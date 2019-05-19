Где, кого, за что

Дело Захарченко

Гособвинение во время прений сторон в Пресненском суде Москвы попросило приговорить полковника Дмитрия Захарченко к 15,5 года колонии строгого режима по обвинению во взяточничестве, а также оштрафовать на полмиллиарда рублей. Кроме того, прокуратура требует лишить Захарченко наград, медалей и звания полковника.

Главу управления «Т» ГУЭБ МВД Дмитрия Захарченко арестовали в 2016 году по обвинению в получении двух крупных взяток. Во время обыска в квартире полковника и его родных обнаружили около 2 млн евро, 120 млн долларов и 374 млн рублей наличными. В декабре 2017 года суд конфисковал у Захарченко почти 9 млрд рублей.

Дело ученого Кудрявцева

75-летнего ученого ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева, которого обвиняют в госизмене, перевели из СИЗО «Лефортово» в гражданскую больницу в связи с решением ЕСПЧ. А также ему должны провести обследования на предмет заболеваний, препятствующих содержанию под стражей.

Ученый находится в СИЗО с июля прошлого года. По версии следствия, он передал Фон Кармановскому научному институту в Бельгии информацию, которую якобы можно было бы использовать при создании нового вооружения. Сам Кудрявцев обвинения отрицает и говорит, что в течение более 20 лет у него нет доступа к закрытым сведениям.

17 мая суд продлил Кудрявцеву арест еще на два месяца и вернул из больницы обратно в СИЗО.

Дело Гудкова-младшего

Суд в Коломне оштрафовал оппозиционного политика Дмитрия Гудкова на 15 тыс. рублей по статье о нарушении правил проведения митинга. В декабре прошлого года оппозиционера и его отца Геннадия Гудкова судили за организацию антимусорных протестов в Коломне. Тогда, чтобы поддержать Гудковых, к зданию суда пришло около сотни человек. Полиция сочла сбор людей у здания суда несанкционированным митингом. Это уже второй административный протокол по ст. 20.2 КоАП в отношении Гудкова за этот год. Третий протокол может грозить политику уголовным делом.

Дело Сергея Зверева

Тверской суд Москвы оштрафовал «суперзвезду» Сергея Зверева на 15 тыс. рублей за мартовский пикет на Красной площади против строительства завода по розливу питьевой воды на Байкале. Зверев признан виновным в нарушении порядка проведения публичного мероприятия (ч. 5 ст. 20.2 КоАП).

Как отметила юрист Екатерина Селезнева, представлявшая интересы Зверева в суде, одиночный пикет не требует согласования, а территория, прилегающая к резиденции президента, в данном случае четко не определена. Защита намерена обжаловать штраф.

Дело о пытках в Ярославле

Фрунзенский суд Ярославля приговорил бывших сотрудников ФСИН по Ярославской области Спартака Любовских и Александра Бурцева к 5 годам и 3 месяцам и к 5 годам и 6 месяцам в колонии строгого режима за избиение заключенного.

Как сообщила «Новой» адвокат «Общественного вердикта» Ирина Бирюкова, фсиновцев признали виновными по ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий) и ч. 3 ст. 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Суд также присудил потерпевшему, бывшему заключенному Виктору Харламову 1 млн рублей компенсации.

Дело «Зимней вишни»

В четверг Кемеровский суд начал рассматривать по существу первое из трех дел о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня». На скамье подсудимых семь человек: экс-гендиректор компании-собственника ТРЦ Юлия Богданова, технический директор ТРЦ Георгий Соболев, управляющая ТРЦ Надежда Судденок, охранник Сергей Антюшин, начальник пожарного караула Сергей Генин, руководитель компании, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ, Игорь Полозиненко и его заместитель Александр Никитин.

Их обвиняют в нарушении требований пожарной безопасности и халатности, приведшей к гибели людей. Из семерых четверо подсудимых — Никитин, Полозиненко, Генин и Антюшин — не признали вину. Судденок частично согласилась с обвинением. Всего фигурантами трех уголовных дел по делу о «Зимней вишне» проходят 15 человек.

Пожар в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей.

Вера Челищева, «Новая»

и «Медиазона»