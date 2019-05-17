Зачем президент Франции «неожиданно обрушился» на США?
И почему российские государственные СМИ так ухватились за его фразу
Фото: EPA
Юрий Сафроновобозреватель «Новой», журналист RFI, Париж
Российские государственные СМИ 17 мая вышли с пугающими заголовками: «Страна рабов: Макрон заявил, что власть в США принадлежит корпорациям, а не правительству», «Макрон неожиданно обрушился с критикой на правительство США», «Макрон неожиданно обрушился на официальный Вашингтон»… Но дело в том, что президент Франции ни на кого не «обрушивался». И в умеренной макроновской критике, обращенной в адрес не только США, но и Китая, нет ничего неожиданного и ничего скандального. Авторы российских госСМИ должны это понимать. Но, наверное, просто не могут упустить возможность для того, чтоб посмаковать «раскол» на Западе?
Высказывания, которые в России выдали за скандальные, Макрон сделал в четверг, 16 мая, в Париже, на технологическом салоне VivaTech. С представителями цифровых компаний — «гигантами» (вроде директора китайской Alibaba Джеком Ма) и «стартаперами» обсуждали, в основном, «отраслевые вопросы». Фраза, которую до дыр зацитировали российские СМИ, была формально посвящена критике подходов к регулированию Интернета в США и Китае.
В Китае «правительство играет очень важную роль, и используемая там модель не соответствует нашим ценностям в области индивидуальной свободы и прав человека, что мешает (китайской) мировой экспансии», — сказал президент Франции, напомнив также о втором «полюсе»: «В США сегодня модель (технологического бизнеса), которая целиком управляется крупными частыми игроками, так что они больше не под демократическим контролем. Больше нет в Соединенных Штатах правительства, которое может гарантировать вам и уважение вашей частной жизни и (необходимую) политику, касающуюся климатических изменений».
Слова про «частную жизнь» и «управление крупными игроками» — это критика «нежелания» американских властей хоть как-то «приструнить» цифровых гигантов (Google, Facebook и проч.). А «приструнить» их Макрону хочется, как минимум, по двум причинам, которые он тоже высказал на этом же мероприятии.
Во-первых, президент Франции добивается введения единого европейского налога на доходы цифровых компаний (т.н. налог GAFA — Google, Apple, Facebook, Amazon), который бы они платили по месту получения прибыли, то есть, в Европе, а не по месту регистрации. И здесь ему пока противостоят не только американцы, которые и есть GAFA, но и власти ряда европейских стран, включая Германию.
Во-вторых, Макрон хочет «мягкого» госрегулирования деятельности интернет-платформ с целью «обеспечения безопасности». 15 мая президенту Франции вместе с премьером Новой Зеландии удалось собрать в Елисейском дворце руководителей еще семи стран и почти всех крупнейших компаний мира и подписать «Крайстчерчский призыв» (по имени новозеландского города, пережившего недавно «онлайн-теракт»: убийца расстреливал людей в мечетях, ведя прямую трансляцию в фейсбук) — очень общую декларацию о намерениях по созданию «более безопасного» интернета.
Вспомнив об этой инициативе, Макрон подчеркнул, в чем должно заключаться основное отличие «европейского подхода» от американского и китайского. «Я за разумное регулирование. (…) Мы хотим увеличить регулирование, не блокируя динамику (развития) цифрового бизнеса», — сказал французский президент. «Мы сейчас в Европе строим конкурентоспособную, демократическую, основанную на общественной пользе модель, где правительства — business friendly, но создают регулирующие правила, чтобы сопровождать (борьбу) с климатическими изменениями или за защиту частной жизни (европейский Общий регламент по защите данных вступил в силу в мае-2018. — Ред.)».
Наконец, если вспомнить о том, что Макрон, который в пылу предвыборной борьбы за пост президента в 2017-м пообещал сделать из Франции «start-up nation» (в рамках единой и сильной Европы), с тех пор не охладел к этой мечте, то можно понять, что критикуя конкурентов из Китая и США, он вел пиар-борьбу за черствые сердца инвесторов. Макрон призвал профессионалов, собравшихся в 5-тысячном зале, больше вкладываться в проекты на территории ЕС — потому что это «в разы дешевле, чем в Калифорнии» и потому (см. выше), что только в Европе можно найти «золотую середину» между американской «бесконтрольностью» (по отношению к цифровым гигантам) и тотальным китайским контролем. «Европа может стать технологическим лидером, так как мы строим технологии на приемлемой демократической основе», — сказал французский президент.
Ну, и, наконец, он не забыл о том, что через десять дней состоятся «судьбоносные» для ЕС (и для самого Макрона, который много на них поставил) выборы в Европарламент. И подчеркнул, что Европа сможет наверстать отставание от мощных полюсов силы — США и Китая — только в том случае, если останется единой: «Наш цифровой суверенитет (может строиться) только на общеевропейском уровне. Если мы хотим участвовать в соревновании, нам нужны европейские игроки, а если мы хотим (больше) европейских игроков, им необходим рынок, сравнимый по размерам с американским и китайским».
«Если мы будем искать ответы на уровне своих стран, мы убьем все наши (европейские) бизнес-модели», — сказал Макрон и, обращаясь к Томасу Плантенге, гендиректору интернет-платформы по продаже подержанной одежды Vinted, подчеркнул: «как можно без единой Европы» иметь популярный во Франции «литовский стартап во главе с голландским генеральным директором»? Да, без единой Европы «мы мертвы», согласился Плантенга.
Ну, и чтоб закрепить очередное предвыборное послание, обращенное к «народам ЕС», Макрон заявил: «Я не хочу быть наивным, у нас в Европейском союзе — кризис, все экстремальные силы идут в рост», но прогрессивные силы обязаны победить, а для этого «нужно больше (единого подхода) Европы в цифровом бизнесе, в налогах, в климате, в борьбе с терроризмом. В союзе — сила».
К слову, о союзе, в котором сила. Осенью 2018-го, за несколько дней до проведения в Париже масштабной политической тусовки в честь 100-летия окончания Первой мировой, Макрон сделал гораздо более острое заявление. Оно касалось построения единой европейской оборонной структуры. Макрон сказал о необходимости создания «настоящей европейской армии» для того, чтобы «защитить нас от Китая, России («угрожающей нам на наших границах») и даже от Соединенных Штатов Америки».
Фразу процитировали слишком ярко и слишком буквально, и Макрону потом пришлось долго «оправдываться» в Елисейском дворце во время личной встречи с Трампом, который изображал гнев.
И чтобы уж совсем закончить поднятую российскими госСМИ тему «обрушения Макрона с критикой на США», добавлю, что не он первый начал. У Трампа какая-то особая любовь говорить колкости в адрес французов, которая давно уже спровоцировала любовь Макрона пускать критические стрелы в американском направлении. (Кроме того, у Макрона есть и практические поводы «обижаться» на Трампа: выход из Парижского соглашения по климату, выход из иранской ядерной сделки и связанная с этим угроза санкций для европейских компаний, повышение пошлин на импорт из ЕС…).
Но потом каждый раз стороны встречаются, жмут друг другу руки, хлопают друг друга по коленкам и по плечам и снова повторяют слова о нерушимом трансатлантическом сотрудничестве. А залогом сотрудничества является хотя бы тот факт, что президентство Трампа может закончиться уже в 2020-м, президентство Макрона — в 2022-м.
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