«Вашингтонский обком». Признаюсь, мне нравится это определение — своим неподдельным фрейдистским подтекстом. Его авторы невольно выдают свои комплексы. Тоску по обкомам. И вашингтонские грезы… Довольно дикое сочетание, но у нас оно в ходу. К чему это я? А вот к чему. В российско-американском дискурсе — конкурсе, как похлеще окрестить расследование Мюллера, я готов продать одну неслабую идейку: Вашингтонский ситком. Situation comedy. Комедия положений. А что!

Утка, она же мышь

В недавнем сенсационном разговоре Трампа с Путиным, как признался Трамп в своем твите, они коснулись этой темы. И один привычно обозвал его «русской уткой» (Russian hoax), а второй высказался про «гору, которая родила мышь». «Типа, с улыбкой», — рассказал позже Трамп. Докучливая пресса тут же пристала как банный лист: а как это Трамп из Белого дома разглядел улыбку в Кремле? И из Белого дома пришло уточнение. Разговор был не по видеотелефону. Вместо «улыбнулся» следует читать: «рассмеялся, хихикал» (laughed, chuckled). Можно даже понять, что хихиканье было обоюдным… Когда герои смеются не над собой и не друг над другом, а над публикой, это комедия очень высоких положений.

Чего только не наговорил Трамп про комиссию Мюллера за это время.

«Сплошное надувательство»… «Новый маккартизм»… «Охота за ведьмами»… Угадайте, сколько раз прозвучали эти слова из его уст за время работы комиссии? Более тысячи раз. Это надо быть очень озабоченным.

А потом генеральный прокурор Барр объявил о выводах комиссии. И Трамп расцвел: «Изумительное заключение». Он даже заговорил стихами: «Conclusion — no collusion». «Заключение — никакого сговора!» И следом: «Полностью оправдан» — о себе — с нескрываемым облегчением, которое говорит больше, чем слова. «Никакого сговора. Никакой обструкции. Полное и тотальное ОПРАВДАНИЕ».

Месяц спустя его оценки доклада стали вновь чернее тучи. «Безумный доклад Мюллера», «Работа «наемного убийцы»», проделанная «истинными ненавистниками Трампа, включая полностью замешанного самого Боба Мюллера». «Total bullshit». Интересное положение: по-английски я могу привести слова американского президента, а по-русски нет. Непечатно.

И все-таки охота за ведьмами или полное оправдание? Изумительное заключение или работа наемного убийцы?

Не ищите противоречий. Гомерическая фигура, сегодня говорит одно, завтра другое, закон для него не писан… Для ситкома это нормально.

Публикация доклада вылилась в сериал, в многоактное действо, где текст выдавался дозированно, зато подтекста была бездна.

22 марта. Мюллер закончил свой доклад. Спецкурьер доставил его на пятый этаж министерства юстиции, где сидят генеральный прокурор и его замы.

24 марта. Генеральный прокурор Барр представил в Конгресс четырехстраничное резюме доклада Мюллера.

Уильям Барр. Фото: ЕРА

Сильный ход. О докладе ничего неизвестно и довольно долго не будет известно, кроме того, что в нем то ли 300, то ли 400 страниц. Реально окажется 448. Содержательность резюме — в пропорции 1 к 100. Но этого достаточно, чтобы уже наутро 25 марта Трамп объявил на всю страну: «Моя полная и окончательная победа!» При этом он утверждал, что доклада Мюллера не читал. И не собирается. Дескать, там и читать нечего.

Главный герой — субъект расследования — чудесным образом преобразился в его герольда. Доклада Мюллера еще никто не видел, но Трамп его уже резюмировал. Это как если бы собственный вердикт на процессе, отставив судью, огласил обвиняемый.

Мюллер и все остальные

За отсутствием романа обществу оставалось судить о нем по краткому содержанию. Главную американскую интригу, конечно, составляют ответы комиссии Мюллера на ключевые обвинения в адрес Трампа и его ближнего круга. Было ли взаимодействие с российскими инстанциями? И была ли обструкция — противодействие правосудию в расследовании со стороны Белого дома?

По первому вопросу Барр привел выводы комиссии Мюллера следующим образом: «Расследование не установило, что участники кампании Трампа состояли в заговоре или координировали с российским правительством его деятельности по вмешательству» (в американские выборы).

По вопросу обструкции Барр написал: комиссия «описала факты противодействия расследованию, не придя ни к какому заключению». Он процитировал Мюллера: «В то время как данный доклад не заключает, что президент совершил преступление, он также и не оправдывает его». Какой же вывод? В министерстве принято решение не настаивать на обвинении в обструкции.

Именно это Трамп и назвал «изумительным заключением»!

Даже лояльное министерское резюме утверждает вовсе не то, что противодействия правосудию со стороны Трампа и его окружения не было. А лишь то, что для суда, по мнению генпрокурора, этого недостаточно.

Это оценка, а не заключение. И уж точно это не «оправдание, полное и окончательное», как провозглашает Трамп. В докладе Мюллера содержится прямо противоположное: доклад «не оправдывает его» (президента).

В действительности генеральный прокурор исказил выводы доклада Мюллера. Откуда это известно? Из первоисточника.

27 марта, то есть через три дня после того, как генеральный прокурор выпустил свое резюме, Мюллер написал письмо Барру. В нем говорится: «Обобщающее письмо департамента (министерства юстиции), направленное в Конгресс и выпущенное для общественности во второй половине дня 24 марта, не полностью отражает контекст, характер и существо работы и выводов этой комиссии». Еще два дня спустя Мюллер написал Барру второе письмо. То, как генеральный прокурор представил выводы доклада, говорится в нем, сеет «в обществе путаницу по поводу критических аспектов нашего расследования».

Мюллер подготовил краткое изложение своего доклада — как раз для точности ссылок и цитирования. «Прошу вас предоставить эти материалы Конгрессу и разрешить выпустить в свет немедленно», — написал Мюллер. Барр ответил отказом — под самым надуманным предлогом. Ну зачем же публиковать документ «частично»?! Притом что не собирался публиковать его полностью.

Уильям Барр. Фото: ЕРА

Генеральный прокурор Барр и его сильные ходы

Вокруг доклада Мюллера развернулась яростная баталия. Тезисно (и близко к тексту) это выглядит примерно так.

Голоса демократов: Что вы нам впариваете?

Барр: Я готов представить доклад Конгрессу… как только в министерстве его отредактируют.

Возмущенные голоса: Вот именно. «Отредактируют» так, что сам Мюллер себя не узнает.

Барр: Мы не имеем права публиковать все. У нас есть правила… Секреты… Запреты… (4 разных основания.)

Возмущенные голоса: Это только предлог. Какие могут быть секреты от Конгресса США?! Мухлеж! Генеральный прокурор хочет вымарать из доклада компромат на Трампа.

Полемика переходит на личности.

— Прокурор без году неделя!..

На самом деле все пикантней. В одном смысле Уильям Барр — редкая птица, он дважды генеральный прокурор США. В первый раз его назначил на этот пост еще президент Буш-старший — 1991–1993 годы. Второй раз президент Трамп — за три месяца до описываемых событий. Республиканец. Весьма консервативных взглядов. Но главное — лоялист, каких мало.

Юридическая трактовка исполнительной власти, которая ставит президента вне критики, — нектар для непьющего Трампа. Как пишут, он рассматривал Барра на роль своего главного адвоката. Но, похоже, нашел лучшее решение. Трамп не скрывает, что в его глазах главный прокурор и есть его главный защитник.

Почему Мюллер не предъявил обвинения Трампу

За два с половиной года работы, проходившей в абсолютной тиши — ни единой утечки в прессу, общественность узнавала что-то о комиссии Мюллера лишь по ее легальным протуберанцам. Отработав то или иное персональное дело, комиссия передавала его в суд. И тогда высвечивались разные интересные обстоятельства.

34 человека получили обвинения в федеральных преступлениях. 7 из них признали себя виновными или были осуждены. Среди них — бывший руководитель избирательной кампании Трампа Пол Манафорт. Бывший советник по вопросам национальной безопасности Майкл Флинн. Бывший личный адвокат Трампа Майкл Кохен. Как выяснилось, каждый из них — схрон того, что Трамп — кандидат и тем более президент хотел бы сберечь от чужих глаз. И вся эта взрывчатая информация, так или иначе, должна быть в докладе Мюллера!

Доклад Мюллера обрел статус Священного Писания. Его еще никто не видел, но все знали, что он полон откровений. Тут каждое слово на весь золота.

Распечатанная версия доклада Мюллера. Фото: ЕРА

Министерство юстиции должно представить доклад Мюллера — в неотредактированном виде! — потребовала контролируемая демократами палата представителей.

Барр держался стойко — три недели. 18 апреля он опубликовал отредактированную, но существенно более полную версию доклада Мюллера. И устроил широкую пресс-конференцию — за несколько часов до публикации. Это тот же принцип: задать тон, первое слово определяющее. Публика получила шпоры и шоры: как думать и что думать. Но, так или иначе, у прессы появился материал для существенного анализа. И стало ясно, насколько тенденциозны, однозначны и даже в принципе неверны барровские трактовки выводов мюллеровской комиссии.

Мюллер освободил Трампа от обвинений в препятствовании правосудию? Ничего подобного. Но он действительно не предъявил ему обвинения. Почему? Потому что не имел права сделать это в рамках своего мандата. В министерстве юстиции писаная норма: действующему президенту предъявлять обвинения невозможно.

После чего… фактически формулирует этот самый вывод — в слегка замаскированном виде:

«Если бы у нас была уверенность после тщательного расследования фактов, что он точно не осуществлял препятствования правосудию, мы бы так это и сказали. Основываясь, однако, на фактах и применимых легальных стандартах, мы не в состоянии прийти к такому выводу».

Все остальное Мюллер сделал прямо и без экивоков — собрал сумму улик, которые могут быть предъявлены Трампу, когда… он перестанет быть президентом. И (или) уже сейчас — Конгрессом, ибо Конгресс имеет на это право.

Досье на тему Трамп и обструкция включает 11 эпизодов. Среди них:

Увольнение директора ФБР Коми после попыток диктовать ему нужную позицию в отношении расследования.

Увольнение генерального прокурора Сешнса, устранившегося от контроля за расследованием.

Инструкции юридическому советнику Дону Макгэну уволить Мюллера (которые тот не исполнил как противозаконные).

Попытки обеспечить лояльность (молчание) своих клевретов, попавших под следствие, публично чередуя подкуп с угрозами. (Своего бывшего «решалу» Кохена он с президентского высока то нахваливал: «хороший парень», то обзывал «крысой». И это модель.)

Мюллер разъясняет: данные свидетельства не устанавливают, что все это «имело своей целью скрыть заговор между президентской кампанией Трампа и Россией», но что у Трампа могли быть иные коррупционные мотивы.

«Воспрепятствование отправлению правосудия может быть мотивировано желанием защитить некриминальные личные интересы, защитить от расследований в ситуациях, когда основная уголовная ответственность попадает в серую зону, или избежать личного ущерба. Урон самому существу правосудия возникает независимо от того, совершило ли то или иное лицо какое-либо основополагающее зло. В этом расследовании доказательства не устанавливают, что президент был причастен к основному преступлению, связанному с вмешательством России в выборы. Но улики указывают на ряд других возможных личных мотивов, которые движут поведением президента».

В Трамп-тауэр любят «грязь»

Доклад Мюллера состоит из двух томов — по двум главным темам расследования: русские контакты и возможная обструкция. Речь о двух эпизодах из первого тома. Их стоит расшифровать.

В первом эпизоде выстроилась экзотическая цепочка. Вначале были хакеры из таинственной группы Fancy bear, которые взломали компьютеры Демократической партии. В докладе Мюллера названа берлога, где обретается этот медведь, — ГРУ. Затем на сцене появилась WikiLeaks, которая предала широкой огласке добытую таким путем негативную для Хиллари Клинтон информацию.

Пикантность ситуации, однако, заключается в том, что в штабе избирательной кампании Трампа заранее знали, что WikiLeaks осуществит эту операцию и когда именно.

Второй эпизод еще более живописен. Некие персонажи с русскими фамилиями, выйдя на Дона Трампа-младшего (старший сын Дональда Трампа), предлагают ему «грязь на Хиллари Клинтон», и тот восторженно отвечает: «Буду счастлив получить». После чего в Трамп-тауэр состоялась встреча, в которой приняли участие Дон Трамп-младший, зять Трампа в ранге официального советника Трампа по всем важнейшим проблемам современности Джаред Кушнер и Пол Манафорт, тогда руководитель избирательной кампании Трампа. Позже, когда этот эпизод станет известным и Дону Трампу-младшему придется объясняться, папа продиктует ему текст объяснительного письма. Оказывается, на этой встрече обсуждалась судьба русских сирот…

Таких эпизодов в первом томе дюжина. Так что это за состав? Мюллер объясняет свою логику.

«Комиссия размышляла, предъявлять ли официальным лицам кампании Трампа обвинения в преступлениях в связи с встречей 9 июня», однако не смогла «доказать бесспорным образом, что эти индивидуумы действовали «умышленно», то есть с осознанием противозаконности своего поведения». Конкретно говоря, комиссия не могла доказать, что «участники встречи знали о запрете на иностранные вклады (в избирательные кампании в США) или были знакомы с соответствующим федеральным законом…».

Не слишком похоже на обвинительный уклон. Даже незнание закона трактуется в пользу подозреваемого. Комиссия была исключительно строга — и это самое малое, что можно сказать, — к себе. Они принимали только такие доказательства, которые работают бесспорным образом. Абсолютный стандарт.

К слову сказать, Дона-младшего нынче вызвали для дачи показаний — внимание! — в один из сенатских комитетов. (Председатель и большинство в нем республиканцы.)

Дональд-старший заволновался. «Мой сын хороший человек… комиссия Мюллера его полностью оправдала…» Она его не оправдала. Она воздержалась от его обвинения.

Игнорируя эскапады Трампа, Мюллер демонстрирует самое скрупулезное отношение к закону. «No collusion», — твердит Трамп на каждом шагу. Между тем в докладе Мюллера вообще нет этого слова — «сговор», «связка». Потому что это не юридическая категория, в законе такого понятия не существует. В законе есть слова «coordination/conspiracy» — «координация-заговор». Преступлением является координация-заговор. Трамп намеренно путает понятия. Эпизоды с встречей в Трамп-тауэр в поисках «русской грязи» на Хиллари Клинтон, с использованием компромата от «русского медведя» — общим числом в дюжину из первого тома — это как раз collusions — попытки сговора. До заговора они не поднялись, что и констатировала комиссия Мюллера. А фактов collusion предостаточно. И само их количество — доказательство умысла.

Дорожная карта в 2020-й

Расследование Мюллера закончено, дело закрыто, говорят республиканцы. Черта с два, отвечают демократы. Комиссия Мюллера закрылась, но после нее протуберанцами остались 12 судебных процессов, которые, по сути, продолжат разные линии расследования. И эстафету подхватили комитеты палаты представителей, где заправляют демократы.

Оттуда веером разносятся повестки. Предоставить неотредактированный текст доклада и все сопутствующие материалы. Предстать перед конгрессменами для дачи показаний генеральному прокурору (он отказался по процедурным основаниям и был обвинен в неуважении к Конгрессу) и разным интересным персонажам. Конгрессмены добиваются очного общения с Мюллером, с Макгэном…

Белый дом диктует: стоять насмерть, в палату представителей не ходить, ничего не выдавать, у нас привилегия исполнительной власти. Перейдут ли демократы рубикон импичмента — из принципа, из азарта? Или скрепя сердце откажутся от этой идеи, политически нецелесообразной, в республиканском сенате импичмент точно не пройдет… Так или иначе, они теперь вооружены до зубов. Отныне и вплоть до заветного 2020-го, до президентских выборов, расследование Мюллера для идейной оппозиции Трампу — главная карта: дорожная, батальная, выигрышная.

Фото: ЕРА

«Лучшей книгой про деятельность президентства Трампа» назвал доклад литературный критик Карлос Лозада.

Не сгодится на суде, именуемом «импичмент»? Еще больше пригодится на суде общественного мнения. Политический обозреватель «Вашингтон пост» Майкл Герсон высказал эту мысль весьма парадоксальным образом. Доклад Мюллера, так или иначе, узнают все. Одни прочтут его как историю бесконечной лжи и обмана, преступлений и сокрытия. Другие обнаружат в нем каталог кошмарных суждений (Трампа), его неэтичного поведения и коррупции на грани с уголовщиной. Но даже если это все оставить в стороне, они поймут еще кое-что. Дальше я процитирую:

«Быть может, президент и не иностранный агент и не криминальный гений. Быть может, он слабый лидер, окруживший себя клоунами и шпаной. Быть может, отсутствие у него достойного характера притягивает к нему продажные личности. Быть может, он скорей смешон, чем страшен, скорей глупец, чем жулик. Быть может, за внешностью взрывчатого, все упрощающего нарцисса скрывается нутро взрывчатого, все упрощающего нарцисса. Быть может, это фигура за пределами добра и зла, признающая единственный код: верность собственной персоне. И к черту порядочность и компетентность! Это, может быть, и не преступление. Но это издевательство над страной».

Майкл Герсон — совсем не либерал, он республиканец, убежденный консерватор, в прошлом спичрайтер президента Буша-младшего.

Впрочем, другой консерватор и республиканец обозреватель «Нью-Йорк таймс» Росс Даутхэт высказался не менее парадоксально: мол, да, конечно, законченный нарцисс и некомпетентен, окружение по очереди обманывает его либо игнорирует… Но ведь эти и все остальные пороки Трампа давно известны. Ну и что с того?

Отразится ли это знание решающим образом на ходе президентских выборов-2020? Нет ответа. Их исход неизвестен и по опыту, возможно, будет таким до последней минуты. Зато сам этот исход даст ответ на главный вопрос: что происходит с Америкой? Куда дальше, Америка?