Танцы с волками или пляски на костях?

Артемий Троицкий музыкальный критик

Моральная вертикаль и куда она стремится



I. Раньше я этого не замечал. Тем более не задумывался и не анализировал. Но время пришло: зззаметил, зззадумался и зззакручинился. Три «з».

Для начала ознакомьтесь, пожалуйста, вот с этим блогом, который дружественный портал «Эха Москвы» отказался публиковать с обезоруживающей формулировкой: «Нам этот текст не подходит».

Ну нет и нет. Дело не в Доренко — это не более чем хороший повод для более серьезной повестки.

Я регулярно читаю произведения русскоязычной социальной/политической журналистики/публицистики — не на официозных сайтах, конечно, и (как правило) не в коммунально-кухонном фейсбуке, а на, предположительно, «качественных» ресурсах. И вот что я замечаю, причем все чаще и чаще: есть авторы, с которыми я то соглашаюсь, то спорю, но которых я ПОНИМАЮ. И есть авторы, многие из них мною уважаемые и даже любимые, которых я ПЕРЕСТАЛ ПОНИМАТЬ.

История с Доренко отсоединила первых от вторых с почти крымской наглядностью.

Сергей Доренко. Фото: РИА Новости

Поясню: Доренко для меня — пусть и не самый типичный, но абсолютно дистиллированный образчик продажного медиаспеца, цинично и с (невероятно обаятельной, как многим представляется) ухмылкой низводящего профессию журналиста до уровня первой древнейшей. И аргументы в его оправдание — «харизма», «страстность», «артистизм», «красивый тембр» (!) звучат для меня совершенно абсурдно и не по делу. Равно как и фразы типа «мы просто скорбим по коллеге». Ну кому коллега, а кому — не очень… Поверьте: я ни секунды не радовался смерти Доренко и сочувствую его родственникам; да и к чему мне глумиться над человеком, о котором я уже лет 10–12 (как вышел забытый роман «2008») не вспоминал? Но справлять траур по жовиальному мерзавцу и находить красивые эпитеты его медиамокрушничеству совсем не получается. Моральные устои бьют по тормозам.

II. А теперь подошли к интересному.

Как вдруг выяснилось, мой нечаянный водораздел им. Доренко проходит — почти без исключений!! — по ГЕОГРАФИЧЕСКОМУ принципу.

Деля коллег на тех, кто уехал из РФ, и тех, кто в ней остался. (Исключения среди тех, кто высказался: «свалившая» Карина Орлова и «зависнувший» Шендерович. Извините, кстати, что я называю имена — кто-то скажет, что это бестактно, а по-моему, это честно.) Снова поясню: очень часто я бываю категорически не согласен с Илларионовым и Пионтковским, Муждабаевым и Бабченко, Морозовым и Эйдманом, но мы с ними живем И МЫСЛИМ в одной системе координат. Назовем ее «традиционной европейской». Довольно четкой, ригорической, не «пост»- и не гибридной. Где, скажем, даже в принципе оккупация чужих территорий не может быть оправдана «настроением местного населения», а ложь, ангажированность и кровожадность журналиста списаны на его эксцентричность, эмоциональность и (это-то с какой стати??) талант. Какая из линий более адекватна? Ваша, «православная», добрая и задушевная, или наша, «протестантская», суровая и немилосердная? Понятия не имею. И навязывать решение никому не собираюсь. Оно не вкладывается в голову и не продается/покупается за деньги — оно вытекает из опыта. Я буду гнуть свою линию — для меня это органичнее. А вашу принять не могу, потому что чувствую в ней невозможную фальшь.

Мы разъехались. Растворяются в тумане Альбац, Быков и далее по алфавиту,

вплоть до некоего В. Якова (ответ Дмитрия Быкова читайте ниже. — Ред.).

И дело не в том, что у нас разные «хозяева», как обожают пищать в русском трольчатнике. У меня хозяев в помине нет; уверен, что у большинства из вас — тоже. Дело в установках. Для вас аморальны пляски на костях, а для меня — танцы с волками.

Отчего случился раскол — не столько даже политический, сколько этический? Вот самое простое и логичное объяснение: живя в тяжело больном обществе, сверху донизу пронизанном эпидемией безнадежности и лицемерия, трудно самому не подцепить вирус…

Даже очень умные и порядочные люди теряют иммунитет и непроизвольно, извините за обидное слово, мутируют. Когда ближайшие друзья с 50-летним стажем начинают уверять меня, что выборы в Украине — спектакль «made in the USA», отравление Скрипалей — провокация британских спецслужб, а Доренко можно слушать, я вижу в этом симптомы единой мрачной и запущенной болезни: люди просто не верят в то, что честные выборы возможны, силовики — не всесильны, а правда — есть.

Дорогие товарищи, друзья: не надо эндемический русский морок объявлять достоянием всей планеты!

Проблем хватает повсюду, но вам надо лечиться как никому. Хорошо бы всем миром, но можно и поодиночке.

Конечно, на это может прилететь зеркальный ответ: у нас-то все в порядке, а вот вы, незваные европейцы/американцы — переродились! И утратили исконные качества нашего славного народа (который сами же, скрепя сердце, именуете «быдлом») и творческой интеллигенции. Не думаю, что это так. Но если и «переродились», то в сторону нормы, а не наоборот: атмосфера, условия жизни и работы в коттедже гораздо правильнее и человечнее, чем в бараке. Вот Александр Невзоров недавно сказал мне, что не уезжает из России, поскольку считает себя исследователем всяческих ано(р)мальных явлений, а такого паноптикума, как на родине, нигде больше не сыскать… Прекрасно его понимаю, но на острове доктора Моро жить не хочу.

III. А теперь — последнее, что притащили наши сети. Улов внушает оптимизм. К вопросу о «серой массе» и медийной элите.

Получив отлуп от «Эха», я скинул текст про Доренко в свои полукоматозные твиттер и фейсбук. Был готов к общенародному остракизму — за мной и так радостная дивизия троллей ходит, а тут еще и оскорбление чувств… Какова же была моя нежданная радость, когда (я летел с венецианской Биеннале аж в Арктику и интернетом пару суток не пользовался) вместо ожидаемого злословия и глумления плебса я увидел под своими постами тысячи лайков и сотни комментариев со словами полной поддержки. Картинка, диаметрально противоположная коллежьему «плачу по баритону». Обычные люди, мои подписчики (35000 в ФБ, 147 000 в твиттере; и это я ещё Youtube не смотрел, где у моего ARU.TV под двести штук) обнаружили, в огромном большинстве своем, совершенно иные приоритеты моральной вертикали, нежели обладатели звонких журналистских фамилий.

И это уже третья история, которая, будем надеяться, развернется вовсю в обозримом будущем.

Я рад, что у меня есть аудитория, современная и качественная, и я ее люблю. А есть ли она у либерального фан-клуба Сергея Доренко?

Или уже неслышно слилась в ручеек читателей газеты «Завтра»? У меня стойкое ощущение, что российская пост-ельцинская публицистика совершенно прозевала не только новое поколение, но и новый тренд в мироощущении всей образованной и неотжившей части общества. Народ занялся самолечением. Стихийно. Компромисс выходит из моды; согласованных митингов будет все меньше и меньше; позиция «и нашим и вашим» будет считаться однозначно позорной; лидеров — что политических, что медийных — будут посылать все дальше и дальше. В моей системе координат это абсолютно правильно направленный вектор. Людей очень серьезно достали ваши соловьи. И Вавилон будет разрушен. Это начертано огненными буквами на сетчатом заборе в Екате.