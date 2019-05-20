Погиб на перекрестке, о котором писал

Журналист газеты «Магнитогорский металл» Михаил Скуридин вел тематическую рубрику о проблемах дорожного регулирования. 31 марта на перекрестке улицы Ворошилова и Завенягина неизвестный мужчина, который был за рулем автомобиля «Киа Спортейдж», не уступил дорогу пешеходу.

Когда проходящий мимо журналист вмешался, водитель внедорожника вышел из автомобиля, ударил его по голове и скрылся. Скуридин потерял сознание, а когда очнулся, ничего не помнил. После госпитализации он почти два месяца провел в реанимации, а потом впал в кому.

По трагическому стечению обстоятельств, беда случилась на перекрестке, об опасности которого журналист не раз предупреждал ГИББД.

Расследованием инцидента занимается отдел полиции «Орджоникидзевский» Магнитогорска. У следствия имеются видеозаписи происшествия, известны марка и год выпуска автомобиля подозреваемого, на основании рассказов очевидцев составлен фоторобот, но расследование заглохло.

«Мне сказали, что разглядеть номера на видео не удалось. По камерам проследили дальнейшее передвижение этого человека: после инцидента он объехал квартал, остановился неподалеку и примерно полтора часа наблюдал за происходящим. Потом проехал по улице Карла Маркса до улицы Труда, с нее повернул на Ворошилова — а после его потеряли. В полиции мне сказали, что в городе примерно триста таких машин: если провести очную ставку с владельцами тех, кто живет или работает недалеко от места происшествия, очевидцы водителя опознают. Они все хотят помочь. Я даже предложила помощь волонтеров, но мне сказали — ничего не нужно, мы работаем», — рассказала «Новой» жена погибшего Наталья Скуридина.