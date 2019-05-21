«Племянница российского олигарха» в роли политического киллера
Накануне выборов в Европарламент вице-канцлер Австрии ушел в отставку из-за видео, снятого скрытой камерой
Хайнц-Кристиана Штрахе. Фото: EPA
Мария Епифанова«Новая газета»
В Австрии вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе ушел в отставку из-за публикации видео, где он встречается с якобы «племянницей российского олигарха» в июле 2017 года. На видео, снятом скрытой камерой и опубликованном 17 мая двумя влиятельными немецкими изданиями — газетой Suddeutsche Zeitung и журналом der Spiegel, — Штрахе обсуждает с ней возможность приобретения ею крупной австрийской газеты Kroner Zeitung и строительные госконтракты в обмен на помощь партии Штрахе на выборах.
Вопросов много. Во-первых, Suddeutsche Zeitung и Spiegel опубликовали лишь небольшой фрагмент записи встречи, которая, по словам Штрахе, длилась около семи часов. Во-вторых, опять же по словам бывшего вице-канцлера, «племянница российского олигарха» — на самом деле гражданка Латвии. В-третьих, все это происходит за неделю до выборов в Европарламент и может существенно повлиять на их результат.
Из неонацистов в вице-канцлеры
Для 49-летнего Хайнца-Кристиана Штрахе — до этих выходных лидера Австрийской партии свободы и вице-канцлера страны — эта история, скорее всего, станет финалом политической карьеры. Иных последствий пока не предвидится: прокуратура Австрии уже заявила, что в опубликованном фрагменте нет состава преступления, а полным видео оба опубликовавших его издания отказываются делиться, ссылаясь на защиту источника информации.
Биография Штрахе представляла интерес и до истории с «племянницей олигарха». Еще в 15 лет он вступил в студенческую ультраправую организацию Vandalia, где позже познакомился со своим будущим помощником и теперь уже бывшим главой парламентской фракции Австрийской партии свободы Йоханном Гуденусом, который также фигурирует в скандальном видео. Отец Гуденуса, кстати, был осужден в 2006 году за отрицание преступлений Холокоста.
Сам 42-летний Гуденус известен инициативой о налоге на презервативы, чтобы стимулировать рождаемость в Австрии, и многочисленными антииммиграционными речами.
В Австрийской партии свободы до своего назначения в парламенте занимался в основном молодежной политикой, а также был вице-мэром Вены.
Штрахе не меньше своего помощника фигурировал в скандалах с очевидной неонацистской подоплекой. Так, еще в 1989 году участвовал во встрече неонацистской группировки из Германии Wiking-Jugend, в 1990-м — в мероприятии ультраправого Немецкого народного союза, во время которого полиция изъяла у него газовый пистолет (позже Штрахе объяснил, что носил его для самообороны).
Вступив в ультраправую Австрийскую партию свободы, Штрахе дистанцировался от более маргинальных неонацистских группировок, но сохранил свои взгляды. Так, во время выборов в городской совет Вены в 2005 году, когда сам Штрахе возглавлял список, лозунгами партии были: «Вена не должна стать Стамбулом» (в австрийской столице проживает довольно многочисленная турецкая община), «Родина в сердце», «Рабочие места вместо иммиграции». Во время следующих выборов, через пять лет, звучали такие лозунги:
«Слишком много иностранцев не доведут до добра», «Мы верим в молодежь. Социал-демократы верят в иммиграцию».
В ходе той предвыборной кампании Штрахе был обвинен в ксенофобии. В 2012 году Штрахе был обвинен в антисемитизме после того, как опубликовал на своей странице в Facebook карикатуру на банкира, банкир был изображен с шестиконечной звездой Давида. Кроме того, Штрахе публично заявлял, что «семья существует только тогда, когда ребенка рожают мужчина и женщина», и он выступает против любых иных «сексуальных партнерств».
На посту председателя Австрийской партии свободы Штрахе провел четырнадцать лет. В ходе парламентских выборов 2017 года партия заняла третье место, получив 51 мандат. Председатель тоже правой, но более умеренной Австрийской народной партии Себастьян Курц пригласил Штрахе сформировать правящую коалицию. Так Хайнц-Кристиан Штрахе стал вице-канцлером.
Много алкоголя и «политическое убийство»
Выборы в парламент Австрии прошли в декабре 2017 года. Видео, опубликованное немецкими изданиями, датируется июлем того же года. В кадре — двое мужчин, в одном легко угадывается Хайнц-Кристиан Штрахе, в другом — его помощник Йоханн Гуденус, между ними сидит молодая девушка. На столе несколько бокалов и стаканов, бутылки с минеральной водой и алкоголем. Потом собеседники перемещаются в другую комнату, затем на веранду — по словам Штрахе, встреча продолжалась около семи часов. Видео было снято на Ибице, говорят журналисты немецких СМИ, и Штрахе это подтверждает.
«Если она получит контроль над газетой за две-три недели до выборов и сможет раскручивать нас, то мы получим тот эффект, которого нет у других, — говорит Штрахе. — Мы получим не 27, а 34 процента».
По данным Suddeutsche Zeitung, собеседница Штрахе была представлена политикам как Алена Макарова, племянница российского олигарха, заинтересованная в инвестициях в Австрию, — и очевидно, что это была «подсадная утка», пишет газета. Штрахе и девушка долго обсуждают медийный рынок: «племянница» хочет приобрести крупнейшую австрийскую газету Kroner Zeitung и обещает поддержку Австрийской партии свободы на грядущих выборах. Обсуждаются и другие предложения: так, Штрахе обещает ей государственные строительные контракты, если его партия пройдет в правительство. Никаких конкретных договоренностей, впрочем, на видео нет, пишет Suddeutsche Zeitung. Договариваются лишь поддерживать связь — однако Штрахе уверяет, что больше не видел эту девушку и никак не вступал с ней в контакт.
Некоторые уже написали, что это видео для противников Штрахе «слишком хорошее, чтобы быть правдой». Однако политик признал — такая встреча действительно была.
Свое поведение на записи Штрахе назвал «мачистской выходкой» в попытках произвести впечатление на девушку, а саму публикацию — «политическим убийством». «Единственное преступление, которое тут есть, — это скрытая запись», — заявил он в ходе пресс-конференции. Он рассказал, что его собеседницей была гражданка Латвии — по крайней мере, так она ему сказала — и вышла на него через помощника, Йоханна Гуденуса, заинтересовавшись охотничьим поместьем последнего.
Именно продажа поместья должна была стать темой встречи, но это был отпуск, было выпито много алкоголя — и встреча затянулась, было сказано много лишнего, но никаких противозаконных действий вице-канцлер не совершал и ничего незаконного не обещал. Так это объясняет сам Штрахе и резюмирует: «Я был глуп, безответственен, и это была ошибка».
Накануне выборов
Теперь уже бывший вице-канцлер уверен: встреча, записанная скрытой камерой, — часть спланированной кампании, призванной его дискредитировать. Свою речь на пресс-конференции он начал не с извинений, а с обвинений. «В последние три года я был вынужден пережить много клеветы, дискредитации и злобы», — заявил он, отметив, что «слух о грязной кампании», готовящейся против него, «давно витал в воздухе».
Журналисты Suddeutsche Zeitung и der Spiegel, конечно, не расскажут, откуда именно у них видео — но, по заявлению обеих редакций, оно попало к ним буквально за несколько дней до публикации. Многие задаются вопросом: если запись, явно дискредитирующая лидера Австрийской партии свободы, была сделана за полгода до выборов, то почему она была опубликована не тогда, а сейчас, когда Штрахе почти два года просидел в кресле вице-канцлера?
Как бы то ни было, это видео — подарок политическим оппонентам Штрахе на грядущих выборах в Европарламент, которые состоятся уже в эти выходные. Согласно прогнозам, фракция европейских консерваторов и реформистов в Европарламенте, которая объединяет националистов и евроскептиков, и так должна сократиться по сравнению с нынешним созывом. Однако Австрийской партии свободы прочат 5 из 18 кресел, причитающихся Австрии. Теперь, вероятно, этот прогноз можно считать завышенным.
Скандал с видео — удар по репутации не только Штрахе лично и его партии, но и вообще ультраправых и евроскептиков в Европе. Именно их регулярно обвиняют в дружбе с Кремлем: так, Марин Ле Пен, лидер французского «Национального фронта», поддерживает присоединение Крыма к России, а вице-премьер Италии Маттео Сальвини однажды приходил на заседание Европарламента в футболке с фотографией Путина. Именно отношение к России является главным конфликтом между националистами из Австрии, Франции или Италии и националистами из Польши и балтийских стран: последние всегда выступают с критикой в адрес России. Видео со Штрахе, опубликованное за неделю до выборов, очевидно, может усилить этот раскол.
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