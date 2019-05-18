«Они говорили, что таких, как я, надо убивать»

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Суд: Московский городской суд Кто: Саид Ахмаев, Лечи Болатбаев, Евгений Катков, Мовлади и Ахмед Булгучевы Статья: «Самоуправство» (ч.1 ст. 330 УК) Стадия: обжалование приговора Решение: не будет исполнено в связи с истечением срока давности



Мосгорсуд на прошлой неделе полностью освободил от наказания бывших охранников депутата Госдумы Адама Делимханова, обвинявшихся в вымогательстве денег с применением угроз у столичного коммерсанта Константина Жукова. В деле поставлена жирная точка: наказания чеченские силовики не понесут вообще.

В общем-то это было понятно еще в ноябре 2018 года, когда Замоскворецкий районный суд Москвы вынес приговор фигурантам этого дела. Двое из сидевших на скамье подсудимых — бывшие сотрудники МВД Чечни Саид Ахмаев и Лечи Болатбаев — на момент совершения преступления занимались в столице охраной высокопоставленных представителей Чеченской Республики, включая депутата Госдумы Адама Делимханова. Про Саида Ахмаева также известно, что он служил в РУБОП столицы и ГУБОП МВД РФ, способствовал, к примеру, посадке Зары Муртазалиевой (восемь с половиной лет за якобы планировавшийся теракт и самоподрыв), а в 2006 году был одним из участников операции по убийству на Ленинском проспекте в Москве командира батальона «Горец» Мовлади Байсарова.

Во время обыска в 2016 году по делу о вымогательстве денег у предпринимателя Жукова на квартире у Ахмаева и Болатбаева нашли

целый арсенал оружия, ножи, кинжалы, кастеты, десятки служебных удостоверений сотрудников МВД и Следственного комитета, несколько долговых расписок и копии материалов уголовного дела об убийстве Бориса Немцова (причем это дело к тому моменту еще даже не начало слушаться в суде).

Объяснить, как и зачем у них оказались материалы дела Немцова, подсудимые не смогли, вину свою отрицали и очень просили изменить им меру пресечения. На любую, не связанную с лишением свободы. К слову, не заключать Ахмаева и Болатбаева под стражу просил не только их бывший шеф Адам Делимханов, но и лично глава Чечни Рамзан Кадыров, посылавший письма на имя главы Мосгорсуда Ольги Егоровой и генпрокурора Юрия Чайки. И видимо, был, в конце концов, услышан.

Саид Ахмаев, сотрудник МВД Чечни и охранник Адама Делимханова

Лечи Болатбаев, сотрудник МВД Чечни и охранник Адама Делимханова

Саид Ахмаев, Лечи Болатбаев, еще один фигурант дела Евгений Катков и уроженцы Ингушетии братья Мовлади и Ахмед Булгучевы изначально обвинялись в вымогательстве у бизнесмена 45 млн рублей (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК). Им грозило от 7 до 15 лет лишения свободы. Однако незадолго до приговора в деле начали происходить странности: прокуратура вдруг не стала выходить с очередным ходатайством о продлении обвиняемым ареста. И всех отпустили из СИЗО по домам. Причем отпустили не под домашний арест, и не под подписку о невыезде, а просто под обязательство о явке. И хотя в прениях обвинение (девушке-гособвинителю даже выделили госохрану) просило приговорить их к 7 годам заключения, судья Наталья Чепрасова переквалифицировала в приговоре обвинение на более мягкую статью «Самоуправство» (ч.1 ст. 330 УК) и назначила всем обвиняемым штраф по 50 тыс. рублей. Но и от уплаты штрафа бывшие охранники Делимханова и их приятель были освобождены «в связи с истечением срока давности» от привлечения к ответственности.

Адвокаты подсудимых с журналистами общаться отказывались, грозили «Новой» исками после публикации об этом деле. А потерпевший коммерсант Константин Жуков обжаловал приговор в апелляционной инстанции, требуя все же судить фигурантов по статье вымогательство. В своей жалобе он сообщал судебной коллегии по уголовным делам Мосгорсуда, что деньги у него вымогали дважды, в том числе в «Президент-отеле» на Якиманке, своеобразной штаб-квартире чеченских силовиков.

Депутат Госдумы Адам Делимханов. Фото: РИА Новости

Вымогатели козыряли корочками Следственного комитета и кобурой, угрожали расправиться со всей семьей предпринимателя, включая маленьких детей, а против самого Жукова обещали завести уголовное дело и отправить под конвоем в Чечню.

«Ахмаев требовал отдать деньги, говорил, что таких, как я, надо убивать, показывал папку, в которой было постановление о возбуждении уголовного дела и об аресте меня», — следует из жалобы коммерсанта.

Прокуратура, которая ратовала за реальное наказание для Ахмаева, Болатбаева, Каткова и Булгучевых, ничего обжаловать не стала. И вот 15 мая 2019 года Мосгорсуд, рассмотрев дело, никаких противоречий в этом деле не увидел и приговор оставил в силе, посчитав, что Замоскворецкий суд совершенно «обоснованно» смягчил обвинение чеченским полицейским. Такие дела.