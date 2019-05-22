Политическая мерзлота

Петр Саруханов / «Новая»

Шире полярный круг! Оленеводы и рыбаки Ямальского района Ямало-Ненецкого автономного округа собрались на свежем воздухе, чтобы поговорить. Правда, было их всего-то человек 30, что для просторов тундры маловато.

Мероприятие, которое позже в полицейском протоколе назвали массовым и несанкционированным, прошло без происшествий. Немногословные люди с обветренными лицами обсудили местные проблемы, касающиеся трудоустройства и экологии, и разошлись. Сами. Никто их не разогнал, хотя какая была бы картинка для интернета — разгон митинга в тундре!

Полиция узнала о мероприятии с опозданием, но административное дело возбудила без промедления. Крайним на этот раз оказался не Север, а известный в здешних местах общественник и блогер Ейко Сэротэтто, пригласивший оленеводов и рыбаков на встречу. Дело передали в суд, и по Федеральному закону «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании» ему грозил штраф. Ейко не уведомил местные органы власти о времени и месте собрания, что само по себе — нарушение. Время хотя бы мог назвать. Ну и место в тундре как-то можно обозначить: столько-то градусов северной широты и столько-то — восточной долготы. Чуть правее кочки, заросшей мхом.

Понятно, законность должна торжествовать везде — даже на базе вечной мерзлоты. Другое дело, с каким рвением закон применяется. В частности, закон о митингах. С этим на Ямале — никаких колебаний. Информационное агентство «ЯмалPRO» сообщило, как на разрешенном мероприятии по случаю дня рождения Ленина в Салехарде безобидные лозунги вызвали недовольство у чиновников и полиции. Собравшимся у памятника вождю пикетчикам велели свернуть растяжки с надписями: «Ленин! Партия! Комсомол!» и «Будущее страны — социализм!» — и пригрозили административным наказанием. Представляете, что было бы, если бы здешние коммунисты совсем распустились, стали в круг и спели «Как на Ленина день рожденья испекли мы каравай…»? Надо полагать, бунтовщиков сослали бы на Юг.

Хорошо бы часть рвения и энтузиазма, которые у нас тратятся на обеспечение политической тишины, иногда тратили бы на исполнение других законов, несомненно, полезных. То же агентство «ЯмалPRO» рассказывает, как в Тазовском районе ЯНАО дочернее предприятие НОВАТЭКа «тяжелой техникой уродует тундру». На большой территории обдирается ягель — корм для оленей, по огромным площадям разлетается песок из карьеров, по тундре проходят нигде не обозначенные дороги для грузовиков, что является препятствием для перегона оленьих стад (уже был случай, когда грузовик въехал в стадо). Природоохранные законы нарушаются сплошь и рядом, но никакие проверяющие сюда не приезжают. Ни на грузовиках, ни на оленях.

Теперь пара слов об оттепели. Наша газета на днях уже сообщила, что суд Ямальского района не нашел в действиях блогера Ейко Сэротэтто состава правонарушения и не стал его штрафовать. Полиция временно отступила, но не расслабляется. Ведь от Ейко можно ждать новых акций. Недавно он уже опубликовал в Сети издевательское «уведомление» о новом митинге «в 10–15 километрах от поселка Панаевск». Цель публичного мероприятия обозначил как «отделение оленей и ездовых быков». А предполагаемое количество участников привел точно: 15 человек, 800 голов оленей и 8 собак.

Если полиция примет это всерьез и прибудет с собаками, то их целесообразно задействовать хотя бы 9.