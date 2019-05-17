«Они понимают, что Москва голосует умно»

О том, что в сентябре пройдут выборы в Мосгордуму, сейчас в первую очередь напоминает конфликт в Центральном административном округе (Хамовники, Арбат, Пресня). От команды Алексея Навального там собирается выдвигаться юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь, от «Яблока» — бывший председатель московского отделения партии Сергей Митрохин, а в качестве самовыдвиженца — основатель фонда «Вера» Анна Федермессер. Федермессер пока официально не объявляла о выдвижении, но подтвердила вероятность этого в комментариях СМИ. Навальный в ответ опубликовал открытое письмо, в котором призвал Федермессер «не помогать власти» и «не платить за это своей репутацией». Сама Соболь отказывается обсуждать столкновение кандидатов. Она все еще ждет официального заявления от самой Федермессер. В интервью корреспондентке «Новой» соратница Навального объясняет, зачем идет на выборы и как готовится к кампании.

— Как вы приняли решение выдвигаться в Мосгордуму?

— Еще в сентябре, я тогда поговорила со своей семьей, примерно оценила объем работы на канале Navalny Live (который сейчас возглавляю) и поняла, я бы хотела участвовать в выборах, потому что могу провести яркую политическую кампанию и победить. Это мои не первые выборы — я шла в Мосгордуму в 2014 году (тогда Соболь не смогла собрать необходимое количество подписей для регистрации. — Ред.) и в Госдуму — в 2016-м (сама сняла свою кандидатуру в ЦАО, где также шли Мария Баронова из «Открытой России» и Андрей Зубов от ПАРНАСа. — Ред.). Я активно участвовала в президентской кампании Алексея Навального, которая, на самом деле, продолжается до сих пор. И общественной деятельностью я занимаюсь уже очень давно — организую митинги и участвую в них, представляю интересы людей в судах.

Я помню, как вела переговоры с представителями партии «Яблоко» в сентябре, мы обсуждали разведение кандидатов по округам, и я уже тогда определилась, что пойду по 43-му. Хорошо помню те переговоры, они проходили в сложное время для нашей команды: был митинг против повышения пенсионного возраста, перезапуск канала «Навальный LIVE», Алексей Навальный находился длительное время под административным арестом.

Команда Соболь. Фото из личного архива

— Вы знали тогда, что «Яблоко» выдвинет в 43-м округе Митрохина?

— Нет, не знала. И на самом деле, до сих пор же неизвестно, кто там пойдет от партии «Яблоко». Максим Кац недавно в посте у Сергея Пархоменко в фейсбуке написал, что в этом округе рассматривается 15 кандидатов от партии и неизвестно, кого отправят в итоге. Когда я в прошлом году принимала решение, про амбиции Сергея Митрохина еще слышно не было. Единственное, мне было известно, что до этого он выдвигался в Мосгордуму по Северо-Восточному округу. Глядя на те выборы, в которых он участвовал последние 10 лет, я не думаю, что у него есть шансы победить в этот раз.

— Некоторые считают, что конкретно в Хамовниках Митрохин пользуется определенной поддержкой. Он сотрудничает с районными активистами, принимает участие в пикетах.

— Насколько я знаю, нет, у него нет там сильной поддержки. Я вижу это по электоральной статистике выборов мэра в 2013 году — он взял в Москве какой-то минимальный процент (3,51%. — Ред.). По его участию в выборах все видно: он проиграл их даже в собственной партии. Я просто боюсь, что поддержка этого кандидата не имеет смысла. Хотя в любом случае партия «Яблоко» выдвинет там своего представителя — они же сказали, что планируют выдвигать кандидатов во всех 45 избирательных округах. И, если честно, я не понимаю, как с ними можно договариваться после этого, если они заранее так говорят. Для меня это странно. Я разговаривала с командой Дмитрия Гудкова, и он отказался от выдвижения в этом округе.

— Гудков отказался, потому что узнал о вашем выдвижении?

— Публично он говорит, что отказался, чтобы в этом округе пошел Митрохин. Но я думаю, что по совокупности причин: возможно, по своей электоральной статистике и потому, что я там намеревалась идти. Он это знал, мы с его командой общались, и я им говорила, по какому округу пойду. Я считаю, что в Мосгордуме должен быть политический представитель прав и интересов жителей Москвы. Не только 43-го избирательного округа, а всей Москвы. Я собираюсь быть представителем людей в Мосгордуме, быть человеком, к которому они могут обратиться. Потому что сейчас таких депутатов практически нет. Есть активная Шувалова от КПРФ, и, пожалуй, все. «Единая Россия», которая имеет большинство в городском парламенте, интересы жителей не представляет.

— Вы не рассматривали другой округ для выдвижения? Сразу решили, что пойдете только по 43-му? Почему именно там?

— Я смотрела на статистику.

В Москве есть три очага, в которых люди голосуют за демократическую оппозицию — это все знают. Это ЦАО, Сокол и Аэропорт.

И районы вокруг Московского государственного университета, в котором я училась. И, если честно, я бы, конечно, хотела пойти в район рядом со своим университетом, потому что он замечательный. У меня там осталось много сторонников, потому что я там вела проблемы на местах, у меня хорошие отношения с Инициативной группой МГУ, с ребятами, которые могли бы подключиться к сбору подписей. Но я знаю, что в этом районе большие шансы на прохождение есть у Елены Русаковой, которая идет от «Яблока». Она серьезно занимается муниципальной работой, активно отстаивает права жителей. Мое мнение — сейчас демократическая оппозиция должна сплотиться и объединиться в этом избирательном округе вокруг Русаковой — тогда у нее есть реальные шансы победить «единоросса».

Еще я смотрела на округ, в котором баллотировалась в 2014 году, — это Даниловский район и Донской — но там большие шансы победить у другого «яблочника», Кирилла Гончарова, который занял второе место на выборах в 2014 году. Я понимаю, что самое логичное, что нужно сделать, чтобы лишить «Единую Россию» большинства — это поддерживать сильных кандидатов (в этом и состоит принцип «Умного голосования»). Например, в округе, где баллотировался Андрей Клычков в Мосгордуму, очень сильные позиции у коммунистов — и я думаю, что там логично поддерживать коммунистов. Мне лично претит по политическим соображениям история о том, что нужно поддержать человека, который фотографируется с портретом Сталина. Но я понимаю, что если сейчас мы хотим добиться, чтобы «Единая Россия» потеряла большинство в Московской городской думе — надо поддерживать всех сильных кандидатов, главное, только не «единороссов». Кроме этого, в Краснопресненском районе живет моя семья: отец, два брата и сестра. И они, можно сказать, являются районными активистами, которые в том числе помогали защищать свой дом от программы реновации. Но самое главное, почему я иду по ЦАО —

я хочу вести настоящую политическую кампанию. И показать всем, какой может быть депутат не «единоросс». И в центре это увидят все.

И политические кампании надо вести, конечно, не в спальных районах, а именно там. Я считаю, что сильный оппозиционный кандидат должен вести кампанию именно в ЦАО.

Любовь Соболь с дочкой. Фото из личного архива

— В выбранном вами округе может выдвинуться Анна Федермессер, с которой вас заочно сталкивают как двух главных соперников. Федермессер говорит, что вы с ней — о разном (она — о помощи больным, вы — о борьбе с коррупцией), что вас и ее намеренно втягивают в противостояние, которое ни ей, ни вам не нужно и что вы работаете в совершенно разных плоскостях. Вы согласны с этим?

— Я уважаю Федермессер как благотворителя и считаю, что именно она должна озвучить свою позицию по поводу своего выдвижения, а не другие люди. Я бы хотела дождаться этой окончательной информации от нее, чтобы что-то предметно комментировать. Но судя по той информации, которую публикуют уважаемые СМИ, я вижу, что сейчас у мэрии есть определенная тактика на выборах: они начали понимать, что «Единая Россия» не имеет поддержки среди москвичей, она получает низкие рейтинги даже по собственным официальным опросам мэрии — своих членов они боятся выставлять. На прошлых выборах в 2014 году у них была такая тактика: выставлять актеров и певцов в Мосгордуму. Сейчас они понимают, что Москва голосует умно и протестно. Выставят они певца — за него просто люди не проголосуют. Судя по информации СМИ, они будут договариваться с представителями некоммерческих организаций, чтобы они стали таким живым щитом. И заодно пойдут при поддержке мэрии против оппозиционных независимых кандидатов. Я считаю, что это отвратительно. Потому что

«Единая Россия» сейчас ставит благотворителей перед выбором: либо мы не оказываем поддержку вашему благотворительному фонду, либо вы вступаете в ОНФ и представляете интересы партии власти на выборах в Мосгордуму.

Я считаю, что эта ситуация прямо говорит о том, что эта власть подлая. Власть, чиновники, Собянин и «Единая Россия» должны помогать благотворительным организациям вне зависимости от того, является ли этот человек политическим кандидатом. Все люди, и власть, и оппозиция, должны помогать больным детям. Независимо от того, каких политических взглядов придерживается руководитель благотворительной организации. И то, что сейчас мэрия избрала тактику заламывания рук, это гнусная ситуация. Против этой гнусной власти я и борюсь. Я не хочу видеть их представителей ни в кресле мэра Москвы, ни в креслах депутатов Мосгордумы.

— То есть письмо Алексея Навального было адресовано Федермессер, чтобы она, прочитав его, решила отказаться от выдвижения, не став «живым щитом»?

— Это слова Навального, он сам писал свое письмо. Моя позиция в том, что я жду официального решения Анны Федермессер.

— Ваше последнее довольно резонансное расследование проводилось в отношении фирмы Евгения Пригожина «Конкорд», которая поставляет некачественное питание в детские сады Москвы. Если представить, что вы делаете такое расследование в статусе депутата — какая, на ваш взгляд, на него будет реакция?

— Прежде всего, я бы хотела сразу отметить, что я и дальше буду публиковать подобные расследования о коррупционных схемах. Естественно, как депутат я смогла бы поставить этот вопрос громче. Депутат может задать этот вопрос напрямую Собянину. Кроме того, у депутата есть возможность поддерживать законопроекты, которые должны пойти на федеральный уровень, у него есть возможность писать депутатские запросы, на которые обязаны реагировать органы. Потому что сейчас прокуратура Москвы фактически не работает и даже не всегда отвечает людям формальными отписками. Естественно, депутату она будет отвечать.

Любовь Соболь на встрече со сторонниками. Фото из личного архива

Что касается моего последнего расследования, оно было о том, что дети из детских садов уезжают на скорых и пролечивают потом дизентерию в стационарах несколько месяцев. Последняя массовая вспышка дизентерии произошла в декабре 2018 года, и только по моей информации, от нее пострадали воспитанники 16 детских садов Москвы. И вспышки эти были связаны с некачественным питанием, которое в детские сады поставляют компании, подконтрольные Евгению Пригожину. В декабре была информация о вспышках дизентерии в ЮВАО и ВАО. В феврале 2018 года — в ЮАО.

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В скором времени я опубликую еще одно расследование в еще одном округе Москвы. После публикации ко мне ежедневно обращаются родители, в том числе из моего избирательного округа, и рассказывают о том, что их не устраивает качество еды в школах и садах. Они боятся водить детей, у детей болят животы, еда невкусная. Они пытаются разговаривать с директорами школ, но даже директора школьных комплексов в Москве, которым подчиняются детские сады, говорят, что не могут повлиять на эту ситуацию. Евгений Пригожин очень любит бюджетные подряды, он занимается обслуживанием Минобороны, строительством и теперь поставкой питания. Сейчас он фактически является монополистом в питании в Москве.

Перед родителями отравленных детей даже не извинились, не проявили человеческого отношения. Депутат Мосгордумы может хотя бы поставить этот вопрос на другой уровень.

— Вам не кажется, что в том числе из-за таких расследований, узнаваемости как одного из лидеров оппозиции, медийности вас могут не зарегистрировать как кандидата?

— Конечно, я понимаю, что такое может быть, что мэрия Москвы боится независимых депутатов. Но это не только мой случай. Это и Илья Яшин, Владимир Милов, Иван Жданов, Константин Янкаускас. Мэрия хочет, чтобы как и в предыдущий созыв на местах сидели прекрасные люди в виде Кузьминова, ректора Высшей школы экономики, и в виде Надежды Бабкиной. Эти люди, на самом деле, занимают чужие места. Но я буду добиваться своей регистрации и победы на выборах в сентябре в любом случае.

— И если происходит такая ситуация, что вас все-таки не регистрируют или вы проигрываете на выборах, какую дальше тактику борьбы изберете?

— Я работаю юристом Фонда борьбы с коррупцией уже более 8 лет, занимаюсь общественной деятельностью много лет, публикую свои антикоррупционные расследования. Я и дальше буду этим заниматься независимо от решения мэрии.

Свою общественную деятельность я в любом случае не прекращу, выберут меня или нет. Выборы — это возможность заявить свою позицию громче, которой я собираюсь воспользоваться.

И на самом деле, я не рассматриваю вариант, когда меня могут не зарегистрировать и я могу не победить. Я смотрю на своих сторонников и волонтеров, которых у меня уже десятки и сотни, общаюсь с жителями, главами ТСЖ, председателями инициативных групп, и я понимаю главное — сегодня невозможно проиграть. Потому что «Единая Россия» сейчас не имеет поддержки у людей. Человек, который работает в интересах города, обречен на победу. Поэтому я на нее и рассчитываю.