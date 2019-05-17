Кто сошьет «пакет Яровой»

Отечественные новости на тему информационных технологий радуют своей фундаментальностью. Они несуетливы, не пресмыкаются перед сиюминутностью, не озабочены преходящим. Это не журналистика, а эпос, ориентированный на вечные ценности.

Возьмем, к примеру, свежую депешу, закинутую «Коммерсантом» в информационное поле 6 мая 2019 года: «Huawei подключается к «закону Яровой».

Из статьи мы узнаем, что работа по внедрению заботы государства о безопасности граждан идет полным ходом. В центре статьи «Коммерсанта» — деятельность компании «Норси-Транс», «выбранной единственным поставщиком решений для «закона Яровой» для МТС/МГТС».

МТС «планирует закупить» у «Норси-Транс» оборудование на 50 миллиардов рублей, из которого половина денег пойдет на системы хранения данных (СХД).

Это статья от 6 мая 2019 года.

А вот другая — из «Ведомостей», датированная двумя годами ранее (10 мая 2017): «Производитель операторских систем для оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ) «Норси-Транс» готовит пилотный проект по тестированию оборудования, необходимого для исполнения «закона Яровой» <…> Партнером «Норси-Транс» по этому проекту станет МТС, рассказал один из партнеров производителя».

Как видите, действующие лица все те же — МТС, «Норси-Транс», Яровая. Разница лишь в том, что два года назад «Норси-Транс» только готовилась проводить пилотный проект, а сегодня — компания уже присматривается к конкретным поставщикам. То есть яровизация интернета вот-вот начнется.

Это я, конечно, ёрничаю, ибо задача, поставленная государством, серьезная, сложная, требующая титанических усилий. Граничащих с невозможным.

Не отстают от МТС и другие операторы. «Мегафон» еще год назад купил у компании «Национальные технологии», подконтрольной «Ростеху», технический комплекс «Купол» (хорошее, между прочим, название) за 923 миллиона рублей.

Информаторы «Коммерсанта» говорят, что «Вымпелком» примеряет на себя тот же «Купол», хотя «Вымпелком» корреспонденту в этом и не признался. Впрочем, «Мегафон» тоже не признавался.

Одним словом,

все операторы мобильной связи оперативно устанавливают купола, но только пока не признаются.

Видимо, блюдут коммерческую тайну.

Теперь самое интересное — техническое. И «Норси-Транс», и «Национальные технологии» — компании российские и их прямая вовлеченность в процесс яровизации естественна и оправданна. Но при чем здесь «Хуавей»?

Очень даже при чем. СХД — комплексный продукт, состоящий из коммуникационных серверов, программного обеспечения (операционная и файловая системы, интерфейсы контроля и управления и т.п.) и устройств хранения данных, то есть жестких/твердотельных дисков.

В России дела с программным обеспечением, связанным с выполнением контрольно-сыскных задач, находится на высоте. Однако жесткие диски не производятся и коммуникационные серверы — тоже (выставочно-потемкинские китайские травести мы обсуждать не будем).

«Норси-Транс» два года пилотировала и пришла к выводу, что лучшие поставщики «железа» — это Huawei и Western Digital. Выбор очевиден, потому как солидных и надежных производителей жестких дисков в мире можно пересчитать по пальцам одной руки (WD, Seagate, HGST и Samsung), а в сфере коммуникационных серверов у Huawei просто нет конкурентов в плане соотношения цена/качество. За этот демпинг, кстати, китайцев люто гнобит дядя Сэм, вовсю прибегая к нерыночным методам устранения конкурентов.

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Внутрь «Купола» мне заглядывать не довелось, но рискну предположить, что в нем также задействована софтверная начинка отечественных разработчиков и китайско-американское «железо».

А теперь вопрос: зачем отечественная пресса извлекла из чулана этот тоскливый сюжет? Ни для кого не секрет, что в России нет своего высокотехнологичного коммуникационного и компьютерного оборудования, поэтому очевидно, что для яровизации и автономизации Рунета придется привлекать иностранных производителей.

Тогда получается, что посыл статьи именно тот, что указан в заголовке, — «Huawei подключается к «закону Яровой». Вот только где тут сенсация? Кому, как не подконтрольной коммунистической партии Китая компании, заниматься поставками оборудования в близкую по духу страну для налаживания системы тотальной слежки за гражданами?!

Что же у нас остается в сухом остатке из этого вялого информационного повода? У нас есть сюжет, который стоит на месте уже три года («закон Яровой» депутаты Думы приняли в июле 2016 года), и есть компания Huawei, которой сам бог велел взять на себя техническую оснастку инициативы российского государства. Скучно, господа.

Попытаюсь, впрочем, оживить сюжет. Гораздо фактурнее было бы акцентировать внимание не на китайском Huawei, а на калифорнийском Western Digital. Тут хотя бы есть намек на интригу: прямо вижу на первой полосе какого-нибудь The New York Times заголовок типа «Американские компании помогают Путину устанавливать купол над русским интернетом»!

Интрига, к сожалению, липовая, потому что ни одна американская газета такого заголовка не даст и статьи такой не напечатает. Хотя бы потому, что практически весь «Золотой щит» в Китае построили две американские компании — IBM и Cisco. То есть вы понимаете: американский бизнес помогал Китаю отгородиться от тлетворного влияния американских же ценностей! Разве это не чудо?

Точно так же имплементация яровизации посредством наполнения российских СХД жесткими дисками, произведенными американскими и японскими компаниями, — это хоть и идеологический нонсенс, но предпринимательская норма.

Под занавес — пикантная изюминка на засохшем торте. Говорят, сейчас на рассмотрении в Минюсте находится проект постановления правительства, обязывающий операторов и интернет-компании использовать для хранения только отечественное оборудование. Якобы из-за угрозы «монополизации зарубежными производителями создаваемого сегмента рынка СХД» (цитирую еще одну статью «Коммерсанта» от 24 апреля).

Если это постановление утвердят, воплощать «закон Яровой» придется без всяких WD, Seagate, HGST и «Хуавеев». И тогда перед «Норси-Транс» и «Национальными технологиями» откроется поистине безграничный фронт работ! Безграничный и во временном, и в бюджетном смысле слова. Ведь прежде чем устанавливать мобильным операторам оборудование для хранения записей переговоров и переписки российских граждан, нужно будет наладить в стране собственное производство этого оборудования.

Вы представляете, какой импульс для высокотехнологичного прыжка в XXI век даст при таком раскладе «закон Яровой»? Вот это будет сюжет так сюжет. А вы говорите — «Хуавей».