Что Богу известно о жилье премиум-класса?

Екатеринбург.рф

Когда речь заходит о протесте вокруг храма Святой Екатерины, часто возникает вопрос: почему спонсоры строительства храма, гендиректор «Уральской горно-металлургической компании» (УГМК) Андрей Козицын и глава «Русской медной компании» (РМК) Игорь Алтушкин не хотят возвести его в другом месте? Тем более что противники вырубки сквера предлагают альтернативные свободные площадки в центре города.

Ответ, вероятно, можно найти в неприметной публикации на сайте администрации Екатеринбурга: «Проект планировки и проект межевания территории в границах улицы Бориса Ельцина — продолжения улицы Боевых Дружин — набережной Рабочей Молодежи — Октябрьской площади».

Эти улицы как раз и образуют квартал с правительственными учреждениями, набережной городского пруда и сквером, который планируется вырубить под строительство храма.

«Планировка», о которой идет речь на сайте мэрии, предусматривает комплексное освоение целого квартала в центре Екатеринбурга. И вот что войдет в этот комплекс, согласно документации.

документы Планировка обновления центрального квартала Екатеринбурга

По документам, первым пунктом идет храмовый комплекс, а восьмым — жилой комплекс River Youse. — Собор во имя святой Великомученицы Екатерины. — Многофункциональный жилой комплекс с полуподземной стоянкой на 220 машино-мест. — Реконструкция административно-общественного здания по улице Бориса Ельцина.

Далее в документах разъясняется: через дорогу от храма должен появиться многофункциональный жилой комплекс River Youse высотой до 30 этажей с фитнес-центром, коммерческими помещениями и парковкой, которой также смогут пользоваться прихожане храма Святой Екатерины: для них будет предусмотрено 32 из 220 парковочных мест.

документы Характеристики проекта по масштабной застройке центрального квартала Екатеринбурга

Екатеринбург.рф

Чтобы построить бизнес-центр с апартаментами, согласно пояснительной записке к проекту, нужно снять ограничения с объектов культурного наследия: «Дома главного начальника, 1818 год», жилого комплекса «Дом советов», жилого дома 1930 года постройки, клуба совторгслужащих, дома Мишиных и дома Петровых.

Общая площадь нового строительства — 12 тысяч квадратных метров. Проект утвержден мэрией.

Кто же является бенефициаром элитной стройки? Все те же структуры УГМК и РМК. Заказчиком проекта выступает ООО «Храм Святой Екатерины», учредителями которого являются АО «РМК», Игорь Алтушкин и Андрей Козицын. Заказчик строительства — «Екатеринбургский мукомольный завод» (АО «ЕМЗ»), структура УГМК.

Фактически храм Святой Екатерины становится приложением к элитному жилью.

Планируемый жилой комплекс УГМК. Екатеринбург.рф

В самой УГМК, правда, так не считают. По словам гендиректора компании-заказчика строительства жилого комплекса АО «ЕМЗ» Евгения Мордовина, храм и жилой комплекс с бизнес-центром будут находиться «на достаточно большом расстоянии друг от друга». Представители УГМК, кроме того, подчеркивают, что жилой комплекс появится на месте недостроенного здания, которое действительно стоит через дорогу от будущего храма.

— Вместо недостроя жители Екатеринбурга получат здание, где предусмотрены как жилые, так и офисные помещения, а также фитнес-центр и подземная парковка. При этом будет ликвидирована стихийная стоянка, возникшая на территории заброшенного Библиотечного сквера, а на ее месте будут разбиты дорожки, установлены скамейки и беседки, что позволит придать завершенный вид Октябрьской площади и создать единое пешеходное пространство вдоль набережной, — говорит Евгений Мордовин.

При этом, когда именно будет построен жилой комплекс, в УГМК не знают.