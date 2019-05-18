«Самая патриотичная книга о кошмаре»
Лев Шлосберг представил сборник статей о войне на Донбассе
Нина Петлянова«Новая в Петербурге»
«Россия и Украина. Дни затмения» — сборник статей под таким заголовком презентовали в Институте региональной прессы в Петербурге 17 мая. Ранее его представили в Москве и Пскове. Намеченная презентация издания в Киеве сорвалась — авторам и редакторам не дали вылететь в Украину. Тем не менее часть тиража добралась до сопредельного государства.
— Лучше бы этой книги никогда не было. Это — самое лучшее, что с ней могло бы произойти. Эту книгу сложили события, которые не должны были случиться в жизни многих людей. Но они, к несчастью, произошли. Тысячи жизней оборвались. Множество судеб стали иными. Лучше бы ничего этого не было и все остались живы, — открыл презентацию издания в Петербурге один из его соредакторов, лидер псковского «Яблока», бывший директор газеты «Псковская губерния» Лев Шлосберг.
Обычно авторы о своих работах так не говорят. Однако изданный в 2019 году сборник статей «Россия и Украина. Дни затмения» — особый случай. Никто из сопричастных изначально не задумывал книгу. Она родилась не благодаря, а из-за войны. Сборник составили журналистские материалы, опубликованные в газете «Псковская губерния» в период с февраля 2014-го по октябрь 2017 года. Издание подробно освещало события на Майдане, аннексию Крыма и военные действия на востоке Украины. «Псковская губерния» — одно из первых российских СМИ, доказательно сообщивших о гибели псковских десантников в боях на Донбассе. Всего сборник включает более сотни публикаций об отношениях России и Украины в новейшей политической истории и о развитии российско-украинского военного конфликта. Авторы текстов — как сотрудники издания Алексей Семенов, Денис Камалягин, Светлана Прокопьева, Лев Шлосберг, так и известные публицисты, предприниматели, политологи.
В Северной столице книгу, выпущенную тиражом 1500 экземпляров, представляли соредакторы Алексей Семенов и Лев Шлосберг. По их словам, в ближайшее время со сборником в электронном виде можно будет ознакомиться на сайте газеты «Псковская губерния», а в отдаленном будущем его хотят переиздать большим тиражом и на двух языках — русском и украинском.
Алексей Семенов назвал издание «печальным», но «реально помогающим людям по обе стороны баррикад думать и тем самым преодолевать язык тотальной вражды».
— Мы не придавали этой книге политического значения, — сказал Семенов. — Мы считаем, что ее гуманитарный смысл выше политических интересов. Политики действуют сегодня не в духе времени: они воспитывают народ войны. А политика, которая приводит к войне, — это самоубийство нации. Государства должны строить и создавать. Это наше слово. Мы выпустили его в свет. Дальше его судьба зависит не от нас…
— Патриотизм, о котором очень любят напыщенно говорить политики, на самом деле просто любовь к родине, — продолжил Шлосберг. — И в этом смысле — самая печальная и патриотичная книга, которую можно было написать о кошмаре, творящемся между Россией и Украиной. Часто спрашивают о юридических доказательствах боевых действий. Юридические доказательства — предмет исследований будущей эпохи. В настоящий момент никто не располагает такими доказательствами, не видел никаких документов, не имеет доступа к ним, если они есть. Я не уверен порой: существуют ли какие-нибудь документы вообще? Однако в любом случае до ухода от власти Владимира Путина доступ к документам, юридическим доказательствам невозможен. Наша книга создавалась не как юридическое подтверждение чего-либо, а как живое свидетельство. Мы писали о том, что сами видели, что точно знали. Писали не потому, что пытались остановить войну — это не в наших силах, не потому, что хотели кого-то наказать — это тоже не наша компетенция, а потому, что хотели выяснить: что же на самом деле было там, где гибли люди?..
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