Мягкие стихи

«Для тех, кто до сравнений лаком»*,

Рискуем в нерв попасть:

Всегда боролась с твердым знаком

Твердеющая власть.

Власть понимает дело тоньше,

Она в своих правах:

Ее смущает твердый кончик —

И в людях, и в словах.

В конце семнадцатого года

Российскую печать

Постигла пагубная мода:

Что сложно — упрощать.

Петр Саруханов / «Новая газета»

Простились с ижицей и ятем,

И с древнею фитой,

А твердый знак в связи с изЪятьем

Сменили запятой.

Так заменил его апостроф —

Банальный компромисс:

Как полусон, как полуостров…

Терпи и не стремись.

Не просто жить без твердых знаков,

Тот опыт нам знаком:

Как с Богом борется Иаков,

Так с азбукой нарком.

Но власть рабов была упорной

И злилась все лютей,

Орфографической реформой

Обрадовав детей.

…О, как мы верили прогрессу

И ликовали как,

Когда в разЪевшуюся прессу

Вернулся твердый знак!

Сопротивленье отвердело,

Исчез СССР,

Все, кто умеет делать дело,

Выписывали «ер».

Но время шло, воздвиглась стенка,

Окрепла кабала —

И Валентина Матвиенко

Им спуску не дала.

Сегодня нужен мягкий кончик.

Тому, чей кончик вял,

Сегодня светит вкусный пончик,

А в будущем провал.

Желая всех поставить в позу —

И женщин, и мужчин, —

Опять бороться с твердым знаком

Намерен высший чин.

Сплошная нежить, немочь, нехоть,

Поруганная честь:

Отныне не сЪязвить, не сЪехать,

А скоро и не сЪесть.

О, чувство сладкое: мы дома!

Как это вы-нес-ти?

Нет ни подЪема, ни обЪема,

Ни обЪективности.

Опять на много поколений

Разлился русский сплин:

Не будет волеизЪявлений

И обЪявлений, блин.

В плену врожденного дефекта

Огромная страна

Сопит в обЪятиях субЪекта,

Смиренна и смирна,

Послушна Первому каналу,

Зато чужда уму,

И даже сЪездить по хлебалу

Не может никому.

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* Борис Слуцкий