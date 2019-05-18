На инаугурацию Зеленского

ОДА



Зеленский! Шут взошел на трон.

Пускай завидуют Макрон

И Меркель, громкий стон исторгнув:

Ты популярней, чем они!

Кто допустил бы в наши дни

Такой финал «Игры престолов»?

А как сейчас возбуждены

России льстивые сыны!

С какою злобой охрененской

Родной набор провластных шлюх

Пойдет тебя бесчестить вслух!

Но ты не слушай их, Зеленский.

Иные — это тип второй —

Начнут твердить, что ты герой,

В тебе конец, в тебе начало,

Ты новых сил публичный смотр…

(Когда на трон явился Петр,

Все то же в точности звучало.)

Ты рвался к славе, восхитив

Российский чахлый креатив,

И лести будет — хоть залейся:

Им даже кажется подчас,

Что так же выйдет и у нас…

Но ты не слушай их, Зеленский.

Не лучше крайний либерал:

Пусть он тебя не выбирал

И вообще стоял в сторонке —

Пойдут клеймить со всех сторон,

Хоть им вовек не ждать корон!

Им светят максимум коронки.

Ты не орел, не ястреб ты,

Кумир вчерашней школоты,

Твой избиратель детский, женский,

Твой пошлый юмор — низ спины,

Ты не годишься для войны…

Но ты не слушай их, Зеленский.

Давид при маленькой праще,

Ты нас не слушай вообще:

Всем украинцам и грузинам,

Всем братьям по былой стране

Пора понять (как вам и мне),

Что на России свет не клином.

Есть люди чище и родней.

Чем меньше циклишься на ней,

На нашем скучном базилевсе,

На вечно длящейся зиме,

Чем меньше нас в твоем уме,

Тем больше ты в уме, Зеленский!

Мы очернили старину.

Построй отдельную страну.

У нас при нынешнем режиме,

При нашей тусклой полосе

Скомпрометированы все.

Так тухло мы еще не жили.

Какой уж там СССР!

Спасти от церкви малый сквер,

И то, устроив хай вселенский, —

Вот наш сегодня потолок.

Какой тут к черту диалог! —

Не слушай и меня, Зеленский.

Конечно, это не навек.

Возникнет новый имярек,

Устроит вычитку и сверку —

И факты все наперечет

На обозренье извлечет,

И приведет свободу сверху.

Иль снизу, чем не шутит черт,

Она внезапно протечет

На трон московский президентский —

И братской полная любви…

Тогда не мсти и не язви,

Тогда послушай нас, Зеленский!

КОДА



Хотя сначала доживи.