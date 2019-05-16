Культурная «бессонница» столицы

«Ночь музеев» пройдет в Москве с 18 на 19 мая. Почти две тысячи музеев не спят один раз в год, открывая свои двери всем, кому интересно. Акция проходит по России в тринадцатый раз. Московские музеи, парки, арт-пространства, библиотеки и театры готовят для своих гостей специальные программы. И это единственное время в году, когда практически все музеи столицы работают бесплатно.

«Белая ночь» в Коломенском

18:00 Вы когда-нибудь хотели отправиться в прошлое и хотя бы на одну ночь оказаться в XVII веке? Посетители усадьбы Коломенское это смогут: увидеть заседание малой Боярской думы, где с участием государя обсудят статьи Соборного уложения 1649 года. Побывать в тереме царевичей, в Сенях перед престольной палатой царицы, в покоях царевны Софьи, прогуляться по Вознесенскому и Дьяковскому садам. А в Казанском — присоединиться к развлекательной программе и квестовому маршруту.

Музей «Ингосстраха»

16:00—23:00 Музей истории российского страхования подготовил не только 30-ти минутную обзорную экскурсию, но и организовал на территории двора, украшенного яркими цветочными композициями, игровую зону. Перед посещением установите на свой смартфон приложение «Найди Ингосика» — вас ждёт увлекательный квест — поиск виртуального героя — домового.

Парк Кузьминки

18:00 Главный сюжет — события, происходивших в Кузьминках в предреволюционные годы XX века. Здесь можно будет сыграть в настольные игры, которые были популярны ещё в XIX веке, побывать в арт-пространстве народного костюма, реконструированного учащимися колледжа дизайна и декоративного искусства имени Строганова.

Центр Дизайна «Artplay»

Весь день до полуночи Здесь дизайн-маркет, серферская вечеринка и вкусная уличная еда. Творчество Ван Гога, Босха и Брйгеля в формате Синема360 (Второе строение). Для тех, кто любит «ничегонеделание» -интерактивная выставка работ художников-нонконформистов на тему всеобъемлющей лени. В третьем строении гости увидят коллекцию картин Андроида Джонса Samskara, с фантастическим шоу на сферических экранах, виртуальными играми. Также в программе — экскурсии и квесты по мотивам приключений героев Жюля Верна, фотозоны и кинопоказы.

«Московский зоопарк. Метаморфозы». 15:00 Гостям расскажут о том, почему зоопарк научный музей, а не зверинец. Для детей и их родителей мастер-класс по сооружению вольера мечты для домашних и даже воображаемых питомцев. Игры, экскурсии, квест «Шедевры живой природы». Все желающие смогут попасть на пешую экскурсию по территории зоосада под названием «Когда наступает ночь» и увидеть, как обитатели зоопарка готовятся ко сну. Она начнется у главного входа в 18:00

Дом Бурганова

22:30 Музей сюрреализма в эту ночь будет зажигать в прямом смысле этого слова. Для гостей подготовлен мастер-класс от народного художника России Александра Бурганова. Любителей театра приглашают на иммерсивную постановку «Ловушка» по мотивам новеллы Луиджи Пиранделло. В завершением праздника — фаер-шоу.

Измайловский парк культуры и отдыха

18:00 Почувствовать себя на балу смогут все посетители живописного Каре Государева двора в Измайлово. Уличный концерт шедевров западноевропейской и русской музыкальной культуры XVII-XX веков, цветущие сады, романтичная атмосфера. Для гостей выступит духовой оркестр с солистами. Под звуки старинного вальса самые смелые смогут покружится в танце.

Выставочный зал «Галерея Нагорная»

13:00-00:00 Для самых маленьких волшебников и волшебниц подготовлен мастер-класс по рисованию и видео-лекции, где объяснят, как зафиксировать движение и уловить мелодию на бумаге! Взрослые смогут создать свой театральный плакат на тематическом мастер-классе с 18 до 20 часов. Необходимые материалы, листы, карандаши, краски и старые журналы, предоставят организаторы.

Государственный выставочный зал «Галерея «Беляево»

18:00-00:00 «Ночь музеев» в галерее «Беляево» откроется музыкальным спектаклем «Сказка о солдате», основанном на русских народных сказках из собрания Афанасьева. В 19:30 в галерее покажут спектакль, посвящённый жизни и творчеству Пушкина, а завершится «Ночь музеев» концертом этнической музыки.

Государственный выставочный зал «На Каширке»

16:00-23:00 Для всех любителей сказки «Алиса в Стране чудес», мечтающих когда-либо стать ее героями, — интерактивная программа «Безумное чаепитие». В 16:00 в мастерской Левого зала — детская программа «Чайник-начальник» с мини-квестом «С лёгким чаем!» и конкурсами. С 16 до 23 часов будет открыта «Комната Алисы». Гости увидят, что происходит за волшебной замочной скважиной, попрыгают на «кровати Алисы» и познакомятся с уникальным экологическим проектом, который позволит взглянуть на чаепитие с непривычной стороны. Во внутреннем дворике, в холле и других пространствах галереи устроят инсталляции, откроют фотозоны и проведут флешмобы. Также в холле покажут американский фильм «Алиса в стране чудес» 1933 года.

Электромузей

19:00-21:00 В эту ночь галерея проведёт фестиваль «Звук Акведук». Под стенами Ростокинского Акведука состоится вечер фанка, главным гостем которого станет диджей Alex Sunny Osadchi. На «разогреве» выступит группа коллекционеров традиционной музыки Mama Africa. Будет открыта танцплощадка и фуд-корт.

Дом на Брестской

12:00-00:00 Дом на Брестской впервые примет участие в акции «Ночь музеев», подготовив выставку «История архитектуры Садового кольца: от Триумфальной площади до Сухаревой башни» и экскурсию по экспозиции в форме игры «Монополия». Продолжительность игры-экскурсии — не более часа. Запись на квест открыта до 16 мая по телефону, указанному на сайте учреждения. Вход свободный.

Музей космонавтики

20:00-00:00 В программе концерта Space Jazz прозвучат джазовые импровизации и кавер-версии популярной космической музыки, а также специальное музыкальное посвящение Юрию Гагарину.

Дом Гоголя

17:00-00:00 Здесь отметят сразу два «юбилея» — 210 лет со дня рождения Николая Гоголя и десять лет с момента открытия музейной экспозиции «Н. В. Гоголь — загадка третьего тысячелетия». В театральной гостиной гости погрузятся в атмосферу любимой Гоголем Италии вместе с ансамблем неаполитанских инструментов. Специальный гость, автор концепции постоянной экспозиции художник Леонтий Озерников расскажет, как создавался музей. В 22:00 начнётся спектакль «Шинель», а завершится праздник джазовым концертом при свечах.

Карина Тимакова, специально для «Новой»