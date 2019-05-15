Екатеринбург: второй день столкновений из-за храма

Второй день противостояния в Екатеринбурге начался с попытки примирить сторонников и противников строительства Храма Святой Екатерины. Их пригласил к себе в резиденцию губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Встреча прошла в полузакрытом режиме: журналистам разрешили присутствовать 10 протокольных минут, после чего всех вывели.

Спустя почти два с половиной часа переговоров активисты и чиновники вышли к журналистам с плохими новостями: никаких договоренностей достичь не удалось.

— Нет оснований, чтобы остановить строительство. Мы живем в правовом государстве. Возможно, что законы несовершенны, но строительство храма является законным, — заявил вице-губернатор Сергей Бидонько.

— Диалог был только в начале встречи, потом была предпринята попытка нас запугать, — сказала активистка Полина Грейсман. — Итогом всего нашего разговора стало пожелание губернатора, чтоб мы убрали людей с улицы. Не знаю, как можно это сделать. Мы не сотрудники правоохранительных органов, не чиновники. Это стихийный протест без организаторов.

Мы пытались донести эту мысль до губернатора, на что нам было сказано, что если в ночь с 13 на 14 мая власти сдерживали полицию, то дальше она будет действовать «как везде».

Это слово губернатор, похоже, сдержал. Еще до окончания переговоров в сквер прибыли несколько десятков сотрудников полиции и Росгвардии. Они встали по периметру сквера и внутри забора, который огораживает будущую стройку. Когда стало известно, что переговоры не дали результата, в сквер начали стекаться люди. Полицейские по громкоговорящей связи предупредили: «Граждане, ваша акция не согласована, просим разойтись, в противном случае будем вынуждены действовать в рамках закона». Люди продолжали прибывать.

Фото: Иван Жилин / «Новая газета»

К 19 часам в сквере около 2000 человек. Большинство слушает живой концерт виолончели, который устроила у забора девушка в черно-фиолетовом платье, не ставшая называть своего имени.

Спортсменов академии единоборств «Русской медной компании» (РМК), которые избивали протестующих в предыдущую ночь, на месте нет. Но по толпе курсируют несколько провокаторов.

— Что, уроды, хорошо вчера получили за храм? — кривляется перед группой из пяти человек парень в серой куртке. — Вы такие убогие: разнылись, что полиция за вас не заступилась. Хотите, сейчас тоже вам отвешу?

Оскорбления слишком примитивные, люди над провокатором смеются.

Несколько позже еще один провокатор — весьма крепкого телосложения — устраивает в толпе драку. Его оттаскивает полиция, но не задерживает. Уходя, он кричит собравшимся: «Я за храм».

В противовес провокаторам очень степенно разговаривает с протестующими настоятель Храма на Крови протоирей Максим Миняйло.

— Наша власть не распространяется на выбор другого места. Здесь все уже оформлено, — объясняет он. Но диалог срывается: обступившие священника люди начинают перебивать друг друга. — Я не могу одновременно говорить со всеми, — извиняется протоирей. — Если вы хотите подробно поговорить, приходите в Храм на Крови, там я смогу каждому хоть час уделить.

Относительно мирный протест заканчивается с наступлением сумерек. В толпе протестующих появляется группа из 15–20 парней, заводящих оскорбительные кричалки в адрес полиции. Перемещаясь вдоль забора, они находят те его участки, где меньше всего бойцов Росгвардии. И начинают ломать забор. У силовиков и охранников РМК не получается отстаивать ограждения: парни выламывают их и сначала уносят к драматическому театру, а затем — просто начинают сбрасывать в городской пруд.

Фото: Иван Жилин / «Новая газета»

— Не бросайте в пруд! Не надо! Мы за природу, — кричат им люди. Парни не слушаются.

Во время очередной попытки сломать забор одного из парней задерживают. Задержание проходит грубо: охранники РМК перетаскивают его через еще неповаленное ограждение, избивают ногами и передают бойцам Росгвардии. У парня сломано ребро. Он не может встать. Протестующие, несмотря на неоднозначное отношение к действиям разгоряченной молодежи, скандируют «Позор!»

Росгвардия вызывает подкрепление. К 21 часу в сквере появляется около сотни бойцов ОМОНа в бронежилетах и касках. ОМОН встает внутри ограждения и просто наблюдает за ситуацией.

Фото: Иван Жилин / «Новая газета»

Тем временем, «горячие головы» среди протестующих не успокаиваются: я замечаю, как в толпе зажигают дымовую шашку. Кто-то кидает ее за ограждение. Охрана РМК выкидывает шашку назад в толпу. Раздается несколько взрывов петард.

— Вот этого в красной шапке обязательно сними, — показывает один охранник РМК другому на парня щуплого телосложения. — Потом найдем его.

— Я тебе что сделал? — возмущается парень.

— Ты забор ломал, не прикидывайся.

ОМОН переходит в наступление: выдавливает людей с набережной городского пруда. Не бьет, просто наступает строем. Отступив с набережной и сгруппировавшись в сквере, толпа пытается оказать сопротивление: стена протестующих наваливается на стену ОМОНа. В ответ силовики применяют другую тактику: начинают выхватывать людей по одному. Выхваченных укладывают лицом на землю. Это срабатывает: протестующие, боясь задержаний, начинают разбегаться.

Фото: Иван Жилин / «Новая газета»

Но убегают недалеко — к улице Ельцина. И здесь организуют новый флешмоб: бесконечный переход дороги. Толпа просто курсирует туда-сюда по нерегулируемому пешеходному переходу.

— Имеем право переходить дорогу! — кричит один из протестующих сотруднику ДПС. Тот безучастно наблюдает.

Подъезжающие автомобили, постояв две-три минуты, разворачиваются и направляются в объезд.

Фото: Иван Жилин / «Новая газета»

Так продолжается минут десять, после чего на Ельцина подтягивается ОМОН из сквера. Бойцы перекрывают пешеходный переход. Людям ничего не остается, кроме как расходиться.

Протест в эту ночь заканчивается около 02:00. По итогам акции задержаны 26 человек. На них составлены протоколы по статье «Мелкое хулиганство» (20.1 КоАП). Трое задержанных, по информации уральских СМИ, госпитализированы — получили травмы в процессе задержания.

Утром полиция приходит к «неформальным лидерам протеста» — администратору паблика «Парки и скверы Екатеринбурга» Анне Балтиной и бывшему главе городского штаба Навального Виктору Бармину. Балтину просят проехать в отделение и предъявляют «Организацию публичного мероприятия без подачи уведомления». Суд назначают на 17 мая. Бармина вызывают на опрос к 19 часам вечера.

Протест в сквере должен продолжиться сегодня в 21:30. Людей призывают организовать флешмоб: зажечь фонарики и осветить огороженную под храм территорию, чтобы «пролить свет на происходящее».

В четверг свой ответ протестующим намерены дать сторонники строительства храма: они планируют провести в сквере молебен.