Восемь копеек за гектар

Власти Камчатки на 49 лет отдали под охотничьи угодья остров Карагинский, расположенный в Беринговом море. Сумма арендной платы составила 15 тысяч 120 рублей в год. Площадь острова — 1 936 квадратных километров. Это немного меньше, чем территория Москвы.

Фото: Карагинский.рф

Карагинский был открыт экспедицией Витуса Беринга в 1732 году. В ХХ веке на нем построили поселок с рыбокомбинатом и погранзаставу. В течение десятилетий он имел статус природного заказника. Но в 2010 году постановлением губернатора Камчатки заказник упразднили. Несмотря на это, остров и сегодня включен в перечень водно-болотных угодий международного значения. На его просторах во время миграции отдыхают сотни тысяч птиц, в реках нерестится лосось.

Считается, что людьми Карагинский не заселен. Однако его используют две родовые общины коренных малочисленных народов Севера. Аборигены приплывают с Камчатки через пролив Литке. На острове они пасут оленей, добывают дикоросы, ловят рыбу. Именно коренные жители начали бить тревогу, когда узнали, что власти региона отдали остров почти задаром. «Там пасутся наши олени. Они тоже попадают в список охотничьих ресурсов, которые арендатор сможет добывать?» — задался вопросом в беседе с корреспондентом информагентства «Кам 24» представитель общины.

Фото: Карагинский.рф

Журналисты выяснили, что аукцион на право заключения охотхозяйственного соглашения состоялся еще в прошлом году. Заявку подала только одна организация — ООО «Карибу-Тур». С ней и был заключен договор. Аборигены говорят, что узнали об этом совсем недавно. Теперь председатели родовых общин пишут письма в различные инстанции. Надеются, что результаты торгов отменят. Хотя едва ли все произойдет именно так. В правительстве Камчатки уже заявили, что поступили правильно, отдав Карагинский, а договор с арендатором составлен в соответствии с законом.

«Решение было принято в целях охраны охотничьих угодий от браконьерства, так как отдаленный остров фактически оставался не охваченным охраной ресурсов», — пояснил ИА «Кам 24» руководитель краевого агентства лесного хозяйства Виктор Горлов.

Он утверждает, что на острове будет разрешена охота только на куропатку, лисицу, зайца-беляка, горностая и бурого медведя, но не на водоплавающую дичь.

Что касается арендной платы (менее 8 копеек за гектар), то, по словам Горлова, «в силу того, что участник аукциона был только один, установлена начальная цена, а ее расчет произведен в соответствии с федеральным законодательством».

Точку зрения чиновников на Камчатке разделяют далеко не все. Категорически против использования острова для охоты известный ученый-орнитолог, автор книги «Остров Карагинский: путешествие в непознанный мир природы» Николай Герасимов.

«Ради куропаток и зайцев на Карагинский никто из охотников не полетит. Медведей же на острове почти нет. Зато там богатейшие возможности для стрельбы по куликам и уткам, охота на которых запрещена. А кто будет контролировать этот запрет, если остров сдан в аренду на десятилетия? На мой взгляд, здесь ведется какая-то нечестная игра», — предположил орнитолог.

Ситуацию вокруг Карагинского активно обсуждают в социальных сетях. Размер арендной платы (законный, по мнению чиновников) вызывает недоумение у камчатцев. Понять их можно. Годовая такса в 15 000 рублей выглядит несерьезно. Жители трехкомнатных квартир в Петропавловске-Камчатском за коммунальные услуги платят больше. Причем не в год, а в месяц. А тут речь идет не о квартире, а об острове размером с небольшое европейское государство.

Прокомментировали ситуацию и в ООО «Карибу-тур», которому достался Карагинский. Генеральный директор Владимир Савченко заявил, что фирма еще ни разу не воспользовалась своим правом на охоту. Что касается аборигенов, то, по словам Савченко, он готов встретиться с ними, чтобы обсудить варианты сотрудничества.