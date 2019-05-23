В среду, 22 мая, Химкинский городской суд отправил под домашний арест члена совета движения в защиту прав избирателей «Голос» Романа Удота по подозрению в угрозе убийством. Заседание прошло при полном аншлаге, только все места в зале были заняты неизвестными людьми. Они не представлялись и вели себя агрессивно. Позже активисты «Голоса» выяснили, что в суд специально нагнали сотрудников ЛУ МВД «Шереметьево», чтобы журналисты и группа поддержки Удота не смогли попасть на заседание.

Фото: Андрей Карев, специально для «Новой»

Перед залом толпились корреспонденты, съемочная группа НТВ была в первых рядах, они не прятали узнаваемый микрофон с зеленой ветрозащитой. Когда по коридору провели Удота, журналистка вслед за конвоем пытается задать свои вопросы: «Связано ли ваше возвращение в Россию с тем, что у вас закончилось иностранное финансирование?»

— Нарушений много на выборах, пришлось вернуться, — усмехнулся Удот.

Диалог записать не удалось — микрофон у энтэвэшников разрядился. Один из операторов предложил взять микрофон детского телеканала «Бибигон».

— Сглазили, здесь много негативной энергии, — сказал кто-то из съемочной группы.

Однако никого из журналистов приставы в зал заседаний не пустили. За час до слушаний все места заняли неизвестные люди.

Удалось прорваться двум корреспондентам из «Медиазоны» и «МБХ медиа». По их информации, неизвестные слушатели отказывались отвечать, кто они и зачем пришли в суд. Когда один из сторонников Удота стал снимать их на камеру, они стали кричать и пытались вырвать телефон из рук.

На все уговоры найти зал побольше сотрудники суда разводили руками. Член президентского совета по правам человека и политолог Екатерина Шульман также пыталась пройти в зал, но приставы ее не пустили, пояснив, что свободных мест нет. По ее мнению, преследование Удота, очевидно, связано с его профессиональной деятельностью.

Фото: Андрей Карев — специально для «Новой»

С ней согласен сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц: «Задержание Романа — это преследование за профессиональную деятельность по разоблачению фальсификаций на выборах.

Это результат давления журналистов НТВ, которым подвергаются Роман и его семья уже несколько лет».

Как рассказал «Новой» адвокат Удота Максим Пашков, уголовное дело против Удота было возбуждено 20 апреля 2018 года после конфликта с журналисткой НТВ Александрой Мирошниченко в столичном аэропорту Шереметьево. Удот отобрал телефон у журналистки, которая снимала его и настойчиво просила прокомментировать его отъезд. Тогда Удот вызвал полицию и написал заявление о нарушении неприкосновенности частной жизни, а корреспондент, в свою очередь, написала ответное заявление о краже телефона.

Во время разбирательства Удоту пытались вменить грабеж, но в итоге не нашли состава преступления и отпустили. Однако через месяц Мирошниченко и ее коллега Эдуард Журавлев осознали, что после слов Удота в аэропорту «их жизни угрожает опасность», написали заявление, и в апреле было возбуждено уголовное дело.

Роман Удот 15 мая вернулся в Россию после длительной командировки, в этот же день явился в полицию, написал заявление, в котором указал, что готов участвовать в следственных действиях. Ему выписали повестку на 28 мая.

А 20 мая Удоту и его адвокату Максиму Пашкову позвонили, вызвали в полицию якобы для проведения необходимых следственных действий. В отделении Удота задержали. Его подозревают по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью), максимальный срок наказания до двух лет колонии.

Поводом стали слова «Я вас убью», которые Удот выкрикнул в адрес съемочной группы НТВ во время конфликта в аэропорту.

Прессу и группу поддержки из движения «Голос» пустили в зал только на оглашение решения. Роман Удот был в клетке, несмотря на то что ему еще не была вынесена мера пресечения. Адвокат Пашков и Удот выступили на заседании против мер, связанных с лишением свободы. Защитник просил, чтобы для подозреваемого избрали иную меру пресечения. Пашков настаивает, что Удот не скрывался, а ходатайство дознавателя незаконно. Если суд сочтет необходимым наложить ограничения, он предлагает применить меру пресечения «запрет определенных действий» и запретить Удоту, к примеру, контактировать с потерпевшей журналисткой НТВ.

Судья Людмила Федорченко, однако, не согласилась с предложением защиты и удовлетворила ходатайство дознавателя с требованием отправить Удота под домашний арест до 16 июня. Она согласилась с позицией дознавателя, который указал в своем заявлении, что Удот «может скрыться за границу и продолжить заниматься преступной деятельностью».

Согласно решению суда, Удоту запрещено покидать квартиру за исключением явки по вызову дознавателя, общаться со свидетелями по делу и со всеми остальными, кроме родственников и адвоката, и не разрешено пользоваться телефоном, почтой и интернетом. Защита обжалует это решение.

После того как судья закончила оглашение постановления, неизвестные «слушатели» сразу вышли из зала. Одна из девушек по телефону кому-то сообщила: «Ходатайство удовлетворили, домашний арест до 16 июня». И все спешно покинули суд.