Как поссорились Крис и Марк

В советских газетах существовал раздел — письма трудящихся, в котором косвенно подготавливались самые реакционные телодвижения власти. Телодвижения эти непременно оформлялись как смиренное исполнение священной воли народа. Уж такова была куртуазия советской формации.

В современной американской прессе, поверите ли, все сильно похоже. Под письма местных трудящихся выделяется особая страница — op-ed page, на которой народ беспрепятственно изливает душу. Подборка эффузий, разумеется, совершенно случайная.

9 мая 2019 года на народной странице флагмана американских фейк-ньюз (по версии Трампа) — газеты The New York Times — было опубликовано частное мнение Кристофера Хьюза, которое по стилю напоминало донос, а по содержанию — призыв вражин к ответу.

Очень длинная, очень тоскливая и очень вторичная диатриба была направлена лично против Марка Цукерберга, которого Хьюз пригвоздил к столбу позора двумя убийственными жупелами — обвинением в тоталитаризме и антиамериканизме. В советские годы так припечатывали волюнтаризмом и антисоветчиной.

В 2002 году Крис Хьюз спал в Гарвардском общежитии на койке, соседней с цукерберговой, и это счастливое обстоятельство катапультировало его в кресло вице-президента фейсбука.

В бизнесе Цукерберга Хьюз долго не продержался и ушел (его ушли?) уже в 2007 году, но даже этого ему хватило на кубышку в 430 миллионов долларов.

Совокупность названных обстоятельств и дала Крису Хьюзу формальный повод для публикации персонального vox populi в газете The New York Times. Повод именно, что формальный, поскольку анализ доноса Хьюза не оставляет сомнений: «бывшего вице-президента фейсбука» запустили впереди регулярных войск предстоящей баталии.

Мне показалось интересным разобраться, чьи это войска и на какую войну их собирают?

Публикация Хьюза озаглавлена «Наступило время расчленить фейсбук» (It’s Time to Break Up Facebook) и сводится к следующим положениям:

фейсбук после поглощения Instagram и WhatsApp превратился в непристойного монополиста: монстр с капитализацией в полтриллиона долларов контролирует 80% мирового трафика социальных сетей;

фейсбук давит свободную конкуренцию, скупая за бесценок компании соперников и присваивая их технологии;

фейсбук душит свободу слова, цензурирует посты пользователей, перлюстрирует частную переписку и даже удаляет оптом сообщения американских граждан;

в погоне за наживой фейсбук пренебрегает цифровой безопасностью соотечественников, торгуя на стороне их персональными данными;

компания Цукерберга то ли не смогла, то ли не захотела защитить родину от «русских агентов, риторики насилия и фейк-ньюз».

Что предлагает Крис Хьюз? Старое доброе шариковское: отобрать и поделить! Естественно, во имя защиты американской демократии.

Под свою большевистскую ересь бывший вице-президент подводит научную базу, насилуя читателей долгим и нудным экскурсом в житие отцов нации Джефферсона и Мэдисона и обильно цитируя антимонопольный билль 1890 года.

Народный вердикт суров, но справедлив: «У Марка никогда не было босса и его власть необходимо сдерживать.

Американскому правительству надлежит сделать две вещи: расчленить монополию фейсбука и провести регуляцию компании таким образом, чтобы она стала подотчетной американскому народу».

Так и подмывает спросить у Криса Хьюза: а как же самое святое — неприкосновенность частной собственности?! Что значит — расчленить фейсбук? Экспроприировать у Цукерберга бизнес? Отнять Instagram и WhatsApp и передать… Кому? Народу?

Сам по себе пароксизм большевизма на страницах The New York Times удивления не вызывает. Крис Хьюз трудится в наши дни старшим консультантом Института Рузвельта — главного либерального мозгового танка Америки, поэтому ключевую либеральную драму переживает органически: пока власть под контролем, права каждого гражданина священны; стоит, однако, трону зашататься, так сразу — «раздави гадину».

Что же зашаталось у либерального крыла американского политического истеблишмента именно сегодня? Власть, вроде как, потеряли еще два года назад. А претензии к фейсбуку сформулировали и разобрали еще весной 2018 года, когда Конгресс пытал на ковре Цукерберга за слив пользовательских данных британской Cambridge Analytica.

Скажу больше. В октябре 2018 года в культовом The Verge была опубликована статья под названием — сюрприз! — «Наступило время расчленить фейсбук» (It’s Time to Break Up Facebook), в которой анонсировался выход новой книги профессора Юридической школы Колумбийского университета Тима Ву, озаглавленной «Проклятие большого размера: Антимонопольное законодательство нового позолоченного века».

В книге Ву перечислены — слово в слово — все претензии к фейсбуку, которые полгода спустя выставил Крис Хьюз на страницах The New York Times.

В чем тогда смысл доноса, датированного 9 мая 2019 года? Позиция демократов и либералов известна. Позиция республиканцев и консерваторов тоже известна.

Да что там: идеологическое противостояние в публикации Хьюза вообще не при делах, поскольку призыв раздербанить фейсбук конгрессмен-демократ адресует «американскому правительству», которое, как известно, сформировано реакционным, тоталитарным, антилиберальным президентом Трампом.

Выходит, существует некая угроза, которая возвышается над идеологическими разногласиями. В противном случае текст Хьюза смотрится либо пересказом книжки Ву, либо ее плагиатом.

Что же такого страшного сотворил фейсбук в наши дни, чего еще не было в прошлом году? Что-то, что страшнее и слива данных пользователей, и перлюстрации, и пособничества русским варварам.

Интуиция подсказывает, что цимес интриги кроется в последовательности событий. Спешу предупредить, что никаких причинно-следственных связей доказывать не собираюсь, поэтому читатель волен воспринимать все не иначе как чистое совпадение.

Итак, цепочка событий № 1.

9 мая, в тот же день, когда The New York Times опубликовала письмо Криса Хьюза, конгрессмен Брэд Шерман выдвинул законодательную инициативу в Конгрессе по запрету покупки и продажи американскими гражданами криптовалют.

Выступление Шермана в законодательном собрании войдет в историю не столько обскурантизмом оратора и терминологической кашей в голове, сколько циничной наготой намерений. Конгрессмен-республиканец произнес вслух то, что ранее было табуировано в американском политическом истеблишменте:

«Приглашаю коллег поддержать мое выдвижение билля, который поставит криптовалюты вне закона и запретит американским гражданам ими пользоваться. Криптовалюты необходимо уничтожить в зародыше еще и потому, что львиная доля нашего международного влияния основывается на том, что доллар является стандартом международной финансовой системы. Для нефтяных и прочих сделок жизненно необходимо, чтобы их клиринг осуществлялся федеральным резервом. Все, кто поддерживают криптовалюты, прямым текстом заявляют о намерении лишить нас этого влияния. Как следствие наши важнейшие санкции, например, те, что были наложены на Иран, перестанут действовать. Криптовалюты ослабляют нашу международную политику, мешают сбору налогов, снижают эффективность нашего традиционного законодательства. Преимущества криптовалют над суверенными валютами еще больше способствуют ослаблению Соединенных Штатов».

Второе событие цепочки № 1 объясняет весеннее обострение в среде американских законодателей. В начале 2019 года курс биткоина, благополучно похороненного мировым финансовым истеблишментом, намертво увяз на уровне 3200–3500 долларов после сокрушительного обвала с 19 тысяч долларов.

В феврале «мать всех пузырей» (прозвище, данное биткоину Нуриэлем Рубини), «крысиный яд в квадрате» (Уоррен Баффет), «плод Иуды Искариота» (Чарли Мангер) неожиданно пришел в движение: 22 февраля курс биткоинов повысился до 4000 долларов, 2 апреля — до 5000, 8 мая — до 6000 долларов, 11 мая — до 7000 долларов.

В момент написания моей реплики курс биткоина составляет 7200 долларов и не наблюдается ни малейшего признака того, что криптовалютный флагман собирается уступить хоть пядь отвоеванной территории.

Читайте также Возвращение биткоина. Слухи о смерти криптовалюты оказались преждевременными

По самым скромным подсчетам за десятилетнюю историю биткоин хоронили уже более 300 раз. Казалось бы: очередной спекулятивный всплеск, за которым непременно последует очередной обвал.

Экстраординарность событий 2019 года заключается, однако, в том, что никогда в истории финансовый актив после шестикратного обрушения не восстанавливался.

Удвоение курса биткоина в течение пары месяцев не только окончательно закрыли разговоры о «финансовых пирамидах», но и с полной очевидностью продемонстрировали главное: набор ценностей, представляемых криптоэкономикой, рано или поздно лишит фиатные деньги монополии. Об этом и заявил прямым текстом конгрессмен Шерман.

Читайте также Под криптой террора. Финансовые власти мира атакуют криптовалюты

Биткоин — это, конечно, замечательно, но при чем тут статья Хьюза и тем более Цукерберг?!

И тут нам на помощь приходит вторая цепочка случайных совпадений. Публикация в The New York Times появилась сразу после того, как проект Libra из разряда слухов перешел в разряд реальности.

8 мая 2019 года новостное агентство Bloomberg опубликовало статью под паническим заголовком «Блокчейн-команда фейсбука сколачивает собственную мафию в стиле мини-PayPal» (Facebook’s Blockchain Team Is Assembling Its Own Mini-PayPal Mafia).

Первые слухи о том, что фейсбук готовится к запуску собственной криптовалюты, поползли в декабре 2018 года. Якобы в условиях строжайшей секретности Марк Цукерберг, которому не давали покоя лавры братьев Дуровых, начал разработку блокчейна и криптовалюты, выделив, опять же по слухам, на проект аж миллиард долларов.

И вот в мае слухи подтвердились. Фейсбук уже грядущей осенью запускает собственный блокчейн с криптовалютой, причем в худшем для финансового истеблишмента и государства исполнении: подобно TON (Telegram Open Network) блокчейн и токен фейсбука — Libra — будет реализовываться по модели государства в государстве — собственная неподконтрольная стабильная монета, собственная экосистема торгово-закупочных отношений, собственные денежные переводы в любую точку мира, конвертация валют, поощрение пользователей за участие в рекламной деятельности и прочее.

Читайте также Исчезновение Дурова. Что случилось с революционной криптовалютой на основе Telegram

Подведем итоги. В майских атаках на фейсбук и на криптоэкономику в целом просматривается общий знаменатель — это страх финансового истеблишмента перед наступающими со всех сторон криптобандитами.

Фиатная монополия рушится на глазах, причем гораздо быстрее, чем надеялись, поскольку проникновение криптоэкономики в традиционные сферы идет лавинообразно и в геометрической прогрессии.

Что касается роста обменного курса криптовалют, то он только усугубляет ситуацию, поскольку подхлестывает интерес обывателей к могильщику традиционной финансовой системы.

Учитывая, что компании Цукерберга окучивают практически все человечество (число пользователей Instagram, WhatsApp и фейсбук превышает 6 миллиардов!), можно лишь догадываться, какие кошки сейчас скребут на душе распорядителей федерального резерва.

Такие вот неожиданные и случайные совпадения. В одном можно не сомневаться: время шуток и обидных эпитетов для криптоэкономики закончилось. Грядет эпоха жесткого противостояния.