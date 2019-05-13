«Отдавая дань уважения Делону, «Канны» чтят отвратительные ценности»

В канун открытия состоялась весьма бурная пресс-конференция арт-директора форума Тьерри Фремо. Самой острой темой оказалась история с вручением легенде французского кино Алену Делону «Золотой пальмовой ветви» — «За выдающуюся карьеру».

Уже несколько дней идет полемика вокруг этого решения. Негодование некоторых общественных организаций вызвала позиция актера по целому спектру животрепещущих тем.

В частности, Каннский кинофестиваль критикуют представители организации «Женщины и Голливуд», возмущенные высказыванием Делона против усыновления детей однополыми родителями и поддержкой правой партии «Национальный фронт» во Франции. Основательница объединения «Женщины и Голливуд» Мелисса Сильверстейн заявила о своем крайнем разочаровании.

«Ален Делон, — пишет она в своем Твиттере, — публично признался, что избивал женщин. Он присоединился к расистскому и антисемитскому Национальному фронту и утверждал, что быть геем — «против природы». Отдавая дань уважения Делону, «Канны» чтят эти отвратительные ценности».

Глава Каннского кинофестиваля вступился за Алена Делона. «Мы не даем Нобелевскую премию мира», — сказал Тьерри Фремо. Он полагает, что фестиваль чествует Делона исключительно за достижения в кинематографе. Фремо подчеркивал значение «контекста», «противоречий истории», ведь Ален Делон – представитель другого поколения. А судят его с точки зрения новых, молодых генераций. По его словам, «Ален Делон волен высказывать свое мнение по любым вопросам, хотя оно и не всегда совпадает с мнением руководства фестиваля». «Каннский кинофестиваль осуждает подобные комментарии, но не осуждает свободу выражения мнений», — добавил он.

Комментируя сбор подписей под петицией, призывающей лишить актера премии, арт—директор заметил: «Я не понимаю, почему это важнее, чем, например, петиции по поводу угрозы климатических изменений, в которых виноват президент США».

По мнению Фремо, Канны подвергаются критике больше, чем другие смотры, когда речь идет о социальных, политических вопросах. «От Каннского кинофестиваля вообще требуют безупречности и совершенства, в том числе в гендерных вопросах: «Но никто не может просить меня составить программу, в которой 50 процентов фильмов сняли бы женщины. Это бы показало бы отсутствие уважения и к фестивалю. И к женщинам».

Вспоминается скандал 2011 года, связанный с именем Ларс фон Триера. Тогда отвечая на пресс—конференции на вопрос о своих немецких корнях, режиссер назвал себя нацистом и признался, что «понимает Гитлера». После чего был объявлен персоной нон—грата на Каннском фестивале. На экстренном совещании дирекция выразила сожаление о том, что Ларс фон Триер использовал киносмотр для неприемлемых и нетерпимых комментариев, противоречащих идеалам гуманизма и великодушия, определяющим суть фестиваля». Весь этот шум не помешал режиссеру вернуться на форум с фильмом «Дом, который построил Джек».

Кажется, с каждым годом фестивальным устроителям все сложнее сочетать приверженность к чистому искусству и толерантность, гуманизм и понимание, как сказал Фремо «бесчисленных противоречий, которыми наполнен современный мир».