирии начались мирные протесты, переросшие затем в вооруженный конфликт, в который оказались вовлечены и внешние участники (в том числе Россия, с 2015 года оказывающая масштабную и дорогостоящую военную поддержку режиму Башара Асада),

был задокументирован «ошеломляющий уровень тяжких нарушений прав человека, которые можно трактовать как «военные преступления» и «преступления против человечности».

В заявлении говорится о том, что правительственные силы стали, по сути, первыми применять массовое насилие — изначально по отношению к участникам мирных протестов, политическим и гражданским активистам, правозащитникам, журналистам, работникам гуманитарной сферы (например, врачам и медицинским работникам, оказывающим помощь раненым демонстрантам). В результате этой карательной практики в многочисленных официальных и секретных тюрьмах страны оказались сотни тысяч ее жителей, из них по меньшей мере 128 000 человек (по данным, опубликованным на прошлой неделе газетой «The New York Times») пропали без вести.

Многочисленные свидетельства прошедших через такие тюрьмы жертв позволяют сделать вывод, что жесточайшие пытки, голод, неоказание медицинской помощи, сексуальное насилие и другое унизительное и бесчеловечное отношение к заключенным стали системным методом борьбы с недовольными и в немалой степени спровоцировали людей на вооруженное противостояние правительству.

В заявлении говорится и о том, что и вооруженная оппозиция, и террористические организации (такие как «Исламское государство» и «Хайет Тахрир аш-Шам» — коалиция исламистских группировок, возглавляемая боевиками «Джебхат–Аль-Нусры, являющейся отделением «Аль Каиды»**) также неоднократно допускали серьезные нарушения международного гуманитарного права по отношению к населению, массово практикуя наравне с сирийским режимом и похищения, и пытки, и внесудебные расправы.

Организации, подписавшие заявление к Совбезу ООН, обращают внимание на то, что преступления, совершенные всеми участниками сирийской войны, остаются нерасследованными и, соответственно, безнаказанными. И неважно, идет ли речь о преступлениях, совершенных сирийским режимом или боевиками «Исламского государства» (судьба тысяч похищенных и убитых террористами людей до сих пор остается неизвестной и нерасследованной, несмотря на неоднократные заявления о победе над «Исламским государством»).

В обращении особо акцентируется тот факт, что именно безнаказанность способствует продолжению насилия.

Раздача лепешек в Алеппо, Сирия. Фото: Reuters

Так, на территориях, которые сирийский режим с помощью России и Ирана вернул под свой контроль, воспроизводится карательная система для подавления и устрашения населения. Последний год активисты и правозащитники фиксируют резкий рост как случаев задержания (арестов), так и казней заключенных в сирийских тюрьмах.

С 2011 года семьям насильственно исчезнувших крайне редко удавалась узнать, где находятся их близкие, живы ли они вообще.

Только в мае 2018 года, после того как сирийские власти обновили реестры актов гражданского состояния (по некоторым данным, это было сделано под давлением России, чтобы номинально обозначить судьбу хотя бы части из тысяч пропавших с 2011 года сирийских граждан — Е. М.),

родственникам были выданы справки, в которых была признана гибель людей, но причиной смерти во всех справках был указан «сердечный приступ».

Власти никак не реагировали на запросы о более подробной информации — об обстоятельствах насильственного исчезновения людей, которое всегда предшествовало смерти от «сердечного приступа». В выдаче останков семьям погибших также было отказано, а многие из-за страха перед властями вообще не обращались с такими запросами.

Из заявления коалиции правозащитников

«В сложившейся ситуации невозможно проверить причину смерти, указанную властями, если правительство не вернет останки семьям и не начнется независимое расследование причин гибели людей. Несмотря на поразительные свидетельства нарушений и продолжающееся разрушительное воздействие, которое эти действия оказали на Сирию, был достигнут очень незначительный прогресс в освобождении задержанных и предоставлении информации о местонахождении пропавших без вести, а также привлечении к ответственности за эти преступления. Вместо этого правительственные силы и антиправительственные вооруженные группы продолжают безнаказанно арестовывать и похищать людей…»

В конце обращения даны рекомендации странам-членам Совета Безопасности ООН. Вот некоторые их них: «Настоятельно призываем оказать давление на правительство Сирии и вооруженные антиправительственные группировки, а также их союзников — Россию, Иран и Турцию <с целью>:

раскрыть имена, судьбу, местонахождение людей, которые подверглись насильственным исчезновениям и похищениям, были казнены без суда и следствия, убиты или умерли в заключении;

вернуть останки жертв их семьям, чтобы обеспечить надлежащие похороны и похоронные обряды, сообщить их родственникам об обстоятельствах их исчезновения и смерти их близких;

раскрывать имена, местонахождение и правовой статус всех лиц, лишенных свободы;

прекратить использование несправедливых судебных процессов и практику суда над гражданскими лицами в военных судах, упразднить военные полевые суды и реформировать Контртеррористический Суд *** в соответствии с международными стандартами справедливого судебного разбирательства в законодательстве и на практике;

в соответствии с международными стандартами справедливого судебного разбирательства в законодательстве и на практике; предоставлять независимым международным наблюдателям беспрепятственный доступ ко всем лицам, лишенным свободы, и разрешать им расследовать и контролировать условия во всех местах содержания под стражей, включая отделения безопасности и центры перемещения;

обеспечить защиту лиц, причастных к розыску жертв насильственных исчезновений, в частности родственников исчезнувших заключенных, от жестокого обращения, запугивания, репрессий, арестов и насильственных исчезновений;

создать единую систему регистрации всех случаев пропавших без вести жителей Сирии, в том числе тех, кто были похищен боевиками « Исламского государства» и другими вооруженными группировками, а также базу данных неопознанных человеческих останков и мест массовых захоронений. Эта система должна действовать как хранилище всей доступной информации о судьбе исчезнувших в Сирии, чтобы облегчить будущие процедуры идентификации и репатриации.

Примечания



* Некоммерческий фонд «Давлати» (Dawlaty), оказывающий поддержку гражданскому обществу в Сирии, организация помощи сирийским беженцам. «Дамех» (Dammeh) — сирийская правозащитная организация родственников пропавших без вести «Семьи за свободу» (Families for Freedom), организация по поддержке заключенных и лиц, насильственно исчезнувших в Сирии. «Нофотозона» (Nophotozone), правозащитная группа, проводящая общественные кампании в поддержку свободы и демократии в Сирии «The Syria Campaign», организация «Женщины сейчас» (Women Now), оказывающая поддержку сирийским активисткам.

** Все эти террористические организации запрещены в России.

*** До 2011 года одним из самых одиозных и критикуемых органов сирийской судебной системы был Верховный Суд Государственной Безопасности. После 2011 года его полномочия перешли к новому органу — Контртеррористическому Суду.