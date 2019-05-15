«Стороны зарылись в глубокие ямы»

По инициативе Дональда Трампа американское правительство повысило пошлины с 10 до 25% на китайские товары стоимостью 200 миллиардов долларов. Причем президент поставил перед своими советниками задачу рассмотреть возможность дополнительного повышения таможенных тарифов для китайского импорта на сумму 325 миллиардов долларов. Правда, оговорился Трамп, решение пока не принято, «посмотрим, что будет». Это произошло в пятницу, 10 мая. А в понедельник, 13 мая, пришла «ответка»: Комитет по таможенным тарифам Госсовета КНР объявил о том, что с 1 июня вводит пошлины на товары из США на общую сумму 60 миллиардов долларов.

Китайский ответ не столь масштабен, размеры пошлин варьируются: американские товары разбиты на четыре группы и, соответственно, пошлины составляют 25, 15, 10 и 5%. «Китай никогда не уступит иностранному давлению. Мы полны решимости и способны защитить наши законные права и интересы, но все еще надеемся, что США пойдут нам навстречу», — заявил официальный представитель китайского МИД. Переговоры о тарифах, длившиеся полгода, приостановлены, когда они возобновятся, неясно.

На фоне этих сообщений в понедельник на крупнейших американских фондовых биржах произошло самое крупное падение, начиная с 3 января (тогда причиной обвала стала частичная остановка работы федерального правительства — «шатдаун»). В этот раз промышленный индекс Dow Jones упал более чем на 600 пунктов (2,4%), S&P 500, включающий 500 самых крупных компаний американского рынка, — на 2,4%, индекс электронной биржи NASDAQ — на 3,4%. Во вторник котировки на биржах снова пошли вверх, но восстановлена лишь треть утраченных позиций.

Трамп, общавшийся с журналистами во время встречи с венгерским премьером Виктором Орбаном, заявил, что торговая сделка с Китаем была уже «готова на 95%», но участникам переговоров — министру торговли Стивену Мнучину и торговому представителю Роберту Лайтхайзеру — в Китае объявили, что сделки не будет. На прошлой неделе в Вашингтон прибыл вице-премьер КНР Лю Хэ, но найти консенсус стороны снова не смогли. Во всяком случае, Трамп заявил, что рассчитывает в следующем месяце на полях саммита G-20 в японской Осаке встретиться и с председателем КНР Си Цзиньпинем. Вопрос в том, отмечают американские СМИ, насколько отношения двух стран ухудшатся в ближайшие недели.

Когда журналисты спросили президента о падении на фондовых биржах в связи с ответными шагами Китая, он сказал, что потери в понедельник не могут сравниться с цифрами роста, которые были достигнуты с тех пор, как он стал президентом. «Мне нравится позиция, в которой мы сейчас находимся», — сказал Трамп. Похоже, президент на встрече в Осаке полагается на импровизацию и свой талант бизнес-переговорщика, стратегия которого заключается в первоначальном давлении и непомерных требованиях, а потом в легком отступлении, которое со стороны может казаться взаимовыгодным компромиссом.

На саммите «Двадцатки» в Аргентине в прошлом году Трамп и Си Цзиньпинь договорились о «пошлинном перемирии», в декабре прошлого года начались переговоры, а уже анонсированные новые повышенные таможенные тарифы были отложены. Тогда Трамп заявил, что сделка с Китаем станет прообразом всех новых сделок США с другими торговыми партнерами.

Однако, как показали встречи Трампа с северокорейским вождем Ким Чен Ыном, договариваться в режиме с глазу на глаз непросто. В данном случае, полагает профессор экономики американского университета Loyola Marymount University Сун Вон Сон, в торговой войне с Китаем присутствуют не только экономические интересы.

«В Соединенных Штатах мы считаем Китай экономическим хищником. Китай рассматривает Соединенные Штаты как модель западной державы, пытающейся унизить Китай, как это было в колониальном XVIII веке».

Президент Китая, полагают американские эксперты, не пойдет на очевидные уступки, а готовность Трампа повышать ставки, вводя новые пошлины, угрожает его главному козырю на выборах в 2020 году — экономическому росту США.

Изменения правил торговли с Китаем было одним из главных предвыборных обещаний Трампа, а президент обещания избирателям старается выполнять. Торгуя с Америкой, китайцы «грабят ее», на каждом митинге утверждал Трамп. Китайские власти создают искусственные льготы для своих компаний, занимаются массовым воровством интеллектуальной собственности, ведут «валютные игры», занижая курс юаня. КНР ежегодно поставляет в США товаров на сумму 540 млрд долларов, а США экспортируют в Поднебесную продукцию на 120 млрд долларов. Торговый дефицит США в прошлом году составил 420 млрд.

Фото: EPA

Споры с Пекином, которые вели предшественники Трампа — Клинтон, Буш, Обама, 45-й президент вывел на новый уровень.

В прошлом году тарифная война между США и Китаем привела к убыткам для обеих сторон в миллиарды долларов, ударив по ряду отраслей американской экономики, включая автомобили, технологии и прежде всего сельское хозяйство. В 2018-м президент отдал распоряжение министерству сельского хозяйства выделить 12 млрд долларов в помощь фермерам, на этот раз речь идет о 15 млрд.

Как говорит Трамп, это — «лишь малая часть тех денег, что мы получим (от повышения пошлин), наши фермеры будут счастливы».

До прошлой недели многие сенаторы-республиканцы поддерживали более жесткий подход к Китаю. Но решение Трампа о повышении тарифов вызвало в эти дни шквал звонков избирателей в кабинеты законодателей. Фермеры, выращивающие сою, производители свинины и вишни, кукурузы и омаров, жалуются на то, что в торговой войне с Китаем они стали «сопутствующими потерями». По данным министерства сельского хозяйства, общий объем экспортных поставок сельскохозяйственной продукции из США в Китай за первые 10 месяцев прошлого года сократился на 42% по сравнению с прошлым годом.

В интервью CNN Стефани Недо — владелица компании по добыче омаров, заявила, что продажа продукции на экспорт в результате роста тарифов упала на 60%. Сейчас она подумывает о том, чтобы перенести свой бизнес в Канаду. «Я никогда не думала, что президент США будет выбирать, кого сделать победителями, а кого неудачниками в капиталистической (рыночной) экономике. Он именно это проделал со мной, сделав неудачницей», — заявила Недо.

Вице-президент Пенс встретился с республиканскими сенаторами, чтобы убедить их в том, что подход Трампа приведет к всеобъемлющей торговой сделке, выгодной Америке. Но законодатели ждут дополнительной информации. «Мы все хотим знать, чем закончится эта история», — заявил журналистам сенатор Джон Корнин из Техаса. Председатель сенатского комитета по финансам Чарльз Гроссли намерен отправить президенту письмо о необходимости поддержки фермеров. «Я не уверен, что президент вас вообще слушает, когда вы говорите с ним лицом к лицу», — заявил сенатор-республиканец.

Исследование, проведенное по заказу Ассоциации потребителей технологий, показало, что американские повышенные пошлины на импортные китайские товары обходятся в дополнительный миллиард долларов в месяц. Конфликт сковал американские торговые, производственные и строительные компании, которые должны платить больше за металл и другие товары, экспортируемые из Китая, и фирмы изо всех сил пытались переложить эти более высокие затраты на клиентов. В новом списке потребительских товаров из КНР, на которые повышены пошлины, воздушные кондиционеры, мебель, одежда, автодетали, например, свечи зажигания. Американский потребитель почувствует разницу не сегодня, а через 2–3 недели, когда товары из Шанхая и других китайских портов поступят на американские торговые склады.

AP Photo/Mark Schiefelbein/ТАСС

Трамп был разочарован неуступчивостью Китая и посвятил новым таможенным пошлинам десяток сообщений в своем твиттере:

«Я открыто говорю председателю КНР Си Цзиньпину и всем своим многочисленным друзьям в КНР, что Китай очень пострадает, если не заключит соглашение, потому что компании будут вынуждены уйти из него в другие страны. Покупать в Китае будет слишком дорого».

В этом же твите Трамп написал: «Китай не должен мстить, будет только хуже». Однако директор национального экономического совета Ларри Кудлоу (в прошлом телевизионный ведущий канала CNBC), выступая на дружественном президенту канале Fox News, отметил, что за повышение тарифов придется платить обеим сторонам. На переговорах Соединенные Штаты требуют, чтобы Китай систематизировал правила, дабы защитить американские компании (и их технологии), которые ведут бизнес в Китае. Как отметил экономический советник Трампа, китайская сторона дала понять, что готова на уступки, но потом отказалась от ранее взятых на себя обязательств, этим и объясняется срыв переговоров и новый раунд торговой войны. Пекин отвергает подобные утверждения.

«Мы не будем есть горький фрукт, который нам подсовывают, и не будем вредить коренным интересам страны», — говорится в комментарии главного партийного рупора страны газеты «Жэньминь жибао».

Повышение тарифов — лишь первый шаг в торговой войне. В арсенале Китая — дальнейшее осложнение правил ведения бизнеса в КНР для американских компаний, создание новых альянсов с теми странами, с которыми у администрации Трампа торговые споры, например, с членами Транстихоокеанского партнерства (ТТП), о выходе из которого объявил президент США. И самое опасное оружие — Китай накопил американских долговых обязательств на 1,17 трлн долларов. Экономисты предупреждают, что Пекин может сбросить часть этих бумаг в ответ на агрессивную политику Трампа.

Если Китай решит продать значительный объем этих бумаг, это произведет эффект землетрясения, круги от которого разойдутся по всем мировым рынкам, в том числе докатятся и до России.

Резкий скачок предложения американских бондов снизит их цену и замедлит рост американской экономики. Правда, такая мера — палка о двух концах, она ударит и по Китаю. КНР будет сложно найти замену ценным бумагам казначейства.

Оптимисты полагают, что экономика США слишком большая, чтобы Китай мог обрушить ее. Пессимисты, в их числе, как мы видим, однопартийцы Трампа, высказывают опасение, что повышение тарифов угрожает американской экономике. Республиканская партия, потерявшая большинство в палате представителей, не хочет терять Белый дом и сенат.

Впрочем, какую позицию займет Китай, какими расчетами будет руководствоваться Пекин, тоже не вполне ясно. Китайские лидеры могут не показывать миру, что они думают в режиме реального времени в твиттере, но они дали понять, что уступки, которые хотят от них Соединенные Штаты, означают для Пекина отказ от экономической стратегии и национального суверенитета. «Каждая из сторон зарылась в довольно глубокую яму, так что из нее будет трудно выйти», — считает Дуглас Редикер, председатель совета директоров International Capital Strategies и бывший представитель США в Международном валютном фонде.

Эксперты во всем мире просчитывают шансы на то, что США и КНР не договорятся и полномасштабная торговая война между двумя крупнейшими экономиками мира станет реальностью, это таит прямую и явную угрозу мировой экономике.