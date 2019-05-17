Слезы капали

Когда под сводами «Словнафт Арены» после гола Ильи Ковальчука в шестой раз завели «Дорогой длинною», я понял, что конца замечательной цыганщине не предвидится, и рванул вниз, в пресс-центр. Не то чтобы я не радовался, как в тренировочном ритме забивают первые голы Евгений Кузнецов и Александр Овечкин, увеличивают бомбардирский счет Никита Кучеров и Евгений Дадонов, а на 60 примерно процентов российский зал кайфует в ожидании голевого рекорда. Нет, конечно же, в игре с Италией какие-то привлекательные и даже полезные моменты можно было разглядеть. Да хотя бы услышать, как реагирует зал на объявление диктора после выстраданного щелчка Овечкина — народ радовался за Александра Великого так, словно это был решающий его гол в финале.

Здесь была игра с улыбкой, по ходу которой одна сборная явно получала удовольствие, а другая пыталась его получить, и даже замененному после пятой пропущенной шайбы Андреасу Бернарду это, кажется, удалось. А в Кошице в этот промозглый вечер одновременно шло рубилово, от которого зависело слишком многое не только в плане распределения мест — исход встречи хозяев-словаков со сборной Германии мог определить эмоциональный фон на всю оставшуюся часть чемпионата мира.

Проигрывать словакам было нельзя никак.

Портьера на входе в пресс-центр распахнулась, и меня чуть не сшиб с ног его сотрудник. Ему надо было срочно поделиться случившимся, и, влетев в первого попавшегося на пути, он ткнул меня в смартфон: «Два — един. Словенско!» На телемониторе крутили гол Либора Гудачека, несколько раз повторили, как вколачивает шайбу, сравнивая счет, капитан сборной Словакии Андрей Секера, и как было тут не разделить радость с ребятами, какая тут, к чертям, политкорректность, когда на кону все?

«Все» заключалось в очень простой вещи. Прямой конкурент словаков в борьбе за четвертую путевку в кубковый раунд — сборная Германии — лидировала в группе «А» с тремя победами над аутсайдерами. Сборная Словакии в тяжелейших стартовых турах против топ-сборных начала с сенсационной победы над американцами, на тоненького уступила невероятным финнам, а решающий гол от Марко Стоуна в сумасшедшей перестрелке с Канадой пропустила, когда на табло застыли цифры 59.58. Соответственно, матч с Германией становился решающим.

Ужас не мог, не должен был продолжиться. Но, подключаясь к радости хозяев в почти пустом пресс-центре, наблюдая по монитору за реакцией зала «Стил Арены» в Кошице, я ощущал какое-то непонятное чувство тревоги. Дело совсем не в том, что хозяева утратили контроль над игрой — она и не была полностью в их руках. Просто пропущенные шайбы ничуть не повлияли на методичных немцев — они продолжали делать свое дело с куда меньшим количеством нервных затрат, чем хозяева.

Подопечным Крэйга Рэмзи всего-то оставалось продержаться до итоговой сирены. К этому все и шло. До последних секунд, повергших в шок всю Словакию. Гол Маркуса Айзеншмида — 58.08 при игре 6 на 5, то есть с пустыми воротами. Прорыв суперснайпера «Эдмонтона» Леона Драйзайтля по правому краю и его убийственный бросок — 59.33, в тот момент, когда до спасительного овертайма оставалось всего ничего, а даже очко было для хозяев на вес золота. Случившееся объяснить невозможно ничем. Шок был у всех. Словакию накрыло не в первый раз, но чтобы вот так, как сейчас, — нет, такого не было никогда.

Я ушел, чтобы не видеть, как они плачут. Понятно, что в мире и без того поводов для слез хватает, а это всего лишь игра. Но тем, кто к ней не подключен, масштаб драмы не объяснишь. Я такое видел не раз — хозяевам чемпионатов в постсоветские времена не везло до шведской победы-2013, но там и Финляндия считалась хозяйкой чемпионата мира, так что в чем-то традиция продолжилась. Самые драматичные ее проявления видели Питер-2000, Прага-2004, Братислава-2011, Стокгольм и Хельсинки-2012 (Москву-2007 и 2016 не беру в расчет хотя бы потому, что хоть бронзовые медали хозяевам доставались). Да-да, и Братислава тоже, но провал восьмилетней давности не идет ни в какое сравнение с тем, что произошло сейчас. От эйфории к легкой тревоге, от легкой тревоги к опустошению без какой-то надежды на катарсис.

Бессмысленно рассуждать о шансах, если они теоретические. Если Германия оставшиеся встречи проиграет, а Словакия выиграет, равенство очков ничего хозяевам не даст. Надеяться на то, что Канада окажется вне плей-офф, — это из области несбыточного. Играть хозяевам, конечно, надо, вылет при наличии в группе сборной Великобритании им не грозит, но не представляю, как после всего собраться и побеждать при отсутствии какой-либо перспективы. И как стране не утратить интерес к действу, которое начиналось столь радостно.

Выйдя в ночную и безмолвную Братиславу, я не сразу ощутил, что ветер бросает в лицо холодные капли уже целыми пригоршнями. Дождь, холод и ветер, казалось, вцепились в Братиславу намертво. Настроению хозяев это соответствовало. Моему тоже.

Да, следовало, конечно, порадоваться за сборную России. Что она рекордным образом разделалась с несчастной Италией, за четыре тура добившейся, в свою очередь, рекордного соотношения заброшенных и пропущенных шайб 0–30. Что прорвало молчавших до того «вашингтонцев». Что, когда на скамейке Александр Овечкин по-вратарски поймал летевшую в лицо Евгения Дадонова шайбу, заулыбались даже тренеры. Что лучшим игроком в составе россиян признали защитника Динара Хафизуллина, который и открыл счет в матче, и забросил свою первую шайбу. Что все пока идет так, как надо, а россиянам поют дифирамбы даже будущие соперники.

Но петь-то они поют, а обыграть желают, и теперь есть кому, начиная с Латвии и продолжая Швейцарией и Швецией. Считать, что первое место в группе с более или менее комфортным выходом на Германию уже в кармане, — прерогатива беспечных оптимистов, а я к ним не принадлежу. Швейцария, между прочим, до нашего матча с Италией лидировала в группе «В», а немцы еще по-прежнему единоличные лидеры группы «А». Такой вот странный нынче чемпионат мира, от которого не знаешь, чего ждать. Вот словаки точно не знали.

Постепенное улучшение погоды обещали на следующее утро. Но утром ровным счетом ничего не изменилось. Только по всем местным каналам, даже спортивным, о хоккее почти не говорили. Впервые за эти дни.