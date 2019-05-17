Цорн побери

Футбольный сезон еще не закончен, а в Тушине уже подводят итоги. Владелец клуба Леонид Федун, недовольный скандальными сценками на поле и за его пределами в исполнении своих подчиненных, решил произвести двойную рокировку: вместо вице-президента Наиля Измайлова и его главного помощника, спортивного директора Сергея Родионова, которых давно требовали выгнать фанаты народной команды, править бал отныне будут Сергей Михайлов и Томас Цорн. Личности загадочные и любопытные.

Об отставке Измайлова и Родионова, проваливших свою миссию, было известно еще в конце апреля, после того как «Спартак» получил в Туле три безответных мяча от «Арсенала» и фактически лишился шансов на попадание в Лигу чемпионов. Однако только в начале этой недели страна узнала имена новых топ-менеджеров, которые должны помочь главному тренеру Олегу Кононову привести красно-белых к светлому будущему. Это не шутка. Так сказано в официальном заявлении: «Впереди столетний юбилей «Спартака», и для успешного выступления в такой значимый для клуба период необходимо значительное обновление состава». Юбилей, если быть точным, случится в 2022 году. А вот что стрясется при непосредственном участии Михайлова и Цорна — предугадать невозможно.

63-летний Сергей Анатольевич Михайлов, обладатель трех высших образований, с 2004 года входит в совет директоров «Спартака». Весь это срок он отвечал за работу с публикой и прославился гениальной фразой: «У «Зенита» на самом деле много болельщиков, но в основном они там, в Питере». Теперь же зампреду совета директоров Михайлову, занимавшему высокие посты в ЛУКОЙЛе, в ЗАО «Русская медиагруппа» и в «Инвестиционной группе «Капиталъ», придется проводить финансовую и кадровую оптимизацию штата клуба. Но бумажно-кабинетные перипетии не вызывают у широких масс такого интереса, как селекция. И вот за покупку и продажу игроков ответственным был назначен 32-летний Томас Цорн. Человек, никогда не занимавшийся управленческой деятельностью, зато имеющий агентскую лицензию и свою собственную контору TZS, клиентами которой являются, к примеру, игроки «Зенита» Магомед Оздоев и Эльмир Набиуллин и Зелимхан Бакаев, спартаковец, находящийся в аренде в Туле. Кроме того, Цорн и его компания организовывали сборы национальной команды перед Евро-2016 (в Швейцарии) и ЧМ-2018 (в Австрии), а также помогли «Спартаку» в январе разбить тренировочный лагерь в Катаре. В редком интервью Томас, родившийся в Москве и переехавший в 8-летнем возрасте в Германию, как-то хвастался, что чуть не устроил заскучавшего в лондонском «Арсенале» Андрея Аршавина в «Шальке».

Фигурировал выпускник Свободного университета Берлина Цорн и в расследовании «Новой», которая в декабре 2010 года писала об участии футбольных чиновников в трансферных махинациях. В частности, предметом разбирательств была компания GiRRus, занимавшаяся делами Павла Погребняка и Кевина Кураньи, самого высокооплачиваемого игрока «Динамо» и всей российской лиги на тот момент. Так вот, дела той фирмы, по сведениям журналиста «Новой» Андрея Сухотина, вел именно Цорн, а одним из учредителей значился Сергей Прядкин. Примечательно, что сам Сергей Геннадьевич прокомментировал повышение Томаса так: «Очень рад за него. Очень хорошо его знаю, у него прекрасное образование. Это новый шаг в его карьере».

Фанаты же «Спартака» ждут от Цорна шагов решительных и смелых. Хотя клуб и намеревается активно привлекать к основе собственных воспитанников, без приглашения звезд маневрировать будет проблематично. Но в первую очередь Цорну необходимо расчистить загнивающий сад от лентяев, редко попадающих по мячу, но регулярно прибегающих в кассу за огромной зарплатой. И самое главное: избавиться от «сорняка» по фамилии Глушаков, который помимо плохой игры регулярно вносил смуту в красно-белый коллектив, что в очередной раз подтвердили аудиозапись и «секретная» переписка, просочившиеся в прессу. Доказательств того, что именно хавбек подстроил увольнение итальянского коуча Массимо Карреры и «сливал» на сторону информацию из Тарасовки, хоть отбавляй.

Впрочем, вырубить тех, кто якобы мешает спартаковскому росту, не так сложно. В конце концов, есть такая штука, как неустойка. Да и Федуну не привыкать выкидывать деньги на ветер. Куда тяжелее преодолеть общий структурный кризис, охвативший клуб сразу после завоевания чемпионства. И вот с этим ребусом, боюсь, не справятся даже крутые профессионалы.

По крайней мере, до тех пор, пока Леонид Арнольдович не продаст «Спартак».