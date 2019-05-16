Новый президент, старые отношения

12 мая в Литве прошел первый тур президентских выборов. Во второй тур вышли с разницей в сотые доли процента бывший министр финансов, кандидат от консервативной партии «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы» Ингрида Шимоните и беспартийный кандидат Гитанас Науседа, бывший советник и главный экономист банка SEB. Второй тур пройдет 26 мая. Большинство экспертов, несмотря на крохотный перевес Шимоните в первом туре, прочат победу Науседе. И считают, что на отношениях с Россией это вряд ли скажется существенно — риторика может стать мягче, но глобального потепления ждать не стоит.

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Интересно, что осенью — когда началась предвыборная кампания — «Союз Отечества» пригласил беспартийного Науседу для участия в праймериз: консерваторы рассматривали его как возможного кандидата на выдвижение от их партии. Однако Науседа, который к тому моменту уже озвучил свои намерения баллотироваться в качестве самовыдвиженца, от предложения отказался. В результате в праймериз победила Ингрида Шимоните — давний член партии и опытный политик.

Шимоните начала свою политическую карьеру в министерстве финансов — в качестве сотрудника, а затем руководителя налогового департамента. В частности, именно она занималась приведением налогового законодательства Литвы в соответствие с европейским накануне вступления Литвы в ЕС. В 2009 году заняла пост министра финансов, а в 2013 году стала членом правления Банка Литвы. В настоящее время является депутатом Сейма — литовского парламента — где возглавляет комитет по аудиту, а также работает в комиссии по европейским делам, антикоррупционной комиссии и комиссии по правам лиц с ограниченными возможностями.

В отличие от Шимоните, у Науседы опыта в политике практически нет. Его единственная политическая должность — пост советника по экономическим вопросам при Валдасе Адамкусе во время его второго президентского срока, с 2004 по 2009 год. Науседа десять лет проработал советником и главным экономистом скандинавского банка SEB в Литве, но покинул эту должность летом прошлого года, чтобы участвовать в выборах.

По мнению профессора факультета политических наук и дипломатии университета Витаутаса Великого Лаураса Биелиниса, именно беспартийность Науседы сейчас играет ему на руку.

«Науседа охватывает более широкий диапазон избирателей, — говорит политолог. —

Отказавшись от помощи партий, он расширил его до максимального: за него могут голосовать и правые, и левые, и центристы. Шимоните же ассоциируется исключительно с консерваторами».

Шимоните больше, чем Науседа, похожа на действующего президента Литвы — Далю Грибаускайте, которая покинет свой пост в июле и которая продолжает пользоваться большой поддержкой населения: так, по данным опроса крупнейшей газеты Lietuvos rytas, Грибаускайте была названа человеком года в 2018 году.

«Это импонирует определенному слою избирателей, — считает Биелинис. — Однако один и тот же образ нельзя использовать дважды. Можно попытаться ее имитировать, но это не гарантирует победу».

При этом публичные образы Шимоните и Науседы, по мнению политолога, во многом похожи: они оба выглядят серьезными, ответственными кандидатами, ведут спокойную предвыборную кампанию без активной критики друг друга и остальных кандидатов и вообще не склонны к резким выпадам. В отличие, например, от своего главного конкурента в первом туре, действующего премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса, члена партии «Союз крестьян и зеленых Литвы».

Так, тот в свое время довольно резко прокомментировал решение Науседы о выдвижении, назвав его человеком с нулевым опытом во внешней политике и отсутствием понимания государственного управления. Кстати, накануне выборов Сквернялис пообещал, что покинет пост премьера в случае невыхода во второй тур — и после поражения повторил, что намерен уйти в отставку.

Ориентация на Запад

Согласно Конституции Литвы, практически все вопросы внутренней политики государства определяет Сейм и правительство; в ведении президента — внешняя политика. Здесь позиции Шимоните и Науседы тоже схожи.

Шимоните выступает за «глубокую интеграцию с Западом», называя ЕС и НАТО «двумя опорами безопасности Литвы». При этом она считает, что роль Литвы в Евросоюзе должна быть более активной: нужно переходить от роли получателя европейских дотаций к роли инициатора дискуссий по главным европейским вопросам. В случае с НАТО Шимоните призывает к «одинаковому подходу к возникающим угрозам».

Ингрида Шимоните. Фото: РИА Новости

С этими тезисами согласен и Науседа. Правда, он призывает более осторожно относиться к процессам централизации внутри Евросоюза, полагая, что они часто выгоднее крупным, нежели малым государствам, как Литва. Он также уверен, что Литва должна брать на себя больше обязательств в НАТО, поскольку это тот инструмент, с помощью которого она «сможет сдерживать любого врага».

При этом Науседа в вопросах внешней политики делает больший акцент на экономических связях, чем Шимоните: так, если она считает, что отношения с Китаем лучше выстраивать согласованно с ЕС, поскольку Китай — одна из угроз европейской безопасности, то Науседа в развитии торговых отношениях с Китаем особых рисков не видит. Он также не исключает более тесного сотрудничества с Белоруссией, в том числе — контактов на высшем уровне, хотя, как и Шимоните, видит угрозу в строительстве Белорусской атомной электростанции недалеко от границы с Литвой.

Отношения с Россией — прежние

Про отношения с Россией оба кандидата говорят без особого оптимизма. За годы президентства Грибаускайтке Литва зарекомендовала себя как один из главных критиков России в Евросоюзе.

Так, в 2014 году Грибаускайте назвала Россию «террористическим государством», чья агрессия может распространиться по всей Европе, если не давать ей отпор.

В декабре 2018 года, после инцидента в Керченском проливе, когда российские пограничники задержали и обстреляли несколько украинских военных кораблей, Литва первой ввела санкции против России.

«Я думаю, что риторика и Шимоните, и Науседы будет более дипломатичной, будет меньше резких выпадов, — говорит Лаурас Биелинис. — Но курс вряд ли изменится, он будет продолжением той политики, которая есть сейчас. Они оба достаточно умеренны, но оба воспринимают тот режим, который есть в России сейчас, в качестве объекта критики».

В ходе дебатов, правда, Шимоните звучала более категорично в вопросе отношений с Россией — по ее мнению, Литве с восточным соседом вообще не о чем разговаривать. Науседа же подчеркивает, что многие действия России не отвечают представлениям Литвы о демократии, но развивать экономическое и культурное сотрудничество все же возможно — при этом, не «размазывая свои принципы».

Оба кандидата, а им не раз задавали этот вопрос, говорят, что в случае своего избрания не последуют примеру эстонского президента Керсти Кальюлайд, которая в апреле приехала с визитом в Москву и встретилась с Владимиром Путиным.