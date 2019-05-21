Генетика — служанка олигархизма?

В рамках Санкт-Петербургского международного юридического форума в Конституционном суде 14 мая выступила академик (вице-президент РАН), директор Института законодательства и сравнительного правоведения Талия Хабриева. Она предложила начать дискуссию и

выработать «единую идеологию», основанную на «генетически присущих российскому народу ценностях» (цитируется по сообщению РИА «Новости», полной стенограммы на сайте форума нет).

Понятно, что профессор выражалась художественно, но в дискуссиях о праве метафоры могут быть коварны. Российское государство многонационально. И блестящая биография Хабриевой, начинавшей свой путь в Казани, лучший тому пример. Но если речь о генетике, то у «российского народа» она в этом смысле разная. А право, начиная с института римского гражданства, имеет целью нивелировать эту разность путем предоставления каждому равных прав независимо от национальности по рождению, а также от вероисповедания (то есть «идеологии»).

Талия Хабриева. Фото: Юридический университет им. Кутафина

Право с генетикой вообще сложно совместимо. С ней легко совмещается законодательство, а что из этого может получиться, хорошо известно по законам Германии 30-х годов прошлого века. И «единая идеология» тут тоже оказывается кстати. Простите, что приходится напоминать, но про «генетику» не мы же первые начали.

А «право» в том смысле, в котором это слово сегодня употребляется в общепринятом Rule of Law (что не вполне точно переводится у нас как «правовое государство») — это всегда понятие из европейской парадигмы, сформировавшейся в Эпоху Просвещения. Ее краеугольный камень — это ограничение произвола государства в пользу естественных (и потому признаваемых от рождения за каждым) прав гражданина. В тех государствах, правительства которых в силу традиций или (и) политической конъюнктуры придерживаются иных воззрений, есть, конечно, законы, есть и суд, но права в этом международном на сегодняшний день смысле там нет.

Эти нюансы директору Института законодательства и сравнительного правоведения известны. В теоретическом плане академика Хабриеву давно опередил профессор Зорькин. В практическом плане она тоже не сказала ровно ничего, осторожно предложив закрепить «единую идеологию» в Конституции, но не завтра, а «когда будут расставлены ценностные маркеры».

Но есть тут загвоздка, которую даже законодательно (не говоря уж о праве) сложно обойти. Статья 13 Конституции РФ утверждает в ней «идеологическое многообразие» и налагает запрет на установление любой идеологии «в качестве государственной или обязательной». Это статья из главы 1 Конституции, и она не может быть изменена иначе как через принятие новой Конституции через созыв Конституционного собрания с последующим вынесением на референдум.

Конечно, и такое возможно, но едва ли завтра, — тут академик Хабриева права. А пока она только «расставляет маркеры», и они имеют отчетливо антиевропейский характер.

Входной билет на Санкт-Петербургский международный юридический форум стоил желающим (согласно объявлению на его сайте) 170 тысяч рублей — это «пакет», дававший право участвовать в мероприятиях деловой и «официальной культурной» программы форума. Цены на гостиницы, билеты и услуги при проведении таких мероприятий тоже не остаются на стандартном уровне. Впрочем, для тщательно отобранных выступавших лиц расходы так или иначе оплатят налогоплательщики. Сам принцип формирования состава «форума» (а в этом мае на него съехалось 5 тысяч юристов) — правительственно-олигархический. Отличная компания, чтобы обсуждать будущее России в русле антиевропейской «единой идеологии». Но все же это даже не Конституционное собрание.