«Кто управляет страной? Мальчишки бывшие»

Прокуратура Пермского края объявила о начале проверки гимназии №4 после того, как в соцсетях был распространен документ со списком поступивших в первый класс. Проходной балл для мальчиков был 65,7, а для девочек — 69,1. Как пишет местный портал 59.ru, из-за того, что проходные баллы для детей были не одинаковы, в гимназию не смогли поступить 20 девочек. К МАОУ «Гимназия № 4 имени братьев Каменских» прикреплено только четыре дома, поэтому, добавляет 59.ru, «дети в престижную школу в основном поступают по итогам обучения в подготовительной школе».

Директор гимназии Татьяна Дьякова заявила, что в классах девочек и мальчиков в классах должно быть примерно поровну, поскольку в школе действует «гендерный принцип обучения», но, получается, чтобы ему следовать, при поступлении нужно считать, что некоторые — «равнее».

«Каждый год так. У нас гендерный принцип обучения: и мальчики, и девочки, у нас нет только девчачьих классов. Дело в том, что, как правило, девочки более прилежные, они показывают по итогам обучения в субботней школе результаты выше, а у мальчишек в основном нет этого прилежания, поэтому у них баллы ниже. Но зато потом они становятся лидерами. <...> Кто управляет страной? Как правило, мальчишки бывшие», — обосновывает несправедливый проходной балл Дьякова.

Теперь прокуратура намерена проверить порядок приема в гимназию и запросит у образовательного учреждения положения о приеме в первый класс. «Также сотрудники прокуратуры встретятся с администрацией школы, чтобы получить разъяснения ситуации. В случае нарушений будут приняты меры», — рассказали в прокуратуре.

Директор московского центра образования «Царицыно» Ефим Раевский говорит «Новой», что для поступления в первый класс запрещены тестирование и отбор. «Конкурс в первый класс — это ненормально. Помимо того, что результаты тестирования могут быть недостоверны, они еще и запрещены законом. Конкурсные процедуры в более старших классах возможны, если они являются профильными», — сказал он. Раевский выразил сожаление, что гимназия «пошла по такому грустному пути».

«Они рискуют, что какая-то семья может подать в суд за гендерную дискриминацию», — заключил он.

По мнению адвоката Мари Давтян, такие правила приема в первый класс — безусловная дискриминация. «Равенство полов — основополагающий принцип, который закреплен в Конституции, как закреплен он и во всех современных международных документах, касающихся прав человека, принцип равенства мужчин и женщин, а также возможность их реализации», — сказала она.

Кроме того, добавляет Давтян, Россия является участницей «Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин», в которой есть отдельная статья о равенстве прав девочек в образовании. «Одно из положений статьи — равенство образовательных программ и требований для мальчиков и для девочек. Периодически делаются послабления для уязвимых по объективным признакам групп, например, для детей-инвалидов. В данной ситуации мальчики не являются уязвимой группой», — подчеркивает юрист.

По ее словам, директор фактически признала, что в гимназии дискриминируют девочек, а за дискриминацию предусмотрена административная и уголовная ответственность. «Я думаю, что до уголовной ответственности в этом случае не дойдет, но было бы неплохо принять в гимназию тех девочек, которые набрали больше баллов [чем мальчики, но все равно не прошли], и извиниться перед ними», — заключила Давтян.