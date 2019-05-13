«Отдавая дань уважения Делону, «Канны» чтят отвратительные ценности»
Каннский фестиваль еще не открылся, а скандалы уже преследуют его устроителей
Фото: EPA
Лариса Малюковаобозреватель «Новой»
В канун открытия состоялась весьма бурная пресс-конференция арт-директора форума Тьерри Фремо. Самой острой темой оказалась история с вручением легенде французского кино Алену Делону «Золотой пальмовой ветви» — «За выдающуюся карьеру».
Уже несколько дней идет полемика вокруг этого решения. Негодование некоторых общественных организаций вызвала позиция актера по целому спектру животрепещущих тем.
В частности, Каннский кинофестиваль критикуют представители организации «Женщины и Голливуд», возмущенные высказыванием Делона против усыновления детей однополыми родителями и поддержкой правой партии «Национальный фронт» во Франции. Основательница объединения «Женщины и Голливуд» Мелисса Сильверстейн заявила о своем крайнем разочаровании.
- «Ален Делон, — пишет она в своем Твиттере, — публично признался, что избивал женщин. Он присоединился к расистскому и антисемитскому Национальному фронту и утверждал, что быть геем — «против природы». Отдавая дань уважения Делону, «Канны» чтят эти отвратительные ценности».
Глава Каннского кинофестиваля вступился за Алена Делона. «Мы не даем Нобелевскую премию мира», — сказал Тьерри Фремо. Он полагает, что фестиваль чествует Делона исключительно за достижения в кинематографе. Фремо подчеркивал значение «контекста», «противоречий истории», ведь Ален Делон – представитель другого поколения. А судят его с точки зрения новых, молодых генераций. По его словам, «Ален Делон волен высказывать свое мнение по любым вопросам, хотя оно и не всегда совпадает с мнением руководства фестиваля». «Каннский кинофестиваль осуждает подобные комментарии, но не осуждает свободу выражения мнений», — добавил он.
Комментируя сбор подписей под петицией, призывающей лишить актера премии, арт—директор заметил: «Я не понимаю, почему это важнее, чем, например, петиции по поводу угрозы климатических изменений, в которых виноват президент США».
По мнению Фремо, Канны подвергаются критике больше, чем другие смотры, когда речь идет о социальных, политических вопросах. «От Каннского кинофестиваля вообще требуют безупречности и совершенства, в том числе в гендерных вопросах: «Но никто не может просить меня составить программу, в которой 50 процентов фильмов сняли бы женщины. Это бы показало бы отсутствие уважения и к фестивалю. И к женщинам».
Вспоминается скандал 2011 года, связанный с именем Ларс фон Триера. Тогда отвечая на пресс—конференции на вопрос о своих немецких корнях, режиссер назвал себя нацистом и признался, что «понимает Гитлера». После чего был объявлен персоной нон—грата на Каннском фестивале. На экстренном совещании дирекция выразила сожаление о том, что Ларс фон Триер использовал киносмотр для неприемлемых и нетерпимых комментариев, противоречащих идеалам гуманизма и великодушия, определяющим суть фестиваля». Весь этот шум не помешал режиссеру вернуться на форум с фильмом «Дом, который построил Джек».
Кажется, с каждым годом фестивальным устроителям все сложнее сочетать приверженность к чистому искусству и толерантность, гуманизм и понимание, как сказал Фремо «бесчисленных противоречий, которыми наполнен современный мир».
Друзья!
«Новая газета» — одно из немногих СМИ России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Четыре журналиста «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
Мы хотим, чтобы нашу судьбу решали только вы, читатели «Новой газеты». Мы хотим работать только на вас и зависеть только от вас.