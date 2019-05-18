Кто там качает правых?

Основатель и мотор мессенджера Telegram Павел Дуров опубликовал письмо ( англ., русский перевод) с резкой критикой конкурирующей системы WhatsApp из медиамонополии Марка Цукерберга, куда входят также Facebook и Instagram. Претензии Павла сводятся к незащищенности WhatsApp. Напомню, что накануне была обнаружена разработанная израильтянами шпионская программа, получившая полный доступ к данным любых смартфонов через WhatsApp. Никакое ранее заявленное сквозное шифрование не помогло сохранить тайны пользователя.

Павел Дуров, основатель «Вконтакте» и Telegram. Фото: Павел Дуров / Vk.com

Это произошло на фоне важных политических событий, не получивших серьезного освещения в ведущих СМИ США. В течение пары недель перед этим подчиненные Цукерберга, а также сотрудники Twitter заблокировали исчерпывающий ряд аккаунтов лидеров сетевых сообществ или блогеров, придерживающихся правых воззрений на политику и, шире того, — на жизнь вообще. Одним махом множество средних и мелких лидеров мнений (среди них есть и собравшие миллионные аудитории) лишилось своих зрителей, слушателей и читателей. Вот список наиболее известных неполиткорректных блогеров, в одночасье исключенных из политической дискуссии волей FB, Google и Twitter: Алекс Джонс, Энтони Кумия, Азалия Бэнкс, Вера Голди, Гэвин Макиннес, Джордж Циммерман, Годфри Элфвик, Джейкоб Уол, Лаура Лумер, Луи Фаррахан, Мартин Шкрели, Меган Мерфи, Оуэн Бенджамин, Пол Джозеф Уотсон, Пакс Дикинсон, Саргон Аккадский. Несмотря на массовый характер блокировок последних дней, явление это не новое. В числе первых были подвергнуты остракизму члены сообщества «Гордые ребята». Один из самых знаменитых блогеров, попавших под нож, — Томми Робинсон.

Прегрешения этих людей разнородных взглядов (есть среди них и заключенные) в рамках вновь установленных в англоязычном мире правил морали сильно разнятся. Иногда их писания на границе добропорядочности, иногда — полностью в рамках здравого смысла.

Все эти блогеры объединены одним признаком — они создают нарратив для сторонников Трампа и могли бы сыграть важную роль на будущих выборах президента.

Важная для российских граждан деталь — некоторые, в том числе Яннопулос и Алекс Джонс, были заблокированы за то, что разместили ссылки на блоги третьих лиц, которые ранее уже были запрещены цензурой Facebook. Знакомо, не так ли?

Среди забаненных не одни американцы. Уже упоминавшийся Томми Робинсон — английский правый журналист, подробно освещавший дело о мусульманской организованной группировке, вовлекавшей несовершеннолетних в сексуальные отношения. Отсидел 3 месяца за съемки видео рядом с судом (нарушение прав подозреваемых), но в итоге признан невиновным. Ныне Робинсон избирается в Европарламент, и его снова будут судить за причинение невыносимых страданий подсудимым посредством организации видеотрансляции от здания суда.

Перед лишенными площадки для высказываний и большим количеством их зрителей в середине апреля встал вопрос: куда податься? И вот уже добровольный помощник в избирательной кампании Томми Робинсона из Австралии рассказывает своим сторонникам, что есть в мире Telegram, его создали пострадавшие от цензуры и диктатуры русские братья, бежавшие на Запад. Вот новая платформа свободного слова, заблокированная в России и Иране!

А сайт агрессивных сторонников консервативных ценностей InfoWars 7 мая рассказал читателям о Telegram и как на него перейти. Британский радиоведущий Пол Уотсон за сутки собрал в мессенджере Павла Дурова более 3000 подписчиков. Этот успех он прокомментировал так: «Весьма сомнительно, что теперь, с появлением новых платформ, цензурная кампания… сможет остановить распространение консервативных мнений и предотвратить избрание Трампа на второй срок». Шесть человек из приведенного выше списка уже создали в Telegram свои аккаунты и призвали подписчиков переходить на новую платформу.

Итак, при жизни одного поколения мы наблюдали интереснейший процесс. Сначала родились любопытные стартапы. Далее мир получил мощные и удобные социальные сети. И, наконец, став всемирными монополиями, эти сервисы приступили к тестированию функций идеологической цензуры, которые с помощью нейронных сетей и искусственного интеллекта очень быстро могут стать глобальными. И пробовать зубы они начали сразу на президенте США.

В среду пятнадцатого мая администрация Трампа официально запустила сервис по сбору жалоб на блокировки их аккаунтов в социальных сетях по соображениям политической цензуры. Сайт предлагает выбрать обидчиков из выпадающего списка: Facebook, Instagram, Twitter и YouTube.

Итак, Трамп, пришедший к власти через социальные сети, в обход традиционных СМИ начал сбор уликовой базы для процесса.

Все это началось не вчера: еще прошлым летом Трамп пообещал разобраться с Twitter за произвольную блокировку аккаунтов многих известных лидеров республиканцев из-за нарушения невнятно прописанных правил. Интересно, что в конце апреля президент США уже встретился с создателем Twitter Джеком Дорси, обсудив, как можно сделать этот сервис «более здоровым и цивилизованным».

Напомню, это произошло за сутки до письма Дурова против принадлежащего Цукербергу WhatsApp. Такая синхрония во времени не может быть зачислена по разряду случайностей. Все эти события находятся в наглядной диалектической связи, как говаривали древние коммунисты. Мессенджер Telegram, которым многие россияне заслуженно гордятся как чуть ли не единственным мировым достижением в сфере высоких технологий, созданным нашим соотечественником, находится на низком старте. Скоро он должен представить миру быстрый и удобный сервис собственной криптовалюты с мгновенными платежами и переводами без комиссии.

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Дуров пытается использовать политическую ситуацию в самой богатой, но расколотой по границе «республиканцы–демократы» стране мира. Он призывает новых клиентов, их сторонников и их кошельки в создаваемую с нуля инфраструктуру неподконтрольных правительствам финансов, где все безопасно (в отличие от конкурирующей системы), надежно и сам лидер имеет безупречную репутацию пострадавшего от цензуры, несгибаемого перед спецслужбами и государством беженца в мир свободы.