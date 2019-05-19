Не то поведение

КАРТОЧКА ПРОЦЕССА Где: Московский районный суд г. Рязани

Кто: осужденный Дмитрий Павлюченков

Приговор: пп. «б», «ж», «з» (убийство) ч. 2 ст. 105; ч. 3 ст. 222 УК (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия) 11 лет строгого режима

Повод: ходатайство об условно-досрочном освобождении от лишения свободы

Решение: в УДО отказано

Московский районный суд Рязани отказал в условно-досрочном освобождении бывшему начальнику 4-го отделения Оперативно-поискового управления (ОПУ) ГУВД города Москвы Дмитрию Павлюченкову, осужденному к 11 годам колонии строгого режима за организацию убийства обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской.

Рассмотрение ходатайства Павлюченкова об УДО в рязанском суде с самого начала сопровождалось странностями. Еще в феврале 2019 года у сотрудников колонии и прокуратуры не было претензий к поведению Павлюченкова, и они выступали за его условно-досрочное освобождение, ссылаясь в том числе и на плохое состояние здоровья осужденного (тот основную часть времени провел в медсанчасти колонии). Но на суде 24 апреля выяснилось, что администрация ИК-3 за несколько недель до заседания оформила Павлюченкову взыскание за то, что он «был невежлив с сотрудниками администрации» и на его робе отсутствовала бирка с личной информацией. Как объясняли суду защитники, бирки никогда и не было — Павлюченков находится под программой защиты свидетелей (в частности, по делу об убийстве Пола Хлебникова). На том же заседании 24 апреля стало известно, что из личного дела осужденного, хранящегося в колонии, куда-то вдруг исчезли сведения о нахождении под госзащитой. Заседание перенесли на 8 мая, чтобы направить запрос в СК. Адвокаты заявили, что есть некие силы, которые не заинтересованы в выходе Павлюченкова на свободу. И хоть СК предоставил искомые документы к 8 мая, но судья Михаил Зайцев бывшего подполковника милиции все равно не отпустил — из-за того самого «нарушения режима содержания». На суде прокурор и представитель администрации Скопинской ИК-3 сообщили, что у осужденного «не выработалось устойчивое правопослушное поведение». Кроме того, Павлюченков «не принял исчерпывающих мер», чтобы возместить родственникам убитой журналистки причиненный вред. Дети Анны Политковской оставили вопрос с УДО на усмотрение суда.

Дмитрий Павлюченков останется в колонии еще на три года и три месяца. Защита, впрочем, планирует снова обжаловать решение суда.