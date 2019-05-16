«Броманс» на два голоса

Вашингтонские эксперты — от политологов до психоаналитиков — обсуждают возможное потепление в российско-американских отношениях. На это их наталкивают итоги визита в Сочи госсекретаря США Майка Помпео, которого принял президент РФ Владимир Путин.

«Процесс пошел» после неожиданного телефонного разговора Трампа и Путина 3 мая. Причем беседа длилась полтора часа и состоялась по инициативе главы Белого дома. В начале недели Трамп объявил, что готов встретиться с Путиным в ходе саммита «Большой двадцатки» в японской Осаке в июне. Журналисты снова достали из хранилища штампов пропахшее нафталином слово, определяющее особые отношения Трампа и Путина — «Броманс», или братская дружба с взаимной искренней симпатией.

Линия Помпео

«Я прибыл сюда, потому что президент Трамп стремится улучшать наши отношения», — заявил Майк Помпео перед переговорами с Сергеем Лавровым за закрытыми дверями санатория «Русь» среди мраморных стен, пальм и фонтанов. В беседе с президентом России (встретились бывшие главы спецслужб — ЦРУ и ФСБ, отметили журналисты) был обсужден весь круг двусторонних вопросов, за исключением Украины. Эта тема в резиденции «Бочаров Ручей» не поднималась, сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, бывший посол в Вашингтоне.

Украина обсуждалась на встрече министров — как и тема Ирана, которая в Вашингтоне в последние дни приобрела особую важность. В Сочи Помпео назвал «слухами» сообщения о том, что США рассматривают некий план на Ближнем Востоке с участием 120 тысяч американских военнослужащих. Тема обострилась после сообщений о том, что Иран отправил дополнительные вооруженные силы в район Персидского залива, утечек из источников в разведке о возможных атаках на американские объекты и персонал и, наконец, диверсии в отношении четырех грузовых судов в водах ОАЭ. Вместо того чтобы в Москве встретиться с сотрудниками американского посольства и возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата, Помпео, изменив маршрут поездки, отправился в Брюссель, где обсуждал с союзниками по НАТО позицию по Ирану — как говорят дипломаты, «сверял часы». Мы не хотим войны с Ираном, но будем защищаться «если что», предупредил Помпео.

По итогам бесед с Путиным и Лавровым госсекретарь США отметил, что состоялся «очень продуктивный разговор» о ситуации в Сирии, конструктивный обмен мнениями по Афганистану, где «у России была своя история» и где американцы находятся «уже 17 лет». По Северной Корее, сказал Помпео, у двух стран есть общая цель — разблокирование процесса денуклеаризации. По всем этим направлениям США и РФ могут сотрудничать, отметил госсекретарь. Много говорилось о стратегическом диалоге и контроле над вооружениями. Идефикс Дональда Трампа — заключить новое соглашение по ядерным вооружениям с участием Китая. В КНР пока отвергают саму возможность участия в подобном соглашении.

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Помпео подчеркнул для американских журналистов, что на переговорах он заявил о недопустимости вмешательства России или любой другой страны в президентские выборы в 2020 году. Трамп, разговаривая по телефону с Путиным в начале этого месяца, вообще не обсуждал эту тему, зато рассказал журналистам, что

услышал смех в голосе Путина, заявившего о том, что расследование комиссии Мюллера «началось как гора, а закончилось как мышь» (так, видимо, Трампу перевели поговорку «гора родила мышь»).

В Сочи российский президент, похвалив «экзотическое» расследование Мюллера за «объективность», отметил, что сам факт расследования привел к ухудшению отношений между двумя государствами. «Надеюсь, что сегодня ситуация меняется», — заявил Путин. Собеседники Помпео на переговорах рассказали ему, что сговора и вмешательства не было, это всё — fake news.

Любопытно, что это совпало по времени c заявлением губернатора Флориды Рона ДеСантиса о том, что ФБР сообщило ему об «успешном вторжении» российских хакеров в списки избирателей в двух округах одного из ключевых штатов на выборах 2016 года. На самом деле в 448-страничной (отредактированной) версии доклада комиссии Мюллера Конгрессу действия России в 2016 году названы «обширным и систематическим заговором». Спецпрокурор предъявил обвинения 25 россиянам, в том числе 12 сотрудникам разведки, за попытки компьютерного взлома и распространение подстрекательских постов в социальных сетях, направленных на подрыв института американских выборов. Имеются имена, факты, детали («явки, пароли»).

Встреча в Сочи подтвердила разногласия сторон по ситуации в Венесуэле. Ранее Помпео обвинял Россию в том, что она не позволила президенту Мадуро, легитимность которого не признают США, их союзники и большинство стран региона, 30 апреля на самолете покинуть страну, чтобы укрыться на Кубе. На переговорах госсекретарь призвал Москву отказаться от поддержки режима, приведшего самую богатую нефтью страну к гуманитарной катастрофе с массовым исходом беженцев. В ответ услышал классическое what about (вольный перевод: «на себя посмотрите»), отповедь о недопустимости вмешательства Вашингтона в дела других стран и богатой истории таких вмешательств. Последние примеры — Ливия и Ирак.

Украина — еще один пункт разногласий. Помпео сказал журналистам, что в Сочи он призвал Россию освободить украинских моряков, которые были задержаны в ноябре 2018 года, а также начать диалог с новым президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы выйти из «тупиковой ситуации», сложившейся между двумя странами.

Госсекретарь также подтвердил, что администрация Трампа не признает аннексию Крыма в 2014 году. Российская сторона ответила, что «этот вопрос более не обсуждается».

Американские журналисты задали госсекретарю каверзный вопрос. Трамп говорил, что встретится с Путиным только при условии освобождения украинских моряков, а теперь анонсировал встречу в Осаке: «Условие больше не действует?» Помпео ответил — спрашивайте у Белого дома. Госсекретарю напомнили, что за три дня до переговоров с Путиным, выступая на 40-летнем юбилее Claremont Institute в Калифорнии, он резко высказался в адрес Кремля:

«Спустя 30 лет после окончания холодной войны мы видим, что путинский режим хладнокровно убивает диссидентов и вторгается в соседние страны… Обе страны (Россия и Китай) ведут внешнюю политику, направленную на подрыв американской мощи».

«Как вы разговаривали с Путиным после этого?» — спросили госсекретаря. Бывший директор ЦРУ, впервые побывавший в России в роли руководителя американской дипломатии, ответил:

«Вопрос не в персоналиях, не в людях. Речь идет о том, как вы понимаете интересы наших двух стран. Мы будем защищать наши интересы упорно, они (русские) сделают все возможное, чтобы защитить свои интересы таким же образом».

Общая оценка сдержанно-оптимистичная. Помпео «не может сказать», что в Сочи произошло «движение вперед»: «Речь идет не о том, что мы продвигаемся вперед, речь идет о попытках найти решения, компромиссы, направления, где присутствует взаимный интерес, чтобы достигнуть прогресса в разблокировании некоторых самых сложных проблем, с которыми мы сталкиваемся». Вот так витиевато.

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Трамп и Путин: от конспирологии до политологии

Все вышесказанное — оценки Майка Помпео. Главная проблема американской политики сегодня в том, что позиция госсекретаря (как и любого министра) может не совпасть с позицией президента. После разговора с Путиным 3 мая Трамп сообщил журналистам, что «хозяин Кремля» сказал ему, что «Россия совсем не стремится быть вовлеченной в ситуацию в Венесуэле». «Путин думает о Венесуэле то же, что и я, просто хочет услышать оттуда что-то позитивное». Эти слова удивили пресс-пул Белого дома, и они противоречат заявлениям госсекретаря Помпео, советника президента по национальной безопасности Болтона, и.о. министра обороны Патрика Шанахана.

Сам Трамп недавно говорил: «Россия, убирайся!» — и угрожал, что в Венесуэле США рассматривают все варианты, включая военный.

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«Когда госсекретарь, или министр обороны, или советник по национальной безопасности заявляют о принципиальной позиции и пытаются претворять ее в жизнь, а президент последовательно подрывает их усилия, это делает наше правительство неэффективным», — оценивает сложившуюся ситуацию Николас Бернс, бывший заместитель государственного секретаря по политическим вопросам в администрации Буша-мл. И далее: «Если вы президент, это делает вас неэффективным, потому что сбивает с толку остальной мир, гадающий о ваших истинных намерениях».

Намерения Трампа в отношении России — постоянная тема дискуссий американского политбомонда и «тайна за семью печатями». Есть ли у российского лидера какая-то невидимая власть над 45-м президентом? «Я не знаю ответа на этот вопрос», — заявил на прошлой неделе бывший директор ФБР Джеймс Коми, уволенный Трампом в 2017 году.

«С тех пор как он устроил конкурс красоты в России, Трамп стремился развивать bromance (дружеские отношения) с главным мужчиной в Москве, размышляя о том, станет ли тот его «новым лучшим другом»,

— пишет обозреватель CNN Майкл д'Антонио. Что если Трамп, никогда не конфликтовавший с Путиным по вопросу вмешательства в выборы, на самом деле не против того, чтобы Россия повторила атаки 2016 года на американскую избирательную систему, потому что они, возможно, помогли ему попасть в Овальный кабинет? — гадают сторонники «теории заговоров». Конспирологи считают Трампа «агентом влияния» и говорят, что его истинный лозунг «сделать Россию снова великой».

«Кое-кто в администрации признает, что сбит с толку действиями президента на внешнеполитической арене. Не всегда понятно, откуда он получает информацию. Некоторые чиновники отмечают, что Трамп приходит на брифинги с идеями, которые, похоже, возникли из частных телефонных разговоров с «людьми, которые хотят, чтобы он симпатизировал России, — пишет журнал the Atlantiс. — Президент похож на еретика в собственном правительстве, он единственный, кто готов признать, что президент России заслуживает доверия и искренен».

Между тем Никки Хейли, бывший посол в ООН, на прошлой неделе назвала Путина «врагом». Советник по нацбезопасности Джон Болтон назвал его «лжецом». Государственный секретарь Майк Помпео недавно обвинил Кремль в подрыве суверенитета Венесуэлы.

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Трамп подчеркивает, что ни один из американских президентов не занимал столь жесткой позиции по отношению к России, но одновременно он хочет улучшения отношений. Действительно, администрация Трампа ввела санкции против российских юридических и физических лиц и грозит новыми, одобрила продажу летального оружия Украине — шаг, которому до конца противился Обама. Трамп, который публично ставил под сомнение будущее НАТО, тем не менее, готов разворачивать американские войска для укрепления восточного фланга альянса. Администрация выслала около 60 российских дипломатов из-за «дела Скрипалей», больше, чем все союзники.

В феврале США заявили о начале выхода из Договора о РСМД с Россией, сославшись на неоднократные нарушения его российской стороной. «Люди просто не понимают, насколько жесткий курс в отношении России проводит администрация, — отмечает Никки Хейли, — они думают, что Трамп недостаточно тверд». Сторонники Трампа предполагают, что в этом заключается особый стиль его внешней политики. По схеме «хороший полицейский — плохой полицейский» Трамп предоставляет Помпео и Болтону возможности угрожать, а сам предпочитает сохранять хорошие отношения на «самом верху».

Лестью от российского президента ничего не добьешься, а за улучшение отношений Путин запросит свою цену, убежден бывший посол в Москве Майкл Макфол. Эксперт по России, посвятивший ее недавней истории несколько книг, бывший сотрудник администрации Обамы, Макфол полагает, что проблема заключается в том, что на самом деле не ясно, поддерживает ли Трамп шаги его администрации в отношении России.

Будущая встреча в Осаке, формат которой пока не известен, загадки отношений Трампа и Путина не развеет. Ясно одно: окончание работы комиссии Мюллера — без предъявления обвинений в сговоре с Россией Трампу и его ближнему кругу — резко изменило позицию на политической шахматной доске, хотя Конгресс упорно продолжает расследования в отношении президента, его сына и его советников.

Трамп вошел в Белый дом в обстановке, когда прямые контакты с Путиным были рискованными и подозрительными. По словам чиновников администрации, теперь у него есть гораздо больше возможностей для взаимодействия с российским президентом, с которым он обещал своим избирателям «отлично поладить». Как любит говорить Трамп, «посмотрим, что из этого получится».