«Следователь надеется, что в деле никто разбираться не будет»
В Пензе стартовал процесс по делу «Сети»
Андрей Каревкорреспондент судебного отдела
КАРТОЧКА ПРОЦЕССА
Где: Приволжский окружной военный суд.
Кто: Максим Иванкин, Василий Куксов, Михаил Кульков, Дмитрий Пчелинцев, Арман Сагынбаев, Андрей Чернов и Илья Шакурский.
Статья: создание и участие в террористическом сообществе (ч. 1 и 2 ст. 205.4 УК), незаконное изготовлении и приобретение оружия (ч. 1 ст. 222 УК), покушение на производство и сбыт наркотиков (ч. 1 ст. 228.1 УК), покушение на умышленное повреждение чужого имущества из хулиганских побуждений (ч. 2 ст. 167 УК).
Стадия: рассмотрение по существу.
Грозит: до 20 лет тюрьмы.
В областном суде Пензы выездная коллегия Приволжского окружного военного суда на этой неделе приступила к рассмотрению уголовного дела в отношении семерых пензенских антифашистов, обвиняемых в создании движения «Сеть» (признано террористическим и запрещено в России — Ред.) и участии в нем. Из оглашенной прокуратурой фабулы обвинения следовало, что подсудимые, по данным ФСБ, готовили теракты для дестабилизации обстановки в стране и насильственной смены власти. Впрочем,
в обвинении не были указаны ни время, ни место, ни способ, ни то, каким образом фигурантами готовились теракты и смена конституционного строя в стране.
Защита обвиняемых уверена: уголовное дело основано лишь на предположениях и показаниях, выбитых у ребят под пытками.
На скамье подсудимых: Максим Иванкин, Василий Куксов, Михаил Кульков, Дмитрий Пчелинцев, Арман Сагынбаев, Андрей Чернов и Илья Шакурский. Всем им вменяют организацию и участие в террористическом сообществе. Отдельно Шакурского, Пчелинцева и Куксова обвиняют в незаконном изготовлении и приобретение оружия. А Чернову, Кулькову и Иванкину инкриминируют помимо прочего покушение на производство и сбыт наркотиков, Пчелинцеву — покушение на умышленное повреждение чужого имущества.
ФСБ возбудило уголовное дело в отношении участников «Сети» в октябре 2017 года. Спустя месяц в Пензе задержали Шакурского, Куксова, Пчелинцева, Чернова, Сагынбаева и Егора Зорина. Двое пензенцев — Иванкин и Кульков — скрылись и были объявлены в розыск. Позже их задержали в Москве, отвезли в Пензу и арестовали. Следом в Петербурге задержали Виктора Филинкова и Игоря Шишкина. Чуть позже обвинения предъявили еще одному петербуржцу — Юлию Бояршинову. Дело в отношении Филинкова и Бояршинова выделили в отдельное производство и передали в Московский окружной военный суд. В настоящее время суд над ними идет в Петербурге. Другой фигурант дела — Игорь Шишкин — уже осужден на 3,5 года колонии. Он полностью согласился с обвинением, подписал соглашение о сотрудничестве со следствием, дал показания против других обвиняемых и теперь является свидетелем обвинения.
Сейчас в Пензе дело семерых антифашистов рассматривает тройка судей Приволжского окружного военного суда. Процесс стартовал со второй попытки — заседание 25 апреля пришлось отложить по той причине, что из трех судей до Пензы добрался только один, остальные оказались заняты в других делах.
На этой неделе обошлось без переносов. 14 мая, за час до слушаний, у здания суда родных и друзей фигурантов дела поджидали съемочные группы НТВ и местного телеканала.
— Сережа, пойдем, снимем девушек с цветными волосами, — скомандовала оператору журналистка пензенского телеканала. Однако девушки с цветными волосами и остальные родственники отмахнулись от назойливых камер, как от мух.
Заседание началось с оглашения прокурором Сергеем Сергиенко обвинительного заключения.
Так, по данным ФСБ, не позднее мая 2015 года на территории Пензенской области Пчелинцев и Шакурский совместно с неустановленным лицом с позывным «Тимофей» (дело в отношении которого выделено в отдельное производство) «с целью террористической деятельности» создали межрегиональное анархистское сообщество под условным названием «Сеть». К участию в сообществе его создатели привлекли Шакурского, Чернова, Зорина, Куксова, Кулькова и Иванкина.
Организаторы, как полагает обвинение, планировали создать на территории Пензенской области и других российских регионов боевые группы, привлечь в «Сеть» других анархистов, приобрести идеологическую литературу, разработать методы конспирации, приобрести оружие и обучить им пользоваться остальных участников. Также фигуранты, настаивал обвинитель, планировали совершить нападение на воинские части, сотрудников полиции и офисы «Единой России», чтобы «дестабилизировать работу органов власти».
«Для эффективной работы сообщества», гласит обвинение, участники разработали структуру: руководитель, тактик, разведчик, сапер, связист и медик. Пчелинцев как создатель движения якобы прописал в «Своде «Сети» роли и задачи каждого участника. Роли определялись «исходя из их умственных, психологических и физических способностей».
Прокурор подробно остановился на роли каждого подсудимого. Так Пчелинцев осуществлял общее руководство, обучал навыкам участия в боевых действиях, методам конспирации и привлекал новых участников.
Еще одним негласным руководителем выступало то самое «неустановленное лицо» с позывным «Тимофей».
Он проводил разведку местности, устраивал собрания и тренировки, обучал стрельбе из боевого оружия и готовил зажигательные смеси. Чернов и Куксов («связисты») отвечали за подбор и снабжение сообщества средствами связи, следили за соблюдением методов конспирации, учили остальных шифровать информацию.
Шакурский и Иванкин («разведчики») отвечали за разведку местности, изготовление самодельных взрывных устройств, обучение навыкам выживания в дикой природе.
Сагынбаев («сапер») отвечал за подбор и снабжение самодельными взрывными устройствами, компонентами для их изготовления, гранатами, минами, фугасами, зажигательными смесями, учил обращаться со всем этим остальных.
Кульков и «неустановленное лицо» с позывным «Борис» («медики») обучали участников навыкам оказания первой помощи после получения огнестрельных и минных ранений, инструктировали как проводить эвакуацию с поля боя.
В целях безопасности, гласит обвинительное заключение, участники «Сети» имели несколько мобильных телефонов, десяток засекреченных ЭВМ, обмен сообщениями осуществлялся через мессенджер Jabber, «было негласное правило», чтобы у каждого было собственное прозвище.
Прокуратура на суде отмечала, что в июле 2016 года в Петербурге уже образовались региональные ячейки «Сети». Эти сообщества получили названия «Марсово поле» и «Иордан», а пензенские — «Восход» и «5 ноября». Однако подсудимые настаивают, что так назывались их страйкбольные команды, а вымышленные имена они использовали, в том числе, чтобы обезопасить себя от неонацистов. Как известно,
все арестованные по делу «Сети» интересовались страйкболом и проводили тренировки, которые квалифицируются обвинением как «незаконное овладение навыками выживания в лесу и оказания первой медицинской помощи».
— В данном объеме вам понятны предъявленные обвинения? Признаете вину? — спросил председательствующий судья у всех обвиняемых. Те ответили, что вину не признают и не понимают обвинения по ст. 205.4 УК РФ (создание и участие в террористическом сообществе). Лишь Кульков и Иванкин согласились с обвинением в покушении на сбыт наркотиков, в остальном — без признаний.
Пчелинцев отдельно отметил, что в обвинительном заключении нет сведений, как пострадала общественная безопасность, также, по его мнению, не информации об объекте преступления, сплоченности и устойчивости движения.
«Я обескуражен, что это бездарно сфабрикованное дело дошло до суда, — сказал Пчелинцев. — В материалах вообще нет данных о том, что мы ранее тесно общались. В таком составе, что сегодня, мы собираемся четвертый раз в жизни».
Шакурский обратил внимание на противоречивость обвинения, заявив, что никогда не имел зашифрованного телефона, никогда не был знаком с ребятами из Петербурга и соответственно не мог обеспечивать связь с ними для проведения тренировок.
«Как с помощью поджогов офисов «Единой России» или воинской части можно дестабилизировать органы власти? На какие решения госорганов мы могли повлиять? И что мы могли требовать? Если изменения конституционного строя, то мы должны были что-то предложить взамен. Но что? Следователь отнесся к делу поверхностно. Он до последнего надеется, что никто разбираться не будет. Я надеюсь, в суде мы убедимся в обратном», — отметил Шакурский.
Защитники подсудимых во второй день слушаний 15 мая несколько раз повторяли, что
не понимают, как им защищать подсудимых: выдвинутые обвинения носят абстрактный характер, в деле нет конкретики.
«Им вменяют, что они создали группу, которая незаконно занималась выживанием в условиях дикой природы, незаконно занималась рукопашным боем, незаконно передвигалась строем, незаконно изучала стрейкбольное вооружение. Все признаки страйкбольной команды по принципу военно-патриотической игры. Что в этом запретного?» — спросил адвокат Шакурского Анатолий Вахтеров и вместе с остальными коллегами предложил вернуть дело в прокуратуру.
Представитель надзорного ведомства обвинил адвокатов в излишних эмоциях и ожидаемо был против возврата дела. Суд взял один день на подумать.
Впрочем, на следующий день, 16 мая заседания по существу в Пензе не было — фигуранты пензенского дела из суда по видеосвязи давали показания по делу своих питерских коллег по несчастью — Филинкову и Бояршинову.
Заседание перенесли на 21 мая.
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