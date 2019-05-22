Бунт обреченных

Пели и праздновали они круче, чем играли. Это было невероятно смешно, трогательно и абсолютно нереально. Слова моменту соответствовали не очень, но зато самоиронии хватало с избытком — «мы дерьмо, и знаем это». Утром слоган из известной песни был уже на футболках, и можно не сомневаться, что товар разойдется быстро. В общем, сборная Великобритании, команда больших неумех с большим сердцем, сенсационно осталась в элите — это стоит того, чтобы рассказать, как все было. Мало этого — осталась и Италия, которая первую свою шайбу на чемпионате забросила только в шестой (!) встрече и над которой издевались все кому не лень.

На протяжении всех этих дней не я один задавал себе вопрос, что делают на чемпионате мира никому не нужные сборные, состоящие в основном из тихоходных ветеранов? Британцев даже сборная Дании обыграла с неприличным счетом, итальянцы выглядели безнадежно с самого начала. Попадание первых в элиту спустя четверть века отдавало экзотикой. А о том, что сборная Великобритании побеждала на Олимпийских играх 1936 года, помнили разве что статистики.

Правда, я одним глазом все же следил, как себя в Кошице чувствуют британцы. И журналисты вокруг прикольной сборной вертелись — ребята нет-нет, да что-нибудь выдавали, голову пеплом даже после девяти пропущенных от датчан шайб не посыпали, им нравилось уже то, что они прорвались на пир, где их не особенно и ждали. Сенсацией было уже то, что год назад в решающем матче со сборной Венгрии, уступая две шайбы, они выцарапали победу по буллитам и вошли в элиту. На год, не больше, как все и думали.

И вот команда самого улыбчивого главного тренера Пита Расселла в своем последнем матче на чемпионате мира горит своим прямым конкурентам французам со счетом 0:3, остается только дотерпеть до финальной сирены, но тут и начинается самое интересное. Каюсь — момент, когда в Кошице начало происходить необъяснимое, я пропустил, потому что непосредственно на главной арене чемпионата в Братиславе не отпускал триллер Швеция–Латвия.

А в Кошице британцы сказали друг другу: «Мы сможем!», и куда более опытные французы (они и россиян в десятые обыгрывали, и в плей-офф выходили, и чемпионат мира принимали) неожиданно обнаружили, что соперник и не собирается сдаваться. Больше того — он собирается побеждать. И все у британцев стало получаться — прямо как в сказке. Сборная Франции очнулась лишь в овертайме, но в воротах продолжал творить чудеса Бен Боунс, а Джонатан Филлипс с Беном Дэвисом организовали гол, оставивший в элите тех, кто не должен был сохранить свое место ни при каких обстоятельствах. По пресс-центру на «Словнафт Арене» словно искра пробежала, и крик раздался такой, словно он увидел окончание битвы за золото. А на «Стил Арене» полтысячи британских болельщиков просто обезумели.

Ждать, что еще и Италия сотворит сенсацию, не приходилось. Предполагать, что вслед за Францией вылетит и Австрия, тоже уже старожил элитного дивизиона, да еще играющая практически дома (от Братиславы до Вены всего-то 60 километров, это две самые близкие столицы), могли разве что дилетанты. Но иногда и дилетанты оказываются правы — безнадежные итальянцы втянули австрийцев в отчаянную перестрелку, которая и овертаймом не закончилась. Австрийцы, в составе которых был даже игрок НХЛ, перебросали соперника почти в два раза, но все равно проиграли. Победный буллит итальянцев австрийская часть зала встретила гробовым молчанием.

Два сумасшедших матча за право остаться в элите если не оправдали действующую формулу проведения турнира, то, по крайней мере, и отсрочили разговоры о сокращении числа участников. Думаю, что на будущий год и Великобритания, и Италия вылетят из элитного дивизиона с треском — команды откровенно староваты. Но право насладиться мигом победы они заслужили сполна. Нет, не дерьмо. Мужики. Настоящие мужики.

А в сборной Латвии и мужики, и мастера, чуть не укатавшие всех из себя звездных шведов. Да, был денек, всем дням день. Микроскопический шанс зацепиться за плей-офф у сборной Боба Хартли еще оставался, и по ходу еще одной фантастической встречи предпоследнего тура он самым удивительным образом начал превращаться в реальный. Расклад получался такой — если Латвия побеждает шведов в основное время, а на следующий день сборная России обыгрывает «Тре Крунур», то действующие чемпионы мира могут паковать чемоданы.

Похоже, шведы начали осознавать происходящее ближе к середине встречи. И не они определяли ее накал, а соперник, который находил в себе силы не только отыгрываться, но и выходить вперед. Боже мой, что творилось на трибунах, когда Роберт Букарс сделал хет-трик и снова уравнял шансы. Оставалось всего ничего до овертайма, сборная Швеции в этом случае теряла минимум одно очко, что заранее делало россиян досрочным победителем группы «В». Но Латвии нужна была победа здесь и сейчас. И они сняли вратаря и пропустили в пустые ворота.

Ну что тут скажешь… Безумство храбрых, чего трудно ожидать от упакованных и отчасти самодовольных. Тем же словакам и латвийцам не хватило ресурса и везения, чтобы попасть в кубковый раунд, но почти все их матчи с фаворитами стали украшением турнира. Да, жесткой интриги чемпионату не хватило. Но теперь, уже в скоротечном плей-офф, дело за ней не заржавеет.

Сборная России по ходу турнира обнаружила две особенности, обычно для нее не характерные, даже в чемпионские годы. Первая — это предельно строгая игра в обороне, позволившая пропустить к заключительному туру всего три шайбы, а четыре матча вовсе сыграть на ноль (голкиперы Андрей Василевский и Александр Георгиев оформили по два «сухаря», причем Георгиев две встречи и провел). Вторая особенность — это случившееся не от хорошей жизни перераспределение ролей, в результате чего два звездных звена превратились если не в сдерживающие, но в забивающие только по большим праздникам. Ставка на громкие имена пока себя не оправдала, и если бы не суперсвязка Никита Гусев–Никита Кучеров, которая феерит в каждом матче и дает результат, трудно было бы представить сборную России в роли лидера.

Главный тренер сборной Илья Воробьев на трудные вопросы ответы дает односложные, по персоналиям игру не разбирает, каждый раз подчеркивая, что успех обеспечивает команда, а в победу вносит свой вклад каждая боевая единица. После того как в предпоследнем туре россияне не оставили шансов действующим вице-чемпионам швейцарцам, спорить с Воробьевым было трудно. Снова забивало исключительно звено Гусев–Анисимов–Кучеров, остальные исправно «таскали рояль». Когда этого окажется мало, разговор, безусловно, пойдет живее.