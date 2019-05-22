За Дениса болеет страна

Жизнь измеряется секундами и сантиметрами. Денис Шумаков, лежавший несколько лет назад без движения, идет 7 минут, не прерываясь, по тренажерной ленте, ставя ноги на всю ступню — не очень ровно пока, но идет. И стоит! Пусть несколько секунд — без всякой страховки, не держась: это уже победа, это — новое состояние.

Денис Шумаков

Сейчас, говорят медики, самое главное, чтобы он «почувствовал все мышцы стопы» — почувствовал точку опоры. Эта точка — в основном читатели «Новой». Совсем небогатые люди: они шлют на благотворительный счет сколько могут: кто 300 рублей, кто 500, кто тысячу, кто полторы, кто три… Они пишут: «Силы духа тебе, Денис!», «Дорогой Денис! Терпения, упорства, и все получится!», «Бог в помощь, Денис!»…

Как писали мы не раз, областная власть, а следом и федеральная поставили Денису «диагноз», который в истории его болезни не значится, — «наследственное, дегенеративное, прогрессирующее, мозжечковое заболевание». Неизлечимое: «лишь бы хуже не стало» — сказали дедушке Дениса Петру Шумакову в облминздраве. Этот диагноз опровергло обследование в университетской клинике Фрайбурга (Германия), установившее, что никакой наследственности в его болезни нет: ее причина — «токсико-метаболическое поражение центральной нервной системы», то есть отравление. Опроверг его и сам Денис, поступив на бюджетное место самого престижного факультета Омского гостехуниверситета — «информационных технологий и компьютерных систем», где три семестра отучился на 4 и 5, получая за это государственную стипендию — 3 тыс. рублей (на аренду квартиры в городе их не хватает, но на то, чтоб возить его на занятия и обратно на такси, — в самый раз).

Нет сомнений, что к окончанию университета, а быть может, и намного раньше (с учетом динамики реабилитации, которую врачи называют «потрясающей» — главное, чтобы она не прерывалась), от болезни его не останется и следа: жизнь у Дениса только начинается, и ходить он будет по ней твердым шагом. На власть в нашей стране надежды нет, но когда в ней есть граждане — такие как наши читатели, обойтись можно и без нее. Петр Федорович и вся семья Шумаковых просят передать им низкий поклон.