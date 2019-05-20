«Коммерсант» остался без политики

Газету «Коммерсант» покинут сразу 13 журналистов — весь отдел политики издания. Специальный корреспондент газеты Иван Сафронов и корреспондент отдела политики Максим Иванов сообщили о своем увольнении в Facebook, оба отметили, что «уход оформлен по соглашению сторон». Они утверждают, что причиной увольнения стала публикация «Спикеров делать из этих людей», вышедшая 17 апреля: в ней прогнозировался уход Валентины Матвиенко с поста спикера Совета Федерации. «Я покидаю ИД вместе с Максимом Ивановым не по своей воле, а в соответствии с решением акционера», — пишет Сафронов. Вслед за этим заместитель главного редактора «Коммерсанта» Глеб Черкасов сообщил, что он и еще 10 сотрудников отдела политики покинут издание в знак солидарности с уволенными коллегами.

В интервью «Би-би-си» генеральный директор «Коммерсанта» Владимир Желонкин (по совместительству и главный редактор издания) подтвердил, что причина увольнения — статья о возможном уходе Матвиенко, которая «написана не по стандартам издательского дома». Пояснить, в чем заключаются эти стандарты, он отказался, как и ответить на вопрос о том, исходила ли претензия лично от акционера ИД «Коммерсантъ», предпринимателя Алишера Усманова.

Иван Сафронов (слева) и Максим Иванов. Фото: Коммерсантъ

— У меня нет никаких аргументов в пользу того, чтобы увольнять за эту статью, — говорит в разговоре с «Новой» Глеб Черкасов. — Я не считаю, что эта статья может быть поводом для увольнения. Не считаю, что кто-то был оклеветан или обижен. Это были некие предположения о кадровых переменах — такие статьи пишут довольно давно.

При этом Черкасов утверждает, что «у акционера есть право принимать кадровые решения, у сотрудников есть право с ними не соглашаться единственно возможным способом — сменой места работы».

На самом деле принимать решения о кадровых перестановках в редакции должен не акционер, а генеральный директор издания, говорит директор Центра защиты прав СМИ Галина Арапова. «Если это акционерное общество, то акционеры не принимают все решения об увольнении и приеме на работу, — объясняет юрист. — Они нанимают на работу генерального директора — наемного менеджера. Именно этот человек и обладает полномочиями по приему на работу и увольнению с нее».

Юридических оснований для увольнения за публикацию прогнозов кадровых перестановок, как утверждает Арапова, нет.

— Юридически это даже смешно обсуждать. Здесь нет повода не то что для увольнения журналиста, нет повода даже для опровержения. Просто есть неприкасаемые люди и неприкасаемые темы.

Помимо Сафронова и Иванова соавторами статьи числятся еще три журналиста — Наталья Корченкова, Анастасия Мануйлова и Олег Сапожков. «[Сафронов и Иванов] были основными авторами статьи, — говорит Черкасов. — Просто есть люди, которые помогали комментариями и статьями — их удалось исключить из этого процесса».

Бывший сотрудник газеты, пожелавший остаться анонимным, в интервью «Би-би-си» рассказал, что сначала после выхода статьи обсуждалось увольнение самого Желонкина, но главному редактору «удалось отбиться».

Вместе с Сафроновым, Ивановым и Черкасовым из газеты уйдет заведующая отделом Алла Барахова, ее зам Мария-Луиза Тирмастэ, корреспонденты Катерина Гробман, Всеволод Инютин, Наталья Корченкова, Елизавета Миллер, Александра Джорджевич, Софья Самохина, специальный корреспондент Анна Пушкарская и обозреватель Виктор Хамраев.

Фото: Екатерина Шлюшен / ТАСС

«Мы сразу собрались вместе и решили, что уйдем, — рассказывает «Новой» Катерина Гробман. — Наш акционер считает, что информация [о возможном уходе Матвиенко] была неправдой. Редакция шокирована — они остались без целого отдела политики. Сейчас думают, наверное, что им делать дальше».

— Журналистикой в России уже не первый год заниматься почти невозможно, — рассуждает в разговоре с «Новой» Наталия Ростова, медиаисследователь, автор проектов Gorbymedia.com и Yeltsinmedia.com.

— Некоторым немногочисленным коллегам это еще удавалось, а теперь и им тоже нельзя. Выражаю свое восхищение командным, профессиональным и человеческим поступком.

Ростова перечисляет аналогичные случаи проявления подобной корпоративной солидарности:

В 2001 году за уволенным с поста главного редактора еженедельного журнала «Итоги» Сергеем Пархоменко ушла вся редакция. Пархоменко был уволен из-за «сокращения штата», когда контроль над издательским домом «Семь дней» получил «Газпром-Медиа».

В 2011 году произошли первые серьезные увольнения в самом «Коммерсанте»: от своих должностных обязанностей были отстранены генеральный директор ЗАО «Коммерсантъ-Холдинг» Андрей Галиев и главный редактор журнала «Коммерсант-Власть» Максим Ковальский. Алишер Усманов тогда аргументировал увольнения «мелким хулиганством»: в тот момент в журнале «Власть» был опубликован снимок избирательного бюллетеня, в котором стоял голос за «Яблоко» и было написано ругательство в адрес действующего президента России.

В июле 2011 года в Санкт-Петербурге был изъят весь тираж еженедельника с портретом Валентины Матвиенко (которая на тот момент была губернатором города) и подписью «За сосули перед Отечеством».

12 марта 2014-го стало известно об увольнении с должности главного редактора «Ленты.ру» Галины Тимченко, после чего около 60 сотрудников издания приняли решение уйти по собственному желанию. Поводом для увольнения Тимченко послужила публикация интервью с одним из лидеров запрещенного в России «Правого сектора» Андреем Тарасенко (на момент выхода текста организация еще не была признана экстремистской — Верховный суд РФ вынес соответствующее решение только в ноябре 2014 года. — Ред.).

В марте этого года из петербургской редакции «Коммерсанта» была уволена журналистка Мария Карпенко (помимо основной работы, она вела Telegram-канал «Ротонда»). Карпенко связала свое увольнение с резкой критикой врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. По словам журналистки, Владимир Желонкин тогда назвал канал «активизмом, несовместимым с журналистским статусом».

Члены политкомитета «Яблока» Лев Шлосберг и Борис Вишневский выразили слова поддержки журналистам, их слова цитирует пресс-служба «Яблока»:

«Безусловно, Усманову «поручили» купить «Ъ» именно для того, чтобы в меру его специфических представлений о прессе «держать в узде» журналистов влиятельного издания. Выяснилось, что журналисты остаются журналистами. И когда они продолжали писать «под Усмановым», и когда сегодня они командой подали заявления об увольнении, после того, как по указанию хана работы лишили их коллег», — заявил Лев Шлосберг.

«Коллеги из «Коммерсанта», восхищен вашим гражданским, человеческим и профессиональным поступком.Уверен, что вы будете востребованы в профессии. В отличие от тех, кто вас предал», — написал Борис Вишневский.

Лидер «Партии перемен» Дмитрий Гудков написал у себя в Telegram-канале, что произошедшее — не частное дело одной редакции, а прямое нарушение Конституции: «Пространство свободы для его сотрудников [Коммерсанта] сужалось быстрее шагреневой кожи, но все же оставалось. Но сейчас — новое звено гребаной цепи. Думаю, что последнее. Надеюсь, что Матвиенко и Усманову приятно чувствовать себя людьми, уничтожившими легендарное издание».

Пресс-секретарь Валентины Матвиенко Владислав Пономаренко заявил, что «эта ситуация не может быть поводом для комментариев со стороны Валентины Матвиенко или аппарата СФ».

«Акционер не вмешивается в редакционную политику и тем более не принимает решений по увольнению или приему на работу журналистов. Алишер Бурханович узнал об увольнении сотрудников «Коммерсанта» из сообщений прессы», — комментирует представитель Алишера Усманова ситуацию «Новой».