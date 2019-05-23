Цыганочка на пятой скорости. С выходом

Во втором периоде феерического матча со шведами в ход пошел имеющийся у хозяев знаковый российский песенный запас, от «Катюши» до «Трус не играет в хоккей», которыми на «Словнафт Арене» сопровождался ход впечатляющей виктории над действующими чемпионами мира. Разумеется, и включить «Дорогой длинною» не забыли. Сравнивать этот фантастический период было не с чем. Разве что с цыганочкой с выходом в исполнении российской сборной. На этот раз всей сборной, а не одного атакующего звена.

В случае со шведами в абсолютную искренность намерений команды Рикарда Гренборга я не очень верил. «Тре Крунур» слишком хитры и прагматичны, чтобы биться за победу, особых дивидендов не приносящую. Когда сборная России с началом второго периода включила пятую скорость, быстро отыгралась и даже повела в счете, а ход матча в Кошице убедительно демонстрировал преимущество канадцев над сборной США, то и необходимость отдавать все силы победе у шведов отпала. Нет, они не собирались проигрывать, да еще так страшно — они не собирались перенапрягаться. И получили шесть шайб в одном периоде, чего в принципе в матче равных команд произойти не может.

Нет, команда Рикарда Гренборга не сразу встала. Руки у нее не опустились даже после того, как случайно оказавшиеся в связке Евгений Малкин и Александр Овечкин сотворили маленький хоккейный шедевр — первый второго почувствовал спиной, а Овечкин наконец пальнул так, как он это делает в «Вашингтоне» — без шансов для второго номера сборной Швеции Якоба Маркстрема. Два самых звездных российских форварда после печального олимпийского турнира в Сочи в одном звене не играли ни разу, и сейчас продолжения, скорее всего, не будет, но эпизод получился красивый.

Встали шведы только после гола Кирилла Капризова, первого для форварда на чемпионате. Гол получился обидно несуразный — Кирилл махнул по шайбе, отскочившей после вбрасывания, и она скользнула вратарю в домик. Маркстрем после скажет, что залетал каждый бросок, но его старший коллега, знаменитый голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист уточнит, что Маркстрема слишком часто оставляли в одиночестве. То есть расстреливали.

Трибуны — вернее, их российскую часть — охватило настроение беспечной и какой-то нескончаемой радости. На последних минутах периода превосходство сборной России было столь подавляющим, словно перед ней были не действующие чемпионы мира, а какая-нибудь Италия. И счет мог вполне вырасти до двузначного, чего в российские времена в играх с «Тре Крунур», естественно, не случалось.

Дело не должно было завершиться неприличным разгромом, и он получился приличным — совместными усилиями потерявших концентрацию россиян и решивших немного поиграть в хоккей шведов. В микст-зоне авторы двух последних шайб, капитан «Тре Крунур» Экман-Ларссон и Клинберг, комментируя произошедшее, нашли основания для оптимизма, обойдясь без самоуничижения.

Они выглядели слишком спокойными, что только укрепило меня в мысли — не собиралась команда перенапрягаться. Благодаря чему и получила в соперники пусть принципиального, но вполне комфортного соперника в лице сборной Финляндии. В североевропейском дерби на чемпионатах мира шведы побеждают все-таки чаще. Правда, теперь за победой желто-синим предстояло отправиться на 400 километров восточнее — в Кошице.

Самым удачным на бумаге получался расклад для чешской сборной, которой выпадало играть в Братиславе почти в домашней атмосфере против сборной Германии. Канада к финишу группового этапа привычно набрала ход и должна была ответить швейцарцам за проигранный годом ранее полуфинал. Ну а россиянам большинство экспертов прочило легкую победу над соперником, который до начала чемпионата признавался едва ли не главным фаворитом.

То, что вклад в разгром внесли все звенья сборной России, стало в какой-то мере откровением. Но ответ на вопрос, насколько прорыв был закономерен, этот странный матч дать не мог. Ужасный для шведов по счету второй период в большей его части не выглядел результатом какой-то непостижимо чудесной игры россиян — скорее, находившийся в ступоре соперник позволил довести счет периода до рекордного. Перед четвертьфиналом никакого значения уже не имели ни семь побед подряд, ни разнообразные личные рекорды, ни основанные на результатах группового этапа излишне оптимистичные, на мой взгляд, прогнозы.

Сборная США в любом своем составе, от «студенческого» до такого серьезного, как нынешний, — всегда опасно нестабильная команда. Причем опасная не только для себя самой, но изредка и для соперника. Надо, конечно, имея в составе Сутера, Кейна, Айкела и Годро, умудриться закольцевать групповой этап двумя поражениями, но когда-то и звездно-полосатых должно было прорвать. По словам Александра Овечкина, сборной России все равно, с кем играть, однако же сам Александр Великий должен был помнить, что в Хельсинки-2013 именно из-за американцев он, прилетев на чемпионат мира накануне четвертьфинала, провел лишь один матч. Завершившийся разгромом, и не в нашу пользу.

Почти сутки заливавший Братиславу дождь закончился лишь под утро. Словакия под его аккомпанемент попрощалась со своей очень симпатичной, но такой невезучей сборной, во второй раз подряд не добравшейся до плей-офф на домашнем чемпионате. Прощались не без сожаления, но без злобы, что было видно и по тону телеаналитики, и по заголовкам газет. Не меньше могли расстраиваться и болельщики латвийской сборной, которая билась до конца. Победителями покидали чемпионат заранее списанные со счетов сборные Италии и Великобритании, оставившие не у дел Австрию и Францию.

В четверг погода оставалась уже привычно, но для второй половины мая аномально депрессивной, какой я не помню ни на одном из чемпионатов, проводившихся в этом столетии. И только от хоккея зависело, какими запомнятся оставшиеся дни. Собственно, самые главные.