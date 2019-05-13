Правозащитники на Лубянке. Фото
Пономарев, Борщев и Шаблинский пришли к ФСБ поддержать фигурантов дел «Сети» и «Нового величия»
Влад Докшинфотокорреспондент
Правозащитники член Московской Хельсинкской группы Валерий Борщев, экс-председатель московской Общественной наблюдательной комиссии и Лев Пономарев, глава двжения «За права человека» около штаб-квартиры ФСБ. Позади член Совета по правам человека Илья Шаблинский.
13 мая после отказа столичных властей согласовать шествие в поддержку фигурантов дел «Сети» (признана ФСБ террористической организацией — Ред.) и «Нового величия» в центре Москвы, правозащитники решили прийти к зданию ФСБ на Лубянской площади. Они призвали не брать с собой плакатов и требований.
В декабре 2018 года 70-летний Лев Пономарев отсидел 16 суток за репост анонса несогласованной акции в поддержку фигурантов дела «Сети». Утром 13 мая правоохранительные органы вручили ему бумажное предупреждение о недопустимости нарушения законодательства.
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Полиция под аплодисменты собравшихся задержала несколько провокаторов движения SERB на акции правозащитников в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия». Подробнее
Дела «Сети» и «Нового величия» вызывают множество вопросов не только у правозащитников. За время следствия по ним стало известно о многократных случаях применения пыток к задержанным молодым людям (дело «Сети»), а также о том, что вменяемый фигурантам состав преступления, позволивший квалифицировать дело по суровой статье о создании экстремистского сообщества, активно создавали внедренные в группу провокаторы — финансировали, писали устав и т.п. (дело «Нового величия»).
Петицию «Новой газеты» с требованием отпустить из СИЗО девушек из дела «Нового величия», здоровье которых ухудшилось за время следствия, подписали более 200 000 человек. А недавно созданную петицию с требованием расследовать пытки в отношении фигурантов дела «Сети», — уже более 40 000.
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