«Должен кто-то»

Сергей «Силя» Селюнин Музыкант, группа «Выход»

— Такие песни, как эта, пели во времена Гражданской войны, ее легко можно представить в фильмах «Неуловимые мстители» или «Служили два товарища». Аранжирована она 12-струнными гитарами, стилизованными под балалайки. А по тексту — размышления о том, что героизма без говна не бывает, великие дела чистыми руками не делаются. Один из подвигов Геракла как раз с этим и связан, Авгиевы конюшни. Но кто-то же должен, правда?

За всю историю группы, начиная с 1982 года, в ней переиграло около 200 музыкантов. А в альбоме «Подкрался», который будет издан в мае на лейбле «Отделение Выход», совсем уж пестрый состав, не имеющий ничего общего с людьми, записавшими наши классические хиты: «Бедное животное», «Не могу кончить», «Женщины как лошади», «Город кастрированных поэтов». Только автор тот же – я, Силя. Голос, бас и акустическая гитара тоже записаны мной.

Баян и подпевки — Коля Фомин, мой старый партнер по проекту «Черные индюки», была такая история в конце восьмидесятых. Нас было четверо тогда: я, Фомин, Федя Чистяков и барабанщик «Ноля» Леша Николс.

А здесь на ударных испанец Алехандро, раньше он играл в кабаке на Канарских островах ирландскую музыку. Потом бросил все, уехал в Берлин и там мы его ангажировали. Писались сразу в нескольких студиях: Берлин, Москва, Питер и Калифорния. В Калифорнии были записаны соло Александра Ляпина, известного по «Аквариуму» 1980-х годов. А саксофоны Колика Рубанова («Аукцыон») — в Питере.

Альбом вышел нервный, агрессивный, с грязным непричесанным звуком а-ля Rolling Stones, Iggy Pop, Stranglers. И я этому очень рад.

Люди тратят космические бюджеты, чтобы добиться такого натурального саунда. А мы потратили копейки, и у нас, кажется, получилось.

Представлю несколько песен.

«Танк сильнее слона». Вещь с первого электрического альбома «Выхода», который в свое время был записан, но так, к сожалению, и не вышел. «Танк» — песня периода моей большой и светлой любви. У меня было чувство тогда, как будто я напоролся на танк. Никто никого не хотел ломать и давить, но просто так получилось. Очень агрессивная вещь.

«Девачковая песня». Я пишу крайне редко, и периодически мне кажется, что все, исписался, больше ничего не могу. А тут решил исхитриться и написать от лица 14-летней девочки. Получилось нравоучительно и даже политизировано, что мне обычно несвойственно: «Титанов почти не осталось, их в рабство продали пигмеи, потому что пигмеи сильнее».

Это очень наивно. Так наивно, что один знакомый мне написал: «Силя, ты плохо знаешь девочек! Это не четырнадцать лет, а двенадцать!»

«Сека». Питерская народная песня. Сева Грач, в прошлом директор группы «Зоопарк», относит ее к 1963 году. Была такая карточная игра — сека. На уголовном жаргоне, который тесно переплетается со стиляжно-хипповым, у этого слова есть еще одно значение — стрём. Типа, «Сека! Менты пришли!». В песне упоминается «контора Ленсовета» — это тогдашняя наркоманская тусовка из кафе «Рим» на Петроградке. Что-то вроде локального «Сайгона», днем там было детское кафе «Мороженное», а вечером сидели наркоши. В садике через дорогу торговали наркотиками.

«Пока в руке стакан!». Кто-то сочтет ее пропагандой алкоголизма, но ведь, если вдуматься, студенческий гимн «Гаудеамус» — тоже пропаганда алкоголизма. Нет, там дело в другом. Когда-то, еще в ЖЖ, я имел неосторожность написать: «Ненавижу людей, которые не умеют радоваться!». Вроде, ничего обидного, но появляется персонаж и предъявляет мне:

— Я всегда фигел от твоего дебильного оптимизма. Чему ты радуешься? Неужели не видно, что мир и мы вместе с ним катимся в пропасть, этого уже не остановить. Всё кончено...

Так вот, что я вам скажу, господа пессимисты (словами Константина Симонова): «Ничто нас в жизни не может вышибить из седла». Об этом и песня.

«Дуба дам #2» имеет то же происхождение, что и «Дуба дам #1». Что поделать, если не ко всем мелодиям подбираются слова. Я напевал эту скороговорку, скат, а текста все не было. Моя тогдашняя жена сказала: «А какой тебе текст еще нужен?». И здесь – та же история: «Дуба дам, дуба врежу!», и всё. Не получилось ничего разумного написать, а музыки жалко, заводная. Скрипачке Маше Лагофет, которая тут играет, я сказал, что по духу должно получиться что-то вроде «Семь сорок». Так и вышло. Скрипка настолько хороша, что можно и не петь ничего. Кто-то даже считает, что это еврейский ска.

И «Эпитафия». Я обычно пишу тексты на музыку, а тут вышло наоборот. Этот текст мне приснился. Когда я стал подбирать мелодию, получалось что-то похожее на Summer In Siam группы Pogues. Ну, я их вместе и записал.

Альбом, несмотря на весь мой природный оптимизм, вышел все-таки мрачный, отсюда название «Подкрался» и обложка, на которой песец.

Полгода назад, в январе, издательство «Красный матрос» выпустило мою книжку «Как я делал рок-н-ролл». Это все сразу: и моя личная история русского рока, и мемуары, и сборник полупристойных баек. Если воспринимать их в комплекте, альбом и книгу, то главный посыл такой:

рок-н-ролл не только и не столько музыка, это еще и образ жизни, как говаривал Джаггер.

Презентация альбома группы «Выход» «Подкрался» пройдет 18 мая в московском клубе «Археология»