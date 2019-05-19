Накат на финиш

Не верьте разговорам о том, что такой сборной России все равно, с кем играть в четвертьфинале. Не все равно — что предыдущие чемпионаты мира доказали в полной мере. Нет, конечно, если выпадут Финляндия, Канада или США, все равно кого-то из топ-сборных придется обыгрывать. Но можно и проиграть, причем запросто. А Германия, несмотря на неожиданно долгое лидерство, не перестает быть главным кандидатом на четвертое место в группе «А». И со всех точек зрения в качестве будущего соперника по первому кубковому раунду смотрится все-таки предпочтительнее прочих. То есть осечки в последних трех матчах группового этапа россиянам желательно было не допускать.

А сборной Латвии вообще отступать было некуда — швейцарцам и чехам как прямым конкурентам в борьбе за выход в кубковый раунд соседи уже проиграли, шанс был только в том, чтобы всего-то обыграть Россию, Швецию, ну и Норвегию до кучи. Главный тренер бордово-белых Боб Хартли так и рубанул: ничего, мол, не остается, кроме как побеждать в оставшихся встречах. Смеялись над этим многие, но не все.

Тренерский штаб сборной России если и смеялся, то исключительно над попыткой раздуть скандал из вечернего ужина игроков сборной в одном из популярных братиславских ресторанов. Вроде как российские звезды не только ели, но и пили. Пусть исключительно пиво, но, по авторитетному мнению одного замечательного местного издания, пили много. Правда, вовремя получившие жареную информацию репортеры не знают древнюю российскую спортивную присказку «пивка — для рывка», а со второй и третьей частями знакового слогана («водочки — для обводочки, зубровки — для игры на бровке») нынешнее поколение российских хоккеистов, в отличие от славного без кавычек советского, не очень знакомо. Как бы то ни было, скандал угас не начавшись, тем более что норвежцам после всего отгрузили десять сухих шайб. Значит, «для рывка» помогло.

…С Латвией шутки плохи. Как и с их болельщиками, которые любым дадут фору. У них меньшинства не бывает, даже если они в меньшинстве, как сейчас на «Словнафт Арене» и вокруг нее и было. Российской расслабленной массовке эту латвийскую песню заглушить не удавалось. Как и хоккеистам в первом периоде — соперник сражался с отвагой и отчаянием обреченных. Та часть зала, которая симпатизировала бордово-белым, просто взорвалась, когда Оскарс Цибульскис с передачи московского динамовца Микса Индрашиса реализовал большинство. Пусть слегка, но запахло жареным.

Одна деталь. Встречались две сборные наиболее полно, в районе десяти человек, укомплектованные игроками Континентальной хоккейной лиги. Причем у латвийцев таковых на одну боевую единицу больше, чем у россиян. То есть можно было болеть за симпатичную команду Боба Хартли, но только не в этом конкретном случае.

Секундная стрелка не успела сделать и пол-оборота в начале второго периода, как защитник Дмитрий Орлов сравнял счет. А когда за дело взялась связка двух Никит, Гусева и Кучерова, Гусеву при реализации большинства классно ассистировал Евгений Дадонов, чуть позже Кучерову — Артем Анисимов. Россия повела с преимуществом в две шайбы, болельщики в красном успокоились и снова развеселились, но ненадолго — номинальные хозяева и не думали сдаваться. Как и их болельщики.

В конце периода россиянам в течение 30 секунд пришлось даже обороняться в формате 3 на 5, и все могло снова измениться. Как ни предупреждали тренеры Никиту Задорова, что «здесь вам не тут» и правила ИИХФ гораздо жестче, чем в НХЛ, но защитник «Колорадо» все-таки схватил 2+10. А потом еще и другой Никита — Нестеров — удалился, так что повоевать пришлось. Но худо-бедно выстояли, а дальше нужно было включать режим, называемый «игра по счету». Во избежание неприятностей.

Сборная Латвии предоставила хорошую возможность потренировать этот вариант. Счет для нее остался проигрышным, но почетным. Латвия сделала все, что могла, и по окончании группового турнира покинет Братиславу с высоко поднятой головой. В отличие от словаков, которые вернутся в столицу на щите.

Пора было по пиву. Не хоккеистам, а болельщикам. К сожалению, из-за ветра и почти не прекращавшегося дождя было не разглядеть, что творится в городе и насколько он пропитан хоккеем на этот раз.

…Восемь лет назад он был еще как пропитан! В любой туристской точке глаз радовали статуи хоккеистов в натуральную величину — по числу команд-участниц. Каждая — в цветах той или иной сборной. Это только добавляло колорита и прямо-таки кричало о том, где находится в эти дни столица мирового хоккея. От желающих сфотографироваться на фоне звезд отбоя не было. Ну и погода, во всяком случае в основном, соответствовала.

Но главное — хозяева непонятно каким образом покусились на святое и отвоевали право у Международной федерации хоккея на свою интерпретацию символики ЧМ. После такой фокус, и то лишь частично, удался разве что белорусам. А в Братиславе-2011 был просто роскошный выбор сувениров на тему хоккея, гвоздем которого были шаржированные фигурки хоккеистов каждой из команд.

Нынче все прозаичнее и скучнее. Но что могу отметить как безусловный плюс — отсутствие отрыжки милитаризма в виде россиян в майках с надписями «Можем повторить», «На Берлин!» и прочими чудовищными патриотическими откровениями. Непреходящее чувство стыда за соотечественников вконец достало, и вот пришла же в голову организаторам счастливая мысль сдвинуть сроки проведения турнира на после 9 Мая.

Что касается итогового распределения мест в уже де-факто определившихся кубковых четверках, то придется ждать последнего тура и даже самых последних вторничных матчей. В Братиславе — встречи Швеции и России, в Кошице — Канады и США. Никто никого шапками закидывать не собирается.

Сборная России и раньше, собственно, не закидывала. Благодаря чему и подтверждала статус безусловного лидера. По крайней мере — пока подтверждала.