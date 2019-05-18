Реформы в подарок

7 мая 2019 г. Евгению Григорьевичу Ясину, научному руководителю Высшей школы экономики, исполнилось 85 лет. За годы работы в Центральном статистическом управлении (ЦСУ) и Центральном экономико-математическом институте (ЦЭМИ) Ясин понял, что советская экономическая система обладает рядом врожденных пороков: она лишена внутренних стимулов, сопряжена с дефицитом, порождает теневую экономику и накапливает структурные диспропорции. Такие взгляды и готовность действовать сделали его частью команды российских реформаторов, а с 1994 г. министром экономики. Начиная с 1997 г. Ясин постепенно отходит от политики и в октябре 1998 г. становится научным руководителем Высшей школы экономики. В этом качестве он ведет научную работу, ежегодно выступает с докладами на Апрельской конференции. В своих докладах и книгах Ясин внимательно изучает долгосрочное экономическое развитие России и нередко обобщает сотни лет истории, но его предложения для будущих реформ всегда остаются конкретными, а аргументы — убедительными, и это отнюдь не случайно.

Первые уроки социалистической экономики Ясин получил в первые годы после окончания инженерно-строительного института. Рассчитывая заработки на строительстве моста, по нормативам Ясин получает смешные суммы — в 5–6 раз меньше того, что рабочие получали раньше. Прораб удивляется: чему вас только учили в институтах, «выводить» надо приличные суммы, то есть завышать объемы. Но объемы писать надо такие, которые нельзя перемерить: например, перевозку мусора на стройплощадке.

Как может работать экономика, основанная на обмане и приписках?

Пытаясь раскрыть эту загадку, Ясин оканчивает экономический факультет МГУ, защищает кандидатскую, работает в НИИ ЦСУ, затем в ЦЭМИ. Научная работа подтверждает полученные на стройке уроки. Последние иллюзии по поводу жизнеспособности планового хозяйства разбиваются на семинарах, где делались попытки создать систему оптимального планирования на основе моделей линейного и динамического программирования для оптимизации плановых расчетов. Ученые раз за разом показывали, что такая модель есть лишь частный случай теории рыночного равновесия: получается, «рыночный механизм все равно лучше».

В советской экономике накапливаются проблемы, попытки повысить эффективность производства при Горбачеве не приводят к видимым результатам. Ясин проводит опросы руководителей предприятий: большинство из них считают реформы недостаточными и положительно относятся к либерализации цен и отмене планирования. На начальном этапе реформ Ясин участвует в подготовке знаменитой программы «500 дней». На практике реформы сопровождались трансформационным спадом, либерализация цен приводила лишь к медленному выравниванию диспропорций, особенно на фоне высокой монополизации советской экономики. Заплатив высокую цену, российская экономика все же стала рыночной, в чем есть и заслуга Ясина. Свой положительный вклад на посту министра экономики Ясин описывает апофатически: чего он не сделал. Не давал денег на храм Христа Спасителя и метрополитен, на новые резиденции для чиновников и на строительство в воюющей Чечне. В момент, когда расходы федерального бюджета снижались, было важно затянуть пояса; по всем этим статьям расходы вырастут в тучные годы, намного перекрыв первоначальные запросы.

В 1998 г. Ясину дали понять: вы решили проблемы дефицита, отпустили цены — ваша работа закончена, дальше мы будем решать проблемы.

С этого времени мы знаем Ясина — научного руководителя Вышки. Почти 14 лет назад, на посвящении в первокурсники я, как и остальные ребята, не мог оторвать взгляд от сцены, где перед нами выступала троица руководителей Вышки: ректор Ярослав Кузьминов, президент ВШЭ Александр Шохин и научный руководитель ВШЭ Евгений Ясин. Никто из нас не понимал толком, зачем Вышке президент и чем занимается научный руководитель, но всем запомнились слова Кузьминова: «Вышка выпускает только три типа людей — академиков, министров и миллионеров». Три пути невольно проецировались на трех людей на сцене: президент РСПП Шохин однозначно выглядел миллионером, а Ясин — мудрым академиком, хотя оба они в 90-е побывали министрами. После официальной части студенты, которые лишь пару дней назад познакомились, уже спорили, кем лучше быть: большинство хотело быть академиками, но чтобы миллион тоже был. В холле проводилась викторина: «Как расшифровывается аббревиатура МБХ?» — «Михаил Борисович Ходорковский», — ответил я и получил красивый значок «Эха Москвы». Удивительное дело! Нам только что пообещали, что мы выйдем из Вышки элитой страны, но мы не чувствовали себя элитой. Мы чувствовали себя свободными, смелыми, не такими, как остальные. Вышка дышала воздухом свободы, и мы прекрасно понимали, кому мы обязаны нашей свободой.

Евгений Григорьевич Ясин никогда не был для своих студентов просто преподавателем. Он — живой участник драмы 90-х, удачи и ошибки которых сформировали наше поколение. И вместе с тем благодаря своим либеральным убеждениям он служил для многих из нас примером «либерала здорового человека». Необходимо признать: слишком часто российский либерализм оборачивался либерализмом сильной руки, когда надежды возлагались на очередного сильного лидера, который установит рыночный порядок, не считаясь с ценой для простых людей. В русские пиночеты прочили и Бориса Ельцина, и Владимира Путина. На фоне таких взглядов, высказывавшихся многими либо явно, либо завуалированно, Ясин оставался последовательным и убежденным сторонником демократии, а в своих сценариях развития России подчеркивал, что нельзя забывать о социальной сфере: образование и здравоохранение остаются ключевыми ресурсами для устойчивого экономического роста.

У Ясина всегда было мужество признавать свои ошибки, хотя ошибался он намного реже своих оппонентов. Свои предложения конца 1980-х Ясин называет робкими, не решающими серьезных проблем. В 1990-е он, как и многие, недооценивал роль политики. Его, по его же словам, «не очень умные представления о жизни» состояли в том, что экономисты создадут рынок, а их товарищи-политики создадут Конституцию и демократическую систему, и со временем Россия станет похожей на Англию или Германию. Но Англии и Германии не получилось: и в докладе к Апрельской конференции 2018 г. перед Россией вновь встают сценарные развилки. Пойдет ли страна по консервативному сценарию, или будет проводить реформы, чтобы увеличить благосостояние, повысить качество здравоохранения, сделать рынки более конкурентными? Кажется, что продуманные реформы были бы лучшим подарком к юбилею Евгения Григорьевича. И не только для него, но и для всей страны.

Даниил Шестаков, экономист