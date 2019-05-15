Подменная грамота

15 мая адвокат Ксения Карпинская, представляющая интересы Алексея Малобродского, обжаловала в Мосгорсуде решение судьи Басманного суда Артура Карпова, отклонившего жалобу на бездействие Следственного комитета. Последний показательно игнорирует заявление Малобродского о преступлении, квалифицируемом по статье 303 УК РФ: фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности.

Что же произошло? В процессе ознакомления с материалами предварительного расследования по делу «Седьмой студии» был вскрыт факт фальсификации следствием доказательств.

Кассир Лариса Войкина в суде не подтвердила своих показаний, данных на следствии, против подсудимых. В суде она, напротив, указывала, что полученные средства тратились на мероприятия.

Подсудимый и его адвокат считают, что задним числом был подложен фиктивный протокол допроса свидетеля обвинения Ларисы Войкиной от14 июля 2017 года.

Этот фиктивный протокол искажал показания, полученные в ходе допроса, и усиливал ложное обвинение в адрес Малобродского, Серебренникова и других обвиняемых.

Адвокат Карпинская и ее подзащитный написали заявление о преступлении в СК, в прокуратуру и ФСБ. Однако решения по этому заявлению принято не было. Тогда они обратились в Басманный суд с просьбой принять процессуальное решение. Правоохранительные органы должны были либо отказать, либо принять во внимание открывшиеся обстоятельства и возбудить уголовное дело. Но судья Карпов отказал в рассмотрении жалобы в связи с тем, что основное дело рассматривается в Мещанском суде.

Подлинный протокол допроса от 14 июля 2017 года, подписанный свидетелем Войкиной, ее адвокатом Кухтиной и двумя следователями, проводившими допрос (полковник юстиции А.А. Лавров и капитан П.А. Васильев), был неоднократно предоставлен в Басманный суд при рассмотрении вопроса о продлении меры пресечения обвиняемым.

Наличие двух версий протокола от одного числа (во втором допрос Войкиной шел без адвокатов), имеющих очевидные расхождения в тексте, доказывают факт преступления: фальсификация протокола. На обоих документах стоят подписи следователя, допрашиваемых. Следствие, видимо, намеревалось по собственному усмотрению интерпретировать для суда показания Войкиной с помощью «новоявленной бумаги».

Заявление о возбуждении уголовного дела было подано в августе. Следственный комитет провел проверку и обнаружил: оказывается, вместо настоящего протокола следователи «совершенно случайно» представили «черновик протокола».

Однако во время долгого судебного процесса с этого черновика каждые три месяца снимали копию, заверяли ее и представляли суду. Это значит, что по всем делам «Седьмой студии» решение о продлении ареста подсудимым выносили на основании черновика. Допрос Войкиной, зафиксированный «черновиком», стал одним из оснований для обвинительного заключения.

Алексей Малобродский отмечает, что нарушая закон и покрывая своих сотрудников, СК РФ в течение нескольких месяцев уклоняется от принятия решения. И он не видит других способов отстаивать закон и свою честь.

«Мы считаем, что закон для всех писан, - говорит адвокат Карпинская, - Мосгорсуд должен отменить решение судьи Карпова и обязать Басманный суд рассмотреть нашу жалобу. Иное решение будет означать, что нарушения и подлоги во время следствия – допустимы».

Первое заседание по иску Малобродского, назначенное на 29 апреля не состоялось. Перенесли на 15 мая. На заседании сначала выслушали адвоката. Затем прокурор Бобек рассказала, что никаких нарушений со стороны следствия не было, полное подчинение процессуальному контрою. Затем суд ушел совещаться. Решение: нет оснований для удовлетворения жалобы.