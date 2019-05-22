Россия — объект санкций, постсоветские страны — партнеры

Европа активно готовится к выборам в Европарламент. Первыми — уже 23 мая — проголосуют жители Великобритании и Нидерландов. 24 мая голосование пройдет в Ирландии, 25 мая — в Латвии, Словакии, Чехии и на Мальте, 26 мая — в остальных странах ЕС.

Одна из главных интриг предстоящих выборов — как изменится политика нового Европарламента по отношению к России и постсоветским республикам? В этом вопросе не последнюю роль играют страны Балтии, давно зарекомендовавшие себя как главные критики России внутри Евросоюза.

Новый Европарламент: больше либералов и ультраправых

Согласно официальным прогнозам, основанным на опросах в странах-членах ЕС, состав Европарламента может сильно измениться: ожидается сокращение численности трех крупнейших фракций — консервативной «Европейской народной партии» (с 217 до 180 мест), «Прогрессивного альянса социалистов и демократов» (со 166 до 149 мест) и евроскептиков из фракции «Европейские консерваторы и реформисты» (с 76 до 66 мест). «Альянс либералов и демократов за Европу» после этих выборов может стать третьей по численности фракций: прогнозируется, что количество депутатов в нем вырастет с 68 до 76. На левом фланге ожидается небольшое усиление «Зеленых» (с 52 до 57 мест), на правом — фракции «Европа за свободу и демократию» (с 41 до 45 мест), кроме того, может значительно усилиться, с 37 до 62 мест, «Европа наций и свобод» — самая ультраправая фракция Европарламента под руководством Марин Ле Пен.

Некоторые опасаются, что усиление ультраправого крыла в Европарламенте скажется на его политике в отношении России — евроскептики и ультраправые часто готовы дружить с Кремлем.

Так, глава фракции «Европы наций и свобод» — лидер французской партии «Национальный фронт» — Марин Ле Пен поддерживает аннексию Крыма и выступает за отмену санкций против России.

Однако даже среди ультраправых единства по вопросу с Россией нет. 14 мая Марин Ле Пен, в рамках подготовки к выборам в Европарламент, посетила Таллин, где встретилась с представителями EKRE — националистической партии, которая после недавних выборов вошла в правящую коалицию. В случае прохождения в Европарламент депутаты EKRE хотят вступить во фракцию Ле Пен.

Марин Ле Пен. Фото: Jean Francois Badias / TASS

Правда, именно по вопросу России позиция эстонских националистов кардинально отличается от позиции националистов из Италии и Франции. Так, в мае министр внутренних дел Март Хельме заявил, что Россия не вернула Эстонии 5,2% территории республики — а в апреле, накануне визита президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Москву, именно члены EKRE больше всего критиковали ее за этот шаг.

После встречи с Ле Пен Март Хельме подтвердил, что «по российской проблематике в определенных вопросах у них свое видение». Впрочем, как на практике будут решаться эти разногласия, мы, возможно, и не узнаем — согласно прогнозам, EKRE не пройдет в Европарламент.

Консерваторы: за санкции, против Северного потока-2

В Литве и Латвии, согласно прогнозам, больше всего мест прочат депутатам, представляющим консервативные силы — в Литве это «Союз Отечества — христианские демократы Литвы», в Латвии — «Новое единство». В вопросах европейской политики они выступают за сильную Европу, углубление связей внутри Евросоюза и на уровне НАТО.

В отношении России выступают за сохранение санкций.

Карлис Шадурскис, бывший министр образования Латвии, инициатор реформы о постепенном переводе русских школ на латышский язык, выдвигается от «Нового единства». В нынешнем созыве Европарламента партия получила четыре из восьми мест, причитающихся Латвии, прогноз на эти выборы — три места. Депутаты от «Нового Единства» входят в крупнейшую фракцию Европарламента — правоцентристкую «Европейскую народную партию».

«Я надеюсь, что диалог с Россией возможен, — говорит Шадурскис. — Но

важно показать, что мы настаиваем на демократических ценностях и правах человека — это для нас первостепенное. Экономика в этом случае — на втором месте».

По мнению Шадурскиса, сейчас Европарламент вряд ли может что-то предложить России — скорее ожидает шагов от нее: в первую очередь, освобождения украинских моряков и соблюдения Минских соглашений. Сам Шадурскис — за сохранение нынешних санкций, но все зависит от действий России.

Еще одна важная задача Европарламента, по мнению бывшего министра, — сформулировать четкую позицию по строительству «Северного потока-2», газопровода, который свяжет Россию с Европой по дну Балтийского моря, в обход Украины.

«Мы должны защищать ситуацию, в которой поставки энергоресурсов будут не только со стороны России, — считает Шадурскис. — В случае с Россией они обычно сопровождаются политическими условиями. Поэтому диверсификация ресурсов очень важна».

Карлис Шадурскис. Фото: wikipedia.org

«Нужно иметь единую позицию»

Хотя в новом Европарламенте ожидается усиление либералов, в отношении России это мало что изменит: либералы — по крайней мере, балтийские — также настаивают на сохранении санкции.

Иварс Иябс — известный латвийский политолог, а в последние несколько месяцев — первый номер в списке новой партии «Развитие/За!», сформированной накануне парламентских выборов в Латвии в октябре прошлого года. Основные пункты его программы касаются внутренних вопросов: высоких темпов эмиграции из балтийских стран, инвестиций в образование и науку, безработицы и минимальной зарплаты. В сфере внешней политики, считает Иябс, Евросоюз должен «работать против тех тенденций, которые пытаются его раскалывать», а в последнее время эти тенденции напрямую связаны с Россией.

«Это касается таких стран, как Венгрия, Италия, — говорит Иябс. — Например, некоторые итальянские партии принимают деньги от России. Нужно иметь единую позицию, придерживаться принятых установок — это касается санкций, Минских соглашений, тут никаких уступок не должно быть».

Так же рассуждают эстонские либералы: среди балтийских стран им прочат самое крупное представительство в «Альянсе либералов и демократов за Европу» — четыре места.

Бывший министр иностранных дел Эстонии, кандидат от Партии реформ Урмас Паэт считает, что тут многое зависит от самой России — но она не торопится менять внешнюю политику. «Чтобы произошли изменения в отношениях между ЕС и Россией, должен измениться внешнеполитический курс самой России, — говорит он. — Кроме этого, рычаги управления внешней политикой находятся у правительств ЕС, которые консенсусом определяют внешнюю политику ЕС не только в отношении России, но и других стран. Никаких изменений во внешней политике ЕС сейчас я не вижу».

Игорь Грязин, член фракции либералов нынешнего Европарламента и кандидат на грядущих выборах, также не видит причин для изменения отношений между Евросоюзом и Россией:

«Все критерии для изменения отношений прописаны в Минских соглашениях, но ничего не происходит: Россия по-прежнему занимается своими делами на Востоке Украины, Крым закрыт».

Схожих позиций придерживаются и новички в политике. В Литве на этих выборах впервые участвую не только партии, но общественные избирательные комитеты, в их числе — «Решающий скачок» под руководством экономиста Паулюса Кунчинаса, куда вошли специалисты широкого профиля, до сих пор не занимавшие политических постов.

«Наша позиция принципиальная — мы считаем, что Россия неправильно повела себя в том, что касается политике в Украине. — говорит он. — То, как поступили в Крыму, было неправильно. Я сам год прожил в Украине, и я помню, что происходило в первую и вторую Оранжевые революции. Россия сильно давила на Украину, чтобы та не пошла по западному пути. Мое мнение заключается в том, что Россия совершила большую геополитическую ошибку».

На восточном направлении

Интересно, что хотя большинство кандидатов в депутаты говорят об угрозе со стороны России и необходимости продления санкций, очень немногие упоминают в своей программе Восточное партнерство между ЕС и шестью бывшими постсоветскими республиками: Украиной, Беларусью, Грузией, Молдовой, Арменией и Азербайджаном. Кстати, в мае этого года проекту Восточного партнерства исполняется десять лет.

Среди кандидатов, которые упоминают Восточное партнерство в своей программе, — кандидат от консервативной партии «Союз Отечество — христианские демократы Литвы», бывший премьер-министр Андрюс Кубилюс, который более чем активно вовлечен в процессы Восточного партнерства: он является создателем плана Маршалла для Украины, последовательным сторонником необходимости оказания помощи и плотной работы с Украиной, Молдовой и Грузией, чтобы они в конечном счете стали членами ЕС и НАТО.

Зал заседаний Европарламента. Фото: europarl.europa.eu

«Мы видим стратегию Восточного партнерства как очень важный проект ЕС, который, может быть, нуждается в некотором обновлении, и мы над этим очень упорно работаем и без оглядки на выборы в Европарламент, — рассказал он. — Одна из причин, почему я сам решил стать кандидатом, заключается как раз в том, что реализация этой стратегии может стать более активной, если мы будем в Европарламенте. Наша стратегия очень ясна: мы бы хотели, чтобы те страны Восточного партнерства, которые идут вперед — Украина, Грузия, Молдова, — получили бы такую поддержку от ЕС, которую когда-то получала Литва во время наших реформ, начиная с 1993 года. Наш успешный опыт ясно показывает, что у ЕС очень большой потенциал в трансформации тех государств, которые хотят и могут стать успешными». Кубилюс отмечает, что успех очень зависит от активной позиции самого ЕС и постоянной коммуникации с упомянутыми странами-партнерами.

По его словам, качественные экономические изменения в странах Восточного партнерства в конечном итоге откроют путь и к политической трансформации России.

«Наше видение заключается в том, что постепенное продвижение европейских ценностей и европейских успешных государств на восточном направлении в конечном счете приведет к тому, что это поможет и самой России трансформироваться в нормальное демократическое европейское государство, хотя на это могут уйти и десятилетия. В этом контексте пример Украины может сыграть самую важную роль», — говорит экс-премьер Литвы.

С тем, что партнерские программы ЕС на восточном направлении необходимо продолжать, согласен и кандидат от эстонской Партии реформ Урмас Паэт — но он предлагает учитывать специфику каждой страны в отдельности.

«Десть лет назад, когда приняли совместную декларацию по проекту Восточного партнерства, шесть стран представляли единую картину, однако со временем стало ясно, что страны разные, у них амбиции разные, — считает Паэт. — Например, Украина, Молдова и Грузия хотят идти по пути дальнейшей интеграции в ЕС. Армения, Азербайджан и Белоруссия хотят политического сотрудничества. Поэтому нужны специальные программы партнерства, ориентированные на то, что хотят сами страны-партнеры от ЕС».

По его мнению, после выборов в Европарламент проект Восточного партнерства не прекратится, несмотря на возможное усиление в Европейском парламенте правых популистов. «Силы, которые выступают против ЕС, могут получить на пару-тройку мест больше в Европарламенте, но у них не будет большинства, — уверен политик. — Кроме этого, внешнюю политику определяет не Европарламент, а правительства стран ЕС».

По мнению кандидата от эстонских центристов Игоря Грязина, Восточное партнерство — это еще и вопрос безопасности внешних границ Евросоюза.

«ЕС крайне не заинтересован иметь на своих границах страны с другим взглядом, — говорит он. — Это порождает нелегальную миграцию, контрабанду. Для ЕС важно иметь соседей с максимально схожими представлениями о жизни».

Андрей Андреев, Мария Епифанова, Денис Кишеневский