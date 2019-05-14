Дембельский указ

Когда я передаю этот текст, Рада еще не приняла решение, когда именно привести Владимира Зеленского к присяге на верность народу Украины. По закону, время терпит до первых чисел июня. Но пауза бьет по имиджу команды Зе: она вместе с победителем выборов продолжает топтаться за кулисами. И то, что выглядело успешным политическим ноу-хау, начинает раздражать — опять видеоролик? Пост в фейсбуке?

Петр Порошенко подписывает указ. Фото: пресс-служба президента Украины

Хотя безвластием нынешнюю ситуацию в стране назвать невозможно. Правительство работает в привычном режиме, курс гривны стабилен, на восточном фронте — без особых обострений. Порошенко, сообщает влиятельный интернет-ресурс «Украинская правда», допоздна засиживается в своем кабинете на улице Банковой, в здании, куда очень не хочет перебираться Зеленский. «Место заражено отрицательным прошлым», как выразилась в интервью жена нового президента. Действующий президент продолжает официально обращаться к согражданам с поздравлениями, например, по поводу Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне или Дня матери. Собирает совещания аппарата, проводит телефонные консультации с зарубежными лидерами вроде Меркель и очную ревизию настроений соратников: кто по-тихому собрался примкнуть к недавним противникам, а кто хранит верность и рассчитывает на возвращение во власть — возможно, даже с триумфом, и досрочно.

Впрочем, иллюзии по поводу собственной незаменимости питали все предшественники Порошенко, кроме сбежавшего Януковича. Но никому не удавалось после проигрыша избирательной кампании настолько плотно заполнить новыми «своими людьми» руководящее пространство. С другой стороны, даже лояльно настроенные к президенту избиратели критиковали Петра Алексеевича за ошибки в кадровой политике. Между первым и вторым туром он сказал, что услышал их и пообещал исправить положение — вот процесс и пошел…

Генеральские намеки

Места потеряли начальник президентской личной охраны Юрий Федоров (в указе причины отставки не указаны) и глава Национального совета по телевидению и радиовещанию Юрий Артеменко. Насчет Федорова, который, по идее, должен следить за безопасностью первого лица государства до конца каденции, оппозиционные Порошенко медиа пишут разное. Мол, на шефа охраны возлагались деликатные функции «разноса налички» в Раде для правильного голосования по ключевым вопросам, а также другим заинтересованным лицам. И что теперь Федорову надо бы «пропасть с радаров», но успеть получить крупные компенсации: при Зеленском могут выплат не дать, а, наоборот, возбудить дело.

Юрий Артеменко сам подал заявление на досрочное увольнение, хоть срок его полномочий истекает в июле. Написал об усталости и предложении другой работы. В тот же день последовал «увольнительный» указ президента. Вакансию занял Владимир Горковенко, заместитель департамента информационной политики АП, он отвечал за работу со СМИ и пиар. Руководитель Нацсовета по телерадиовещанию — фигура ключевая, политическая. Эфиры по-прежнему считают главным оружием в борьбе за электорат, а квоты по назначению членов этого независимого регулятора принадлежат президенту и Раде. Зеленский, в прямом и переносном смысле выросший в телевизоре и из телевизора, обещал сразу же приступить к деолигархизации телепространства. Будет ли Нацсовет его союзником — вопрос. Ведь среди олигархов, владеющих крупнейшими телеканалами, не только Коломойский с Ахметовым, но и Порошенко. Зато каким покажут на экране старт карьеры шоумена на посту главы государства, то и запомнится сильнее всего…

Среди олигархов, владеющих крупнейшими телеканалами, не только Коломойский с Ахметовым, но и Порошенко. Фото: пресс-служба президента Украины

Указом президента отправлены в отставку командующий Операцией объединенных сил (ООС) на Донбассе генерал-лейтенант Сергей Наев и командующий Нацгвардией генерал-полковник Юрий Аллеров. Наев «принял пост» год назад, когда на смену АТО пришла ООС, и, по отзывам военнослужащих, сделал ставку на молодых, испытанных в боях комбригов, а не на Генштабовскую «верхушку». Случайно или нет, но на большинстве из 79 спецучастков на выборах президента Украины в зоне проведения Операции объединенных сил в Донецкой и Луганской областях Порошенко набрал меньше Зеленского, наблюдатели также не зафиксировали применения админресурса. Новым командующим стал генерал-лейтенант Александр Сырский, начальник штаба ООС — кадровый офицер, прошедший Дебальцево, но, как утверждают, более чуткий к пожеланиям из Киева.

После отставки Наев рассказал в интервью каналу «1+1», что у России по-прежнему есть наступательные планы на Донбассе. Освобождение же региона украинской армией может занять не более суток: «…Главное в таком случае — очень быстрое действие: дойти до украинской границы и там закрепиться. А на освобожденной территории сразу же должны начать специальные мероприятия Национальная гвардия, Национальная полиция, другие силовые структуры». Генерал дал понять, что, как военный, он готов к кадровой ротации по приказу главнокомандующего Порошенко. И если в будущем главнокомандующий Зеленский опять предложит ему возглавить ООС, задачу выполнит.

Генерал-полковник Юрий Аллеров объяснил журналистам отставку личной инициативой: «Написал заявление по семейным обстоятельствам». Исполнять обязанности командующего Нацгвардией назначен заместитель Аллерова, генерал-лейтенант Николай Балан. Отставник тоже не исключает собственного возвращения: прозрачный намек Зеленскому.

Судьям надо волноваться

Пакет новых кадров получили ключевые суды страны. После конкурса, анонимного тестирования и собеседования Высший совет правосудия периодически вносил представления главе государства о назначении на должности судей Верховного суда. Собралось 75 кандидатов. Документы многих лежали полгода и больше. Теперь Петр Порошенко своим указом разом выполнил возложенную на него обязанность, и Верховный суд оказался практически укомплектованным (193 судьи из 196). При этом известно, что общественный Совет добропорядочности дал негативные выводы по поводу 15 кандидатов. Но все они уже приведены к присяге, а президент выразил надежду, что Владимир Зеленский не станет вмешиваться в деятельность независимых судов.

Как выяснили журналисты, претензии есть, например, к экс-юристу «Рошена», к тем, кто выносил карательные приговоры участникам Революции достоинства, а также к родственникам Сергея Кивалова, одиозного главы ЦИКа по прозвищу «Пидрахуй» («Подсчитай» — укр.), антигероя Майдана 2004 года. Попутно напомню: среди тех, кто не прошел «сито» отбора на последнем этапе, оказалось несколько юристов Зе-команды, в частности, доктор наук, профессор Руслан Стефанчук, который отвечал за идеологические аспекты кампании.

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Верховный суд — последняя кассационная инстанция, которая может отменить либо поддержать любое решение и насчет национализации Приватбанка, и по резонансным действиям правительства, и по поводу судеб высоких должностных лиц, если они вдруг попадут на скамью подсудимых…

«Наша команда отслеживает все назначения Порошенко. Одиозные решения пересмотрим...»

«Надо понимать, что люди, назначенные уходящей администрацией в последние недели работы, априори получают меньше доверия общества — как они будут работать? Это называется «Доживать по-новому», — в интервью агентству Liga.net советник избранного президента Александр Данилюк (экс-министр финансов Украины) не удержался от шпильки в духе своего нынешнего шефа. Слоган «Жить по-новому!» был визитной карточкой Петра Порошенко, победителя президентской кампании 2014 года.

Зеленский отреагировал очередным роликом. Пообещал в первые сто дней не слушать рекомендаций Порошенко — то есть провести перезапуск набора судей Верховного суда, а еще перезапустить работу антикоррупционных органов, реформировать СБУ, налоговую милицию, создать Службу финансовых расследований.



Но, по мнению Зеленского, исправлению подлежит только часть решений последних дней: «Действующий гарант совершает необратимое. Дал звание Героя Украины председателю СБУ Василию Грицаку, произвел в генералы более 20 человек, среди которых — начальник вооружения ВСУ Николай Шевцов, ответственный за безопасность арсеналов и складов, при котором произошли взрывы в Балаклее, Ичне, Калиновке и Сватово…». В конце сравнил действующего президента с постояльцем египетского отеля. Давно, мол, пора номер освободить, а не тащить напоследок тапочки с полотенцами: «Вам еще границу с таможней проходить!» «Украина — не египетский отель. Передача власти — сложный и ответственный процесс!» — виртуально парировал Порошенко: фейсбук так фейсбук, освоили мы ваши приемчики…

За неизвестные заслуги

О награждениях стоит сказать отдельно. В длиннейшем указе № 188 от 4 мая соседствуют Игорь Лысов, экс-регионал и скандальный застройщик, что проходит под псевдонимом «президент Федерации Украины по прыжкам в воду» (орден «За заслуги» I степени), Олег Медведев, внештатный советник главы государства, один из тех, кто занимался его избирательной кампанией (орден «За заслуги» III степени), Святослав Цеголко, пресс-секретарь главы государства (орден «За заслуги» III степени)

и еще ряд аппаратчиков, чьи заслуги перед страной неизвестны вовсе.

Зато украинская община в России обратилась к Петру Порошенко с призывом немедленно отменить награждение орденом «За заслуги» I степени некоего Василия Думы, названного в указе общественным деятелем. В редакцию интернет-ресурса «Украинская правда» передали копию письма: «Гражданин РФ Василий Дума в 2004–2011 годах был членом Совета Федерации РФ от Костромской области. В те же времена российские власти «делегировали» его на общественную работу в федеральные украинские организации… В дальнейшем попытки Думы пристегнуть украинское общественное движение в России к официальной политике Кремля вызвало сопротивление в украинских организациях. И в 2009-м Василий Дума был отстранен от должности. На этом его деятельность в диаспоре закончилась… Ваш указ — плевок в глаза украинцам России, полная дискредитация непосредственно вашей работы, украинского правительства и МИД на территории украинской диаспоры».

Неизвестно, успеет ли отреагировать Порошенко на послание от земляков из России. Он отправился с визитом в Брюссель, где вручил президенту ЕС Дональду Туску орден Ярослава Мудрого — «за глубокое понимание и надежную поддержку Украины и украинцев на пути возвращения с единую семью европейских народов и отстаивание суверенитета и территориальной целостности Украины».



Обновлено: орден Ярослава Мудрого из рук Порошенко 14 мая получил и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

На текущей неделе Рада должна определиться со сроками предстоящей инаугурации избранного президента Владимира Зеленского. Существует несколько проектов постановлений, где предложены на выбор 19, 20, 26 и 28 мая. Законопроект, где предлагалось провести церемонию 1 июня, отозвали. Но жива идея «двухэтапного» посвящения в должность: чтобы 19 мая привести президента к присяге на торжественном заседании парламента, а 3 июня продолжить торжества на стадионе «Олимпийский», с участием иностранных гостей и общественности. Сам Зеленский настаивает на максимально близкой дате и, похоже, прибегнул к давлению на парламент.

По крайней мере, характер видеопетиции, запущенной в воскресенье через страницу команды Зеленского в фейсбуке, дает основания так думать. «Если это видео наберет 1 миллион просмотров, Владимир Александрович (Зеленский. — О. М.) лично обратит на него внимание», — утверждает автор петиции о необходимости роспуска Рады и досрочных, не дожидаясь осени, парламентских выборах. По словам автора ролика, депутатскому корпусу доверяют примерно 4 процента граждан — сами депутаты и их родственники. За сутки петиция набрала более 174 тысячи просмотров.

Не исключаю, что подобные показатели вскоре станут называться формами прямой демократии в Украине.