Исправление порока

Представляем историю из собрания Русфонда, старейшего благотворительного фонда в России, который уже 21 год помогает тяжелобольным детям. Это обычный семейный портрет и простой рассказ о том, как люди преодолевают самое сложное, что может быть в жизни, — недуг собственных детей.

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Вот, пожалуйста, обычная по нынешним временам история, которая еще недавно могла закончиться печально. В Омске живет Аня Степина, ходит в школу, занимается спортивной гимнастикой. К 12 годам она уже чуть не кандидат в мастера спорта и собирается на соревнования в Барнаул, когда врач на медицинском осмотре вдруг слышит в сердце Ани Степиной странные шумы. Это что такое? Проводят обследование, делают УЗИ, выясняется, что это врожденный порок, которого никто раньше не замечал, — дефект межпредсердной перегородки, срочно нужна операция. А что такое операция на сердце? Не горе, конечно, но беда: больница, ножи, хирурги, реанимация и непонятный, как водится, результат. Такой вот пессимизм из прошлого, который сегодня превратился в обычный прагматизм. Иди найди приличные деньги, оплати окклюдер — специальный зонтик для латания отверстий — и дело, считай, сделано. Через бедренную артерию окклюдер вводят в сердце — час, и человек спасен, здоров и может делать, что захочет, — гимнастику или уроки. Цена вопроса — воспоминания о том, что во все это невозможно поверить. Этим мы и занимаемся с Аниной матерью Юлией.

«Ситуация у нас здесь, в Омске, не очень: работы нет, а если есть, так особенно не платят. Вот думаем, может, перебраться на Север — в Тюмень там или Сургут. А тут трудно. Пять тысяч одна только квартплата за 18 квадратных метров, а я ребенка ращу одна — родителей у меня уже нет, отец дочь не признал, пропал, ни алиментов не платит, ничего. Даже вот на операцию бы помог, но нет, хотя нам нужно было. Мы же пробовали сначала и по госквоте — не так чтобы деньги сразу собирать, обращаться в Русфонд. Обошли все больницы, но нет — на окклюдер не положено.

Никто никогда вообще не говорил нам про порок сердца. Ходили на художественную гимнастику, были в олимпийском резерве. Должна была Аня ехать в Барнаул на соревнования, подтверждать кандидата в мастера спорта. И УЗИ вот показало порок сердца. Никто не ожидал. Ну бывали у нее переутомления, головокружения. Но она же учится в школе, занятия и все такое — кто не утомлялся. А тут вдруг оказывается, что это отверстие в межпредсердной перегородке. Около десяти миллиметров. Последствия какие? Сказали: сколько проживет, столько проживет — это раз. А во-вторых, не сможет детей иметь, запретят рожать. Ну как быть? Пошли сначала к одному кардиологу, потом к другому, а потом нам сказали, что приедут из Томска, из их НИИ кардиологии. Я посоветовалась, оказалось, оттуда самые нормальные специалисты. Пошли к ним на консультацию, нам рассказали про щадящую операцию

с окклюдером. Хорошо. Но где взять триста с лишним тысяч? Я работаю кассиром, получаю пятнадцать. Если жить на работе, может выйти и двадцать, но это потолок. Так что это удача, что нам посоветовали обратиться за помощью в Русфонд.

Операция вроде прошла хорошо. Правда, врачи сказали, что стенка сердца была у Ани истончена, хотели даже делать разрез, но решили попробовать. Вот скоро поедем делать контрольное УЗИ. Если что-то не так, будут вскрывать. Но я надеюсь, обойдется. Будет жить как обычный человек. Хорошо, что вовремя спохватились. И люди нам помогли, деньги собрали. Спасибо. Я даже не думала, что такое бывает, не верила. А теперь, когда про нас узнали, отношение сильно изменилось. Нас встречают, спрашивают, как дела, как здоровье.

Как дальше будем жить, посмотрим. Пока Аня хочет вернуться в гимнастику, окончить школу и стать медиком. Каким именно, не решила. Не знаю, может, один раз ее в морг сводят, ей и перехочется. А то и не перехочется. В жизни ведь как: нельзя все время бояться и лить слезы. Надо собраться, взять себя в руки и действовать. Иначе ничего не выйдет, иначе это не жизнь».

Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонда Благотворительный фонд Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в «Коммерсантъ». Решив помочь, вы сами выбираете на rusfond.ru способ пожертвования. За 22 года частные лица и компании пожертвовали в Русфонд 13,190 млрд руб. В 2019 году (на 21.05.2019) собрано 566 012 961 руб., помощь получил 601 ребенок. С начала проекта Русфонда в «Новой газете» (с 25.02.2016) читатели «Новой газеты» помогли (на 21.05.2019) 130 детям.

ПОМОГАЕМ ПОМОГАТЬ

Диана Толстенева, 16 лет, диспластический грудопоясничный сколиоз 4-й степени, спасет операция, требуется металлоконструкция. Цена вопроса 953 799 руб.

Диана родилась совершенно здоровой, нормально развивалась. В три года пошла в детский сад, в семь лет — в школу. В первом классе Диана увлеклась танцами и записалась в кружок современной хореографии. Концерты, репетиции, поездки, призы — казалось, что так будет всегда. И учеба давалась дочке легко. Искривление позвоночника у Дианы заметили в 4-м классе на диспансеризации, тогда ей было 11 лет. Ортопед поставил диагноз: сколиоз 1–2-й степени. Мы выполняли все рекомендации врачей. Три года назад дочка резко выросла, и у нее начались боли в спине. Искривление позвоночника заметно усилилось, сил едва хватало, чтобы дойти до школы и отсидеть несколько уроков. Придя домой, Диана падала на кровать без сил. Рентген показал, что искривление приняло форму латинской буквы S, деформация позвонков достигла 4-й степени. Возникли проблемы с дыханием, у дочки часто кружится голова, справа начал расти реберный горб. Я отвела дочку на консультацию в НМИЦ травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова. Известный вертебролог, профессор Сергей Колесов сказал, что Диане нужна установка на позвоночник специальной металлоконструкции Ackermann. Операцию проведут за счет средств ОМС, но металлоконструкцию надо купить самим. Все мое богатство — это две прекрасные дочери, которых я воспитываю одна. Я работаю с утра до вечера, но оплатить такую дорогую конструкцию не могу. Очень прошу, помогите нам!

Ирина КОРОТКОВА, мама Дианы, г. Орехово-Зуево, Московская область

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Благотворительный фонд Русфонд

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Назначение платежа: организация лечения, фамилия и имя ребенка (НДС не облагается). Возможны переводы с кредитных карт, электронной наличностью. Вы можете также помочь детям, пожертвовав через приложение для iPhone: rusfond.ru/app, или сделав SMS-пожертвование, отправив слово ФОНД (FOND) на номер 5542. Стоимость сообщения 75 рублей. Абонентам МТС и Теле2 нужно подтверждать отправку SMS.

Адрес фонда: 125315, г. Москва, а/я 110; rusfond.ru

e-mail: rusfond@rusfond.ru

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