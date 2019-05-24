«Этот суд — не театр»

В итальянском городе Павия возобновились судебные слушания по делу об убийстве итальянского фотожурналиста Андреа Роккелли и российского правозащитника и переводчика Андрея Миронова 24 мая 2014 года близ Славянска. В преднамеренном убийстве журналистов обвиняется Виталий Маркив, замкомандира взвода первого батальона оперативного назначения Нацгвардии Украины имени Кульчицкого. 30 июня 2017 года Маркив был задержан в аэропорту города Болоньи. У него итальянское гражданство, что стало основанием для привлечения его к суду. Суд проходит в Павии — родном городе погибшего фотографа Андреа Роккелли. Российская сторона не ответила на запросы итальянского следствия. Убийство Андрея Миронова, таким образом, Маркиву не вменяется. По статье итальянского кодекса Виталию Маркиву грозит 21 год тюрьмы.

В пятницу, 17 мая, прошло тринадцатое по счету заседание суда. Предыдущие два заседания были перенесены по причине неявки свидетелей с украинской стороны.

До этого в суде уже давал показания французский репортер Вильям Рогелон, который находился в той же машине, что Миронов и Роккелли, был ранен, но выжил. Он показал суду видео, которое снял на телефон, где видно, откуда идет огонь. Также допросили итальянских журналистов, работавших тогда на Донбассе. Они сказали, что Маркив лично их предупредил по телефону, что 24 мая район будет зачищен. Также допросили самого Маркива, который заявил, что минометов в расположении части не было.

В этот раз свидетели защиты наконец прибыли. В суде были допрошены пятеро военнослужащих Нацгвардии Украины: Николай Балан, бывший в 2014 году заместителем командующего Нацгвардии Украины, ныне — главнокомандующий; Константин Рехтык — заместитель командующего Генштабом; Василий Кузе, бывший в 2014 году солдатом Нацгвардии Украины, находившийся тогда на позиции на горе Карачун, друг подсудимого Маркива; Александр Вендюк, бывший в 2014 году командиром 1-го Кучинского батальона НГУ, в состав которого входил Маркив; Игорь Саракман, солдат НГУ.

На заседании присутствовал также действующий министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. В своем фейсбуке он написал, что целью его поездки являлось представление доказательств невиновности Виталия Маркива. Также Аваков сообщил, что суд разрешил ему переговорить с Маркивым, состояние его описал как нормальное. Аваков также заявил, что украинские бойцы непричастны к гибели журналистов, а виноваты «российско-террористические войска под управлением Гиркина, которые располагались с другой стороны».

В ходе суда выяснилось, что все солдаты на холме знали об убийстве журналистов. Однако украинские власти никого из них не допрашивали в рамках расследования этого убийства.

Кроме того, оказалось, что документы о сменах, которые регулировали присутствие солдат на холме, отсутствуют. Свидетели давали расплывчатые и противоречивые ответы на вопросы, поставленные защитой и обвинением. Например, из показаний следовало, что солдаты НГУ и регулярной армии стояли рядом на одном холме, но не разговаривали друг с другом. При этом Маркив на одном из фото того времени изображен с двумя радиоприемниками и ларингофоном для рации, что указывает на его роль информатора в общении с минометчиками. Позиция Маркива на горе Карачун также вызвала много затруднений у свидетелей, хотя на прошлых заседаниях прокуроры демонстрировали детальную схему расположения частей и лично Маркива, и он с ней соглашался. Украинские следователи, также допрошенные на этом заседании, отвечали уклончиво, часто отказывались, ссылаясь на военную тайну.

В зале суда присутствовала большая группа поддержки из числа представителей украинской диаспоры в вышиванках. После бурных оваций председатель суда удалил публику из зала заседания со словами: «Этот суд — не театр».

Следующее слушание состоится в пятницу, 24 мая. Это заседание может стать последним перед приговором. На нем прокурор Андреа Занончелли должен представить свои выводы о расследовании и экспертизах.