Смогли сказать «Нет!»

Диск премии Московской Хельсинкской группы в области защиты прав человека в 2019 году. Фото с сайта правозащитной организации

Московская Хельсинкская группа (МХГ) — старейшая в России действующая правозащитная организация — 17 мая вручила свою ежегодную премию. Премия вручается уже в одиннадцатый раз, но впервые с 2009 года церемония награждения прошла без Людмилы Алексеевой — сооснователя группы и ее председателя с 1996 года.

Премию «За мужество, проявленное в защите прав человека» получила Ирина Бирюкова, адвокат фонда «Общественный вердикт». В июле 2018 года юристы фонда передали «Новой газете» видеозапись пыток заключенного Евгения Макарова из Ярославской ИК-1. Публикация вызвала реакцию не только гражданского общества, но и представителей ФСИН. Последующие публикации новых случаев пыток заключенных в ярославских колониях показали, что это не единичное явление, а система. По итогам проверок были возбуждены уголовные дела против превысивших полномочия сотрудников ФСИН. Ирина Бирюкова защищала права пострадавших заключенных.

Депутата Заксобрания Санкт-Петербурга и обозревателя «Новой» Бориса Вишневского наградили «За исторический вклад в защиту прав человека и в правозащитное движение». В прошлом году Вишневский занимался защитой исторических памятников Петербурга от разрушения, выступал против застроек парков и скверов. Депутат выступил против строительства мусоросжигательного завода в поселке Левашово: он требовал экологический экспертизы объекта и собирал подписи жителей близлежащих районов, протестующих против стройки. Городские власти были вынуждены приостановить проект мусоросжигательного завода.

Лауреаты 2019 года

Координатор правовой помощи правозащитного медиапроекта «ОВД-инфо» Алла Фролова стала лауреатом премии «За успехи в развитии и управлении правозащитными организациями». Правозащитница занимается организацией юридической помощи преследуемым по политическим причинам россиянам. «ОВД-инфо» освещает громкие судебные процессы, например, дело «Сети» (организация признана в России террористической и запрещена) и дело «Нового величия» и многочисленные задержания на публичных мероприятиях — как согласованных, так и несогласованных.

Наградили также председателя совета правозащитного общества «Мемориал» Александра Черкасова, главного редактора кавказского независимого журнала «Дош» Исрапила Шовхалова, директора Международной школы прав человека и гражданских действий Марию Гордееву, воронежского юриста Илью Сиволдаева, эксперта Института прав человека Льва Левинсона, юриста сети «Миграция и право» Валентину Шайсипову и режиссера Кирилла Сахарнова.

Почетный диплом МХГ «За исторический вклад в защиту прав человека и в правозащитное движение» получила американская правозащитница и эксперт в области прав человека в постсоветских странах Кэтрин Энн Фитцпатрик.

В прошлом году среди лауреатов премии были руководитель грозненского отделения «Мемориала» Оюб Титиев и глава отделения «Мемориала» в Карелии историк Юрий Дмитриев. Сейчас Титиев отбывает наказание по обвинению в хранении наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ) — правозащитник утверждает, что наркотики ему подбросили сотрудники правоохранительных органов.

Дмитриев находится под арестом по делу о насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего 14 лет (пункт «б» ч. 4 ст. 132 УК). Это уже второе дело против историка — до этого он обвинялся в изготовлении детской порнографии и развратных действиях в отношении своей приемной дочери, а также в незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия, но был оправдан по первым двум статьям. Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор.