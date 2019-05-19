Ваше место возле Захарченко!

Прошедшая неделя запомнилась еще и тем, что резко улучшилось имущественное положение лиц, содержащихся в СИЗО «Лефортово». В том смысле, что рекорд полицейского полковника Захарченко с его съемной квартирой, забитой девятью миллиардами рублей, перебил полковник ФСБ Черкалин с коллегами, которые смогли приютить на своей жилплощади сразу 12 миллиардов.

Мы решили составить рейтинг людей, находящихся под следствием, у которых были изъяты тонны наличности. Вот что получилось.

Глава Клинского района Московской области г-н Постригань, также задержанный на прошлой неделе, в этот список не попал сознательно: в сообщениях пресс-служб правоохранительных органов речь шла об арестованном имуществе, нас же интересовал хрустящий нал.

Как представляется, табличка может представлять интерес для Генеральной прокуратуры, чей руководитель из года в год сообщает, что самыми коррумпированными российскими гражданами являются учителя и врачи. Ну да — у первых есть съемные квартиры, заваленные коробками с просроченными конфетами, у вторых — стеллажи коньяка.