Наследили наследники

Сейчас у нас период «транзита», то есть передачи власти и денег от старших поколений элиты наследникам. Но формирование потомственной аристократии в нашей стране началось не вчера, а ее корни часто уходят в советскую номенклатуру. И чем длиннее история «рода», тем сильнее он обрастает связями.

Пожалуй, одной из первых семей, которой удалось превратить этот принцип в бизнес-модель, стали владельцы кредитного учреждения «Банкхаус Эрбе» Валентина Романова и ее сын Андрей Кулаков. Романова, в свою очередь, дочь многолетнего секретаря ленинградского обкома и члена доперестроечного Политбюро ЦК КПСС Григория Романова. И супруга Олега Гайданова, который в 1994–1995 годах был заместителем (на короткий срок — даже и.о.) Генпрокурора. В девяностых Романовой удалось не растерять старые связи и приобрести новые, что могло оказать определяющее влияние на развитие семейного бизнеса. Но теперь репутация клана под вопросом — потому что «Банкхаус Эрбе» был продан и, судя по всему, дважды.

Собственниками «Международного банка храма Христа Спасителя» Романова и Кулаков стали после кризиса 1998 года, когда вложения в банковский сектор не казались очевидной стратегией. Однако Андрей нашел новую по тем временам нишу — private banking, предполагающую монетизацию связей, превратив старых друзей в новых клиентов. Поэтому банк переименовали в более подходящий бутиковому формату «Банкхаус Эрбе», а в состав его правления помимо Кулакова, Романовой и Гайданова вошли бывший министр финансов РФ Владимир Пансков и бывший же министр энергетики Александр Гаврин. Обычным клиентам «с улицы» вход в банк был заказан.

В последние годы «Банкхаус Эрбе» приносил пусть и стабильную, но небольшую прибыль, а главный в семье финансист Андрей Кулаков тем временем перебрался в Канаду. Тогда Романова задумалась о продаже банка — чтобы было с чем встречать 70-летний юбилей. Она не просто вступила в переговоры с потенциальным покупателем, но и заключила договор купли-продажи с российским бизнесменом и банкиром Павлом Комиссаровым. В сентябре и декабре 2017 года Комиссаров заплатил 13,7 миллиона долларов за приобретение 59% акций, оформленных на компанию MENAL FOUNDATION (Лихтенштейн) (документы, подтверждающие сделку и проведение расчетов по ней, есть в распоряжении редакции). По итогам этой части сделки собственниками MENAL FOUNDATION стали представители Комиссарова Сосновская, Нерознак и Попов.

Точнее, должны были стать, ведь юридически этот статус приобретается после государственной регистрации сделки, которую в отношении кредитных учреждений проводит Центробанк. Но, как указывает Павел Комиссаров в заявлении первому заместителю председателя Банка России Дмитрию Тулину, Валентина Романова, получив деньги, якобы так и не направила в адрес регулятора соответствующие бумаги. Поэтому продолжала числиться владелицей практически всех акций. По словам бизнесмена, Романова якобы отказывалась передать документы по сделке даже ему и его представителям, пока он не оплатит приобретение всех 100% акций.

В письме Тулину Комиссаров утверждает, что не обратился в суд и правоохранительные органы потому, что оберегал репутацию банка, который уже не без оснований считал своим. Впрочем, в ходе переговоров, длившихся несколько месяцев, со стороны Комиссарова поступило и альтернативное предложение — вернуть уплаченные деньги. Но Романова проигнорировала и его и вообще перестала выходить на связь. Вы наверняка слышали о подобных инцидентах, например, при онлайн-покупках, но тут все же речь идет не о пылесосе и не о подержанном автомобиле, а о целом банке.

Участники рынка на условиях анонимности рассказывают, что, по утверждениям владелицы «Банкхаус Эрбе», она якобы едва не стала жертвой мошенников и рейдеров, пытавшихся отобрать у нее банк. Судьба 13,7 миллиона долларов при этом не уточняется.

Тем не менее, как следует из письма Комиссарова, от идеи продать кредитное учреждение Романова так и не отказалась, напротив, весной этого года вступила в активную фазу переговоров с «Джей энд Ти Банк».

Это российское подразделение восточноевропейской финансовой группы J&T Banka, головной офис которой находится в Праге, а материнская компания зарегистрирована в Словакии. Между чешскими и словацкими бизнесменами из J&T и экс-собственницей «Банкхаус Эрбе» Валентиной Романовой могут существовать деловые и личные связи. Одним из ведущих топ-менеджеров J&T Banka был Васил Шевц, сын Йозефа Шевца, видного деятеля чешских коммунистов как до, так и после падения в Чехии (входившей в состав Чехословакии) коммунистического режима. Похоже, здесь мы тоже имеем дело с потомственной аристократией. Но есть любопытный нюанс. Конечными бенефициарами группы выступают граждане Республики Словакия Йозеф Ткач и Иван Якабович, каждый из которых контролирует по 45,05% акций общества, а также граждане Китая Су Вэйчжун (4,01%), Ли Юн (3,77%), Зан Джанюн (1,80%), Чжэн Сюнбин (0,22%) и Джуан Миаджонг (0,10%). То есть китайцам принадлежит почти 10% чешско-словацкой финансовой группы.

Сделка уже завершена. Это подтвердили представители «Джей энд Ти Банка» в ответ на запрос редакции. Но они не уточнили, предупредила ли их Валентина Романова о том, что они оказались не первыми покупателями и что сделка может быть оспорена Павлом Комиссаровым в суде. Если ее не отменит Центробанк, получивший заявление предпринимателя и подтверждающие документы.

Мы направили официальный запрос в «Банкхаус Эрбе» на имя Валентины Романовой, чтобы выяснить, по какой причине не были исполнены обязательства по сделке и не возвращены деньги. Вскоре в редакцию перезвонила сама Валентина Романова. Она подтвердила факт сделки с «Джей энд Ти Банком», но вместо пояснений по сути финансовых взаимоотношений с Павлом Комиссаровым пригрозила нам «разборками со Следственным комитетом»:

— Ваше обращение послужило для нас прекрасным поводом обратиться в правоохранительные органы. Одно дело телефонные разговоры, а здесь документ. У меня муж — бывший заместитель генерального прокурора и начальник Следственного управления Генпрокуратуры. Когда я ему прочитала ваше письмо, он посоветовал мне его под стекло положить как образец. Есть что обсудить в СК. Как оградиться от этих поползновений. Сделку с «Джей энд Ти» российский Центробанк согласовал относительно недавно, и если бы были вопросы, он ничего бы не согласовал. Но если вы пойдете по пути каких-то инсинуаций и публикаций, то смею вас заверить, что если не второй стороной, то третьей стороной в наших разбирательствах со Следственным комитетом будете вы. Подтверждение Цетробанка есть у стороны, приобретавшей наш банк. [Через некоторое время] «Эрбе» потеряет лицензию и станет частью банка «Джей энд Ти». Это произойдет в ближайшие пару месяцев. Вы можете просмотреть историю «Банкхаус Эрбе» и убедиться, что у нас не было ситуаций, которые привлекали бы какие-либо органы. Мы будем готовить заявление Бастрыкину. Очень хорошо, что есть бумага. Я же не могу сказать: господа, я прошу возбудить уголовное дело, потому что мне позвонили по телефону. Ни одна фраза, написанная у вас, не имела и не имеет никаких подтверждений.

Вопреки предположениям Валентины Романовой, документы, подкрепляющие обращение Комиссарова в ЦБ, как и само это обращение, в распоряжении редакции есть. Тем интереснее будет посмотреть на «разборки со Следственным комитетом», если до них дойдет дело.

Виктор Петров —

специально для «Новой»