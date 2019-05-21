Генетика — служанка олигархизма?
На правительственном юридическом вип-форуме еще раз обсудили особый путь России
Академия наук. Фото: РИА Новости
Леонид Никитинскийобозреватель, член СПЧ
В рамках Санкт-Петербургского международного юридического форума в Конституционном суде 14 мая выступила академик (вице-президент РАН), директор Института законодательства и сравнительного правоведения Талия Хабриева. Она предложила начать дискуссию и
выработать «единую идеологию», основанную на «генетически присущих российскому народу ценностях» (цитируется по сообщению РИА «Новости», полной стенограммы на сайте форума нет).
Понятно, что профессор выражалась художественно, но в дискуссиях о праве метафоры могут быть коварны. Российское государство многонационально. И блестящая биография Хабриевой, начинавшей свой путь в Казани, лучший тому пример. Но если речь о генетике, то у «российского народа» она в этом смысле разная. А право, начиная с института римского гражданства, имеет целью нивелировать эту разность путем предоставления каждому равных прав независимо от национальности по рождению, а также от вероисповедания (то есть «идеологии»).
Право с генетикой вообще сложно совместимо. С ней легко совмещается законодательство, а что из этого может получиться, хорошо известно по законам Германии 30-х годов прошлого века. И «единая идеология» тут тоже оказывается кстати. Простите, что приходится напоминать, но про «генетику» не мы же первые начали.
А «право» в том смысле, в котором это слово сегодня употребляется в общепринятом Rule of Law (что не вполне точно переводится у нас как «правовое государство») — это всегда понятие из европейской парадигмы, сформировавшейся в Эпоху Просвещения. Ее краеугольный камень — это ограничение произвола государства в пользу естественных (и потому признаваемых от рождения за каждым) прав гражданина. В тех государствах, правительства которых в силу традиций или (и) политической конъюнктуры придерживаются иных воззрений, есть, конечно, законы, есть и суд, но права в этом международном на сегодняшний день смысле там нет.
Эти нюансы директору Института законодательства и сравнительного правоведения известны. В теоретическом плане академика Хабриеву давно опередил профессор Зорькин. В практическом плане она тоже не сказала ровно ничего, осторожно предложив закрепить «единую идеологию» в Конституции, но не завтра, а «когда будут расставлены ценностные маркеры».
Но есть тут загвоздка, которую даже законодательно (не говоря уж о праве) сложно обойти. Статья 13 Конституции РФ утверждает в ней «идеологическое многообразие» и налагает запрет на установление любой идеологии «в качестве государственной или обязательной». Это статья из главы 1 Конституции, и она не может быть изменена иначе как через принятие новой Конституции через созыв Конституционного собрания с последующим вынесением на референдум.
Конечно, и такое возможно, но едва ли завтра, — тут академик Хабриева права. А пока она только «расставляет маркеры», и они имеют отчетливо антиевропейский характер.
Входной билет на Санкт-Петербургский международный юридический форум стоил желающим (согласно объявлению на его сайте) 170 тысяч рублей — это «пакет», дававший право участвовать в мероприятиях деловой и «официальной культурной» программы форума. Цены на гостиницы, билеты и услуги при проведении таких мероприятий тоже не остаются на стандартном уровне. Впрочем, для тщательно отобранных выступавших лиц расходы так или иначе оплатят налогоплательщики. Сам принцип формирования состава «форума» (а в этом мае на него съехалось 5 тысяч юристов) — правительственно-олигархический. Отличная компания, чтобы обсуждать будущее России в русле антиевропейской «единой идеологии». Но все же это даже не Конституционное собрание.
Друзья!
«Новая газета» — одно из немногих СМИ России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Четыре журналиста «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
Мы хотим, чтобы нашу судьбу решали только вы, читатели «Новой газеты». Мы хотим работать только на вас и зависеть только от вас.