Правозащитники на Лубянке. Фото

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Правозащитники член Московской Хельсинкской группы Валерий Борщев, экс-председатель московской Общественной наблюдательной комиссии и Лев Пономарев, глава двжения «За права человека» около штаб-квартиры ФСБ. Позади член Совета по правам человека Илья Шаблинский.

13 мая после отказа столичных властей согласовать шествие в поддержку фигурантов дел «Сети» (признана ФСБ террористической организацией — Ред.) и «Нового величия» в центре Москвы, правозащитники решили прийти к зданию ФСБ на Лубянской площади. Они призвали не брать с собой плакатов и требований.

В декабре 2018 года 70-летний Лев Пономарев отсидел 16 суток за репост анонса несогласованной акции в поддержку фигурантов дела «Сети». Утром 13 мая правоохранительные органы вручили ему бумажное предупреждение о недопустимости нарушения законодательства.

Дела «Сети» и «Нового величия» вызывают множество вопросов не только у правозащитников. За время следствия по ним стало известно о многократных случаях применения пыток к задержанным молодым людям (дело «Сети»), а также о том, что вменяемый фигурантам состав преступления, позволивший квалифицировать дело по суровой статье о создании экстремистского сообщества, активно создавали внедренные в группу провокаторы — финансировали, писали устав и т.п. (дело «Нового величия»).

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Петицию «Новой газеты» с требованием отпустить из СИЗО девушек из дела «Нового величия», здоровье которых ухудшилось за время следствия, подписали более 200 000 человек. А недавно созданную петицию с требованием расследовать пытки в отношении фигурантов дела «Сети», — уже более 40 000.